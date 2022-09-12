Kalp krizini işaret eden belirtiler

Göğüs ağrısı Göğüs ağrısı, özellikle erkeklerde kalp krizinin en yaygın belirtilerinden biridir ve doktorların en sık aradığı belirtilerden biridir. Ancak, tüm kalp krizlerinden önce göğüs ağrısı olmaz ve aynı belirti başka hastalıkları da gösterebilir. Kalp krizi sırasında göğüs ağrısı merkeze doğru veya hafifçe sola, kalbe doğru olur. Göğüste kuvvetli bir ağırlık veya kuvvetli bir baskı hissi ortaya çıkar. Bazı durumlarda bu ağrının hazımsızlık veya mide problemlerinden kaynaklandığı düşünülür. Şüpheniz varsa, derhal tıbbi yardım alın.