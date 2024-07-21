Kalp krizi sonrası hasarlı dokuyu iyileştirecek biyomalzeme geliştirilecek

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Bengi Özkahraman, son zamanlarda dünyada ve özellikle de Türkiye'de kalp krizi geçiren kişi sayısı arttığını ve bu durumun bu insanların yaşam kalitesini ciddi oranda düşürdüğünü ifade ederek kalp krizi sonrası hasar görmüş kalp dokusunun kendini yenileyemeyeceğini ve bunun da kalp yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini belirtti.