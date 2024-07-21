2024-07-21 08:16:37 Kalp krizi sonrası hasarlı dokuyu iyileştirecek biyomalzeme geliştirilecek
Hitit Üniversitesinde yürütülen proje kapsamında kalp krizi sonrası oluşan hasarlı dokuyu iyileştirecek biyomalzeme geliştirilecek. Hitit Üniversitesi Polimer Malzeme Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Bengi Özkahraman'ın yürütücülüğünü üstlendiği proje, makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan üniversite bünyesinde gerçekleştirilecek proje ile kalp krizi sonrasında oluşan hasarlı dokunun iyileşmesine yönelik kalp dokusunu taklit eden protein temelli kardiyak yamalar geliştirilmesi hedefleniyor.