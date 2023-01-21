Kalp durmasından kurtulma şansı nedir?

ANİ KALP DURMASI NEDİR? “Ani kalp durması, kalbin normal şekilde çalışmasını sağlayan elektriksel sisteminde oluşan bir bozukluk nedeniyle kalbin atmasının ani olarak durması demektir. Kişinin nefes alışverişi durur ve tamamen bilinçsiz hale gelir. Acil müdahale yapılmadığı koşullarda ölüm ile sonuçlanır. Bu durumda yapılabilecek şeyler, bu konuda bilgili ve eğitimli kişilerin acilen CPR’a başlaması, varsa otomatik eksternal defibrilatör (OED) ismi verilen cihazları kullanmak ve çok hızlı bir şekilde 112’den yardım istemektir. Hastanın hayatta kalması ancak böyle sağlanabilir. Ani kalp ölümü tüm dünya için oldukça ciddi bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Bu konuda aslında yanlış olan ve düzeltilmesi gereken bir kavram kargaşası mevcut: ‘Ani kalp ölümü ile kalp krizi aynı şey değil’. Kalp krizi kalbi besleyen koroner arterlerde değişik mekanizmalarla oluşan kritik darlık veya ani tıkanmalar sonucunda genelde göğüs ağrısı, sırt ağrısı, çene ve boyuna, kollara yayılan ağrı, terleme, huzursuzluk hissi, nefes darlığı, çarpıntı hatta bayılma gibi durumlarla birlikte görülebilen ciddi bir medikal acil durumdur. Evet, ani kalp ölümünün ‘sebeplerinden biridir’. Vurguladığım gibi sebeplerinden biridir, çünkü ani kalp ölümüne neden olabilecek çok geniş bir tıbbi durum listesi yapılabilir. Kalp kasını etkileyen genetik hastalıklardan, akciğere pıhtı atmasına; göğüs duvarına alınan ciddi travmalardan, elektrolit bozukluklarına birçok sebep olabilir altta yatan.