Kahve telvesini sakın çöpe atmayın! Sıra dışı öyle faydaları var ki: Kahve çekirdeği tozu yemenin faydaları

BÖCEKLERE KARŞI SAVAŞ AÇIYOR Kahve, böcekler için zehirli olabilen diterpenler içerir. Bu nedenle sivrisinekleri, meyve sineklerini, böcekleri ve diğer zararlıları kovmak için kahve telvesi kullanabilirsiniz. Telveyi oturma alanlarının yakınına serpiştirin veya oraya bir fincan kahve telvesi koyun. Böcekleri bitkilerinizden uzak tutmak için sapların etrafına bir miktar toprak koyun bu, salyangoz ve sümüklü böcek gibi böceklere karşı bir bariyer oluşturacaktır. EVCİL HAYVANLARINIZI PİRELENMEDEN KORUR- Diğer böcekler gibi pireler de kahveyi sevmez. Dolayısıyla evde kedi ya da köpeğiniz varsa kahve telvesiyle yıkayarak onları pirelerden koruyabilirsiniz. Evet; piyasada oldukça fazla sayıda pire uzaklaştırma ürünü var. Ancak çoğu çok fazla kimyasal içeriyor ve istenmeyen yan etkilere neden olabiliyor.