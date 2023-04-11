  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile
9
Kahve telvesini sakın çöpe atmayın! Sıra dışı öyle faydaları var ki: Kahve çekirdeği tozu yemenin faydaları

2023-04-11 20:53:03
Kahve telvesini sakın çöpe atmayın! Sıra dışı öyle faydaları var ki: Kahve çekirdeği tozu yemenin faydaları

Oldukça sağlıklı olması nedeniyle sıklıkla tüketilmesi tavsiye edilen kahvenin kendisi gibi telvesi de oldukça işe yarıyor. Kahveyi içtikten sonra telvesi hep çöpe dökülür. Ancak çöpe döktüğünüz bu telvelerin hiç bilmediğiniz öyle faydaları var ki duyunca attığınıza pişman olabilirsiniz. Ayrıca çiğ kahvenin bilinmeyen yararları oldukça fazladır. İşte kahve telvesinin hayatı kolaylaştıran kullanım alanları ve kahve çekirdeğinin faydaları...

#1
Foto - Kahve telvesini sakın çöpe atmayın! Sıra dışı öyle faydaları var ki: Kahve çekirdeği tozu yemenin faydaları

Kahvenin Yararları Nelerdir? Kahve, Güne Zinde Başlamaya Yardımcı Olur. Kahve, Bağışıklık Sistemini Güçlendirmede Etkilidir. Kahve, Antioksidan Kaynağıdır. Kahve, Parkinson Hastalığı Riskini Azaltmaya Yardımcı Olur. Kahve, Alzheimer Hastalığı Riskini Azaltmaya Yardımcıdır. Kahvenin Metabolizmayı Hızlandırıcı Etkisi Vardır. Çiğ kahve kişiyi zinde tutar. Daha iyi hissetmesini sağlar. Bundan dolayı çiğ kahve yenmesi önerilir. Özellikle 70 yaşından sonra parkinson gibi önemli sinirsel ve beyinsel hastalıklara karşı etkili olarak çiğ kahve çekirdeği tüketerek bu riskleri en aza indirebilirsiniz. Diyabet Riskini Azaltır. Kalp Rahatsızlıklarına İyi Gelir. Cilt Kanserine Karşı Olumlu Etki Yapar. Parkinson Riskini Azaltır.

#2
Foto - Kahve telvesini sakın çöpe atmayın! Sıra dışı öyle faydaları var ki: Kahve çekirdeği tozu yemenin faydaları

Kahve çekirdeği tozu yemenin faydaları: Özellikle çiğ kahve çekirdeği ve çiğ kahve tozu tüketmek diyabet riskini azaltmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda çiğ kahve çekirdeği tüketmek dip 2 diyabet riskini önemli ölçüde azalttığı tespit edilmiştir. Kalp rahatsızlıklarından ölüm oranı toplumumuzda epey fazladır. Bundan dolayı kalp sağlığı açısından da kahve çekirdeği tüketebilirsiniz. Yapılan çalışmalar sonucunda parkinson hastalığına çiğ kahve çekirdeği iyi gelmektedir. Özellikle 70 yaşından sonra parkinson gibi önemli sinirsel ve beyinsel hastalıklara karşı etkili olarak çiğ kahve çekirdeği tüketerek bu riskleri en aza indirebilirsiniz.

#3
Foto - Kahve telvesini sakın çöpe atmayın! Sıra dışı öyle faydaları var ki: Kahve çekirdeği tozu yemenin faydaları

Öte yandan tüketilen yiyeceklerin posaları ve çekirdekleri genellikle çöpe atılır. Fakat çöpe atılan bazı gıdaların posaları oldukça işe yarayabilir. Gıdaların çöpe atılan kısımlarında hiç bilmediğimiz faydalar bulunuyor. Kahve telvesi de bunlardan biri. Güzellik alanında kullanılan kahve telvesi içeriğinde barındırdığı mineraller nedeniyle oldukça etkili bir gübre haline gelebiliyor. Peki kahve telvesi ne işe yarıyor? İşte kahve telvesinin hayatı kolaylaştıran muhteşem kullanım alanları...

#4
Foto - Kahve telvesini sakın çöpe atmayın! Sıra dışı öyle faydaları var ki: Kahve çekirdeği tozu yemenin faydaları

BÖCEKLERE KARŞI SAVAŞ AÇIYOR Kahve, böcekler için zehirli olabilen diterpenler içerir. Bu nedenle sivrisinekleri, meyve sineklerini, böcekleri ve diğer zararlıları kovmak için kahve telvesi kullanabilirsiniz. Telveyi oturma alanlarının yakınına serpiştirin veya oraya bir fincan kahve telvesi koyun. Böcekleri bitkilerinizden uzak tutmak için sapların etrafına bir miktar toprak koyun bu, salyangoz ve sümüklü böcek gibi böceklere karşı bir bariyer oluşturacaktır. EVCİL HAYVANLARINIZI PİRELENMEDEN KORUR- Diğer böcekler gibi pireler de kahveyi sevmez. Dolayısıyla evde kedi ya da köpeğiniz varsa kahve telvesiyle yıkayarak onları pirelerden koruyabilirsiniz. Evet; piyasada oldukça fazla sayıda pire uzaklaştırma ürünü var. Ancak çoğu çok fazla kimyasal içeriyor ve istenmeyen yan etkilere neden olabiliyor.

#5
Foto - Kahve telvesini sakın çöpe atmayın! Sıra dışı öyle faydaları var ki: Kahve çekirdeği tozu yemenin faydaları

KÖTÜ KOKULARI GİDERİR- Kahve, kötü kokulardan kurtulmaya yardımcı olan nitrojene sahiptir. Eski çoraplardan veya mendillerden taşınabilir oda spreyleri yapabilir ve bunları ayakkabılarınıza, çekmecelerinize veya spor çantanıza koyabilirsiniz. Bozulmuş veya hoş kokulu gıdalardaki kokuları emmek için buzdolabınızdaki bir fincana biraz kahve de koyabilirsiniz. Kahve telvesi buzdolabınızdaki, spor çantanızdaki veya kokan ayakkabınızdaki kokuları emmeye ve gidermeye de yardımcı olabilir. Elinize kahve telvesini alarak bahsettiğimiz yüzeyleri ovabilirsiniz. Hatta lavabonuzun yanında kahve telvesi bulundurabilir, sarımsak ya da soğan doğradıktan sonra ellerinizi yıkamak için de telveden yararlanabilirsiniz.

#6
Foto - Kahve telvesini sakın çöpe atmayın! Sıra dışı öyle faydaları var ki: Kahve çekirdeği tozu yemenin faydaları

ÇİÇEKLERİ UZUN SÜRE TAZE TUTAR- Çiçeklerinizi biraz daha taze tutmak istiyorsanız, çiçek suyuna seyreltilmiş kahveyi dökmeyi deneyebilirsiniz - bu, bitkilere destek sağlar. Muhtemelen demlenmiş kahvede bulunan nitrojen, magnezyum ve potasyum yüzündendir ancak konsantre kahve koymayın, çok asitli olabilir.

#7
Foto - Kahve telvesini sakın çöpe atmayın! Sıra dışı öyle faydaları var ki: Kahve çekirdeği tozu yemenin faydaları

DOĞAL BOYA OLARAK KULLANILABİLİR- Daha önce beyaz bir gömleğe kahve döktüyseniz, kahvenin aslında epey zor bir leke olduğunu biliyorsunuzdur. Kahve telvesi, sert kimyasal boyalara mükemmel bir alternatif denilebilir. Yani aslında bu yapısı sebebiyle de boyama gibi işlemlerde kullanılabilir. ETİ LOKUM GİBİ YUMUŞATIR- Et, ona sert bir kıvam verebilen kas lifleri ve proteinler içeriyor. Kahvenin içindeki asit ette daha yumuşak, daha hassas bir doku oluşturmaya yardımcı olabilir ve hatta lezzetini artırabilir. Pişirmeden 2 saat önce etin üzerine biraz kahve telvesi sürün.

#8
Foto - Kahve telvesini sakın çöpe atmayın! Sıra dışı öyle faydaları var ki: Kahve çekirdeği tozu yemenin faydaları

ÇİZİK MOBİLYALARINIZI ONARMADA OLDUKÇA ETKİLİ- İlginç gelebilir ama kahve telvesinin boya etkisinden az önce bahsetmiştik. İşte bu kullanım senaryosuyla düşünüldüğünde evde çizilen ve hemen hemen kahve tonlarında olan renkteki mobilyalarda da kahve telvesini tercih edebilirsiniz. KİRLİ TENCERE VE TAVALARI TERTEMİZ YAPAR- Kahve telvesinin dokusu, temizlenmesi zor tencere ve tavaları fırçalamak için mükemmeldir. Süngerin üzerine biraz telvesi koyun ve tencere her zamanki gibi yıkayın. İyice yıkadığınızdan emin olun. MANTAR YETİŞTİRMEDE KULLANILIR- Mantarlar yalnızca belirli koşullarda gelişiyor ve büyümeleri epey zor. Yeni başlayanlar mantar yetiştirmek için de kahve telvelerinden yararlanabilir. Yeterli nemle birleştiğinde kahve telvesi mantarlar için ideal bir yetiştirme ortamı sunuyor.

Petrol ve doğalgaz keşfi dünyaya duyuruldu! Son 90 günde her yerden fışkırmaya başladı
Dünya

Petrol ve doğalgaz keşfi dünyaya duyuruldu! Son 90 günde her yerden fışkırmaya başladı

Cezayir, son 3 ayda 6 yeni petrol ve doğalgaz keşfine imza attı. Keşif ülkenin ulusal petrol ve doğalgaz şirketi tarafından yapıldı...
Muharrem İnce 7'li masayı topa tuttu!
Gündem

Muharrem İnce 7'li masayı topa tuttu! "Omurgasız İttifak"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP lideri başta olmak üzere 6'lı masayı topa tuttu... "İttifaklar omurgalı olmalıdır. Onların..
Ne altın ne dolar! Burak Yılmaz parasını nereye yatırdığını ve vatandaşı zengin edecek yatırımı açıkladı
Ekonomi

Ne altın ne dolar! Burak Yılmaz parasını nereye yatırdığını ve vatandaşı zengin edecek yatırımı açıkladı

Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, Türk vatandaşlarına ekonomi konusunda yatırım tavsiyesinde bulundu.
Kübra Par'dan
Medya

Kübra Par'dan "kötü" haber! Böyle duyurdu

Habertürk yazarı Kübra Par, CHP’nin aday listeleriyle ilgili, “Eski AK Partililere oy vermek istemeyen muhalif CHP seçmeni Cumhurbaşkanlığı’..
TEI'den
Teknoloji

TEI'den "Doğu Anadolu" çıkarması: 20 bin feet irtifada test edilecek!

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI) havacılık motorları, yeni mobil üniteyle Doğu Anadolu'da yüksek irtifada test edilebilecek. TEI Genel Müdür..
Hande Fırat,
Medya

Hande Fırat, "Gerçekten tuhaf" deyip duyurdu! Şoke eden gelişme

"ABD ile terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin, olmayan DEAŞ’a karşı ortaklığı gün geçtikçe daha da tuhaf bir hale geliyor" ifadelerini kullanan Hürr..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23