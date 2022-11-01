Kahve hakkında az bilinen gerçekler!

-Selülite karşı yardımcı olur- Kahvenin peeling etkisi vardır. Kahve telvesi kan dolaşımını uyaran, cildi sıkılaştıran ve antioksidanları toksinlerin atılmasına yardımcı olan doğal bir eksfoliyandır. -Hafızayı geliştirebilir- Kafeinin sizi daha uyanık hale getirdiğini ve konsantre olmanıza yardımcı olduğunu biliyorsunuz. Ancak öğrenmede ve yeni bilgilerin uzun süreli korunmasında da yardımcı olduğu gerçeği yeni bir çalışma ile doğrulandı.