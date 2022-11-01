  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
16
Kahve hakkında az bilinen gerçekler!

2022-11-01 19:18:28
Kahve hakkında az bilinen gerçekler!

Çoğu insan kahvenin sadece uyku açmaya yardımcı olduğunu düşünüyor. Ancak faydaları bundan çok daha fazladır.

#1
Foto - Kahve hakkında az bilinen gerçekler!

Dünyanın en çok tüketilen içeceği olan kahve, bazen tüm kötülüklerle suçlanır, bazen ise birçok faydasıyla övülür. Peki, kahve sağlık için iyi mi?

#2
Foto - Kahve hakkında az bilinen gerçekler!

Kafein, kahvenin aktif maddesidir ve vücuttaki etkilerinden sorumlu olan maddedir.

#3
Foto - Kahve hakkında az bilinen gerçekler!

Vücutta hızla emilir ve etkileri beyinde çok çabuk kendini gösterir.

#4
Foto - Kahve hakkında az bilinen gerçekler!

Birkaç saat içinde idrarla dışarı atılır. Kafein sadece kahvede bulunmaz, çay, kakao ve bazı ilaçlarda da bulunur.

#5
Foto - Kahve hakkında az bilinen gerçekler!

Kahve ağacı, posa ve yeşil kahve çekirdekleri içeren meyveleri için yetiştirilen tropikal bir ağaçtır. Bunların kavrulması, kahvenin karakteristik kokusunu geliştirir.

#6
Foto - Kahve hakkında az bilinen gerçekler!

Kahve içtiğinizde vücudunuzda olan 7 şey Kahve severler bunu çok iyi bilirler: Aşırıya kaçmadan tüketilen kafein, sinir sistemini uyarma özelliğine sahiptir, bu nedenle özellikle geceleri uyku hali hissedildiğinde uyanıklığı artırır.

#7
Foto - Kahve hakkında az bilinen gerçekler!

Ancak bunun haricinde de kahve birçok farklı etkiye sahiptir. İşte kahve içtiğinizde vücudunuzda olan 7 şey. Mutluluğu artırabilir Düzenli olarak kahve içen insanlar daha olumlu düşünebilir. Kafein, beyin fonksiyonu üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir ve yalnızca zihinsel uyanıklığı iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda mutluluk hormonu olarak da bilinen dopamin üretimini de artırır.

#8
Foto - Kahve hakkında az bilinen gerçekler!

Araştırmalara göre, her sabah kahve içenler, meyve suyu içenlere göre daha az depresif, daha dengeli ve daha mutlular. Harvard Halk Sağlığı Okulu tarafından 2013 yılında yapılan bir araştırmaya göre, günde 2 ila 3 fincan kafeinli kahve içenler, muhtemelen kafeinin uyarıcı etkisi ve ruh hali iyileştirici hormon üretimi nedeniyle yüzde 45 daha düşük depresif düşünme riskine sahipler.

#9
Foto - Kahve hakkında az bilinen gerçekler!

-Kalp sağlığını iyileştirebilir- Günde 2-4 fincan kahvenin kalp hastalığı riskini yüzde 20 azalttığı çeşitli araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Kötü haber ise kahveyi ek bir lezzetle birlikte içenler için geçerli. Kahveyi şeker, süt veya krema ile içenler, kahvenin kalp sağlığını koruyucu etkisine güvenemezler.

#10
Foto - Kahve hakkında az bilinen gerçekler!

-Fiziksel performansı artırır- Sporcular sadece kahve tüketiminin zihinsel faydalarından yararlanmazlar, kahvedeki doğal kafein, özellikle aerobik veya dayanıklılık egzersizleri sırasında daha iyi fiziksel performans ile ilişkilidir.

#11
Foto - Kahve hakkında az bilinen gerçekler!

Performansı artırmak için vücut ağırlığınıza bağlı olarak günde 1-4 fincan kahveye ihtiyacınız vardır. Kafein, uzun ve kısa süreli egzersizler sırasında performansı artırabilir ve ayrıca beyin yorgunluğuna neden olan kimyasal salınımını durdurur. Bu nedenle yorgunluk ve ağrı hissi azalır. Kafeinin konsantrasyonu ve uyanıklığı artırma özelliği de egzersiz performansını destekler.

#12
Foto - Kahve hakkında az bilinen gerçekler!

-Selülite karşı yardımcı olur- Kahvenin peeling etkisi vardır. Kahve telvesi kan dolaşımını uyaran, cildi sıkılaştıran ve antioksidanları toksinlerin atılmasına yardımcı olan doğal bir eksfoliyandır. -Hafızayı geliştirebilir- Kafeinin sizi daha uyanık hale getirdiğini ve konsantre olmanıza yardımcı olduğunu biliyorsunuz. Ancak öğrenmede ve yeni bilgilerin uzun süreli korunmasında da yardımcı olduğu gerçeği yeni bir çalışma ile doğrulandı.

#13
Foto - Kahve hakkında az bilinen gerçekler!

Çalışmaya göre, kafein yalnızca test edilen kişilerin performansını iyileştirmekle kalmadı, aynı zamanda uzun süreli anıları pekiştirmeye de yardımcı oldu. -Diyabet riskini azaltabilir- Yoğun kahve tüketimi tip 2 diyabet geliştirme riskini azaltabilir. Çalışmaların çoğundan kafeinsiz kahvenin de bu etkiye sahip olduğu görülüyor, ancak etkisi çok daha zayıf.

#14
Foto - Kahve hakkında az bilinen gerçekler!

-Bağımlılık geliştirebilir- Çok fazla kahve tüketmenin olumsuz etkileri olabilir: Endişeli olabilirsiniz, huzursuz uyuyabilirsiniz, uykusuzluk çekebilirsiniz ve bağımlılık geliştirebilirsiniz. Amerikan Kalp Derneği'ne göre, fazladan kafein alımına alışkın olanlar, kafeinin son dozundan 12 ila 24 saat sonra, 24 ila 48 saat içinde kaybolacak olan yoksunluk belirtileri yaşayabilirler.

#15
Foto - Kahve hakkında az bilinen gerçekler!

En sık görülen semptomlardan biri baş ağrısıdır. Günde yaklaşık 100 fincan kahve öldürücü bir dozdur.

Gönül Dağı'nın yıldız ismi geri dönüyor! Anlaşma kesin olarak sağlandı!
Medya

Gönül Dağı'nın yıldız ismi geri dönüyor! Anlaşma kesin olarak sağlandı!

TRT1'de ekranlara gelen Gönül Dağı'nın eski oyuncusu Gülsim Ali İlhan, dizi sektörüne dönüş yapıyor. Yıldız oyuncu Avcı dizisi ile el sıkışt..
Sözcü, İş Bankası Genel Müdürü Aran’ı rezil etti!
Gündem

Sözcü, İş Bankası Genel Müdürü Aran’ı rezil etti!

Sözcü gazetesi, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’ı rezil etti. Hakan Aran’ın, Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin katıldığı finans zirvesind..
TRT'deki o provokatöre ayar! Belki şimdi aklı başına gelir
Medya

TRT'deki o provokatöre ayar! Belki şimdi aklı başına gelir

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, bültenin sonunda yayın dışına çıkıp ümmeti hedef alan ve provokasyona imza atan TRT spikeri Deniz Demi..
O haberi duyan Demet Akalın ağzını bozdu!
Gündem

O haberi duyan Demet Akalın ağzını bozdu! "Yok anasının nikâhı" deyip o isme patladı

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan ABD'li girişimci Elon Musk'ın mavi tikli hesaplardan ücret alacağı haberleri ortaya atıldı. Twitter'da..
Macar devi talep artınca Türkiye kararını değiştirdi! İngiltere'den...
Ekonomi

Macar devi talep artınca Türkiye kararını değiştirdi! İngiltere'den...

Macaristan merkezli bütçeli hava yolu şirketi Wizz Air, Türkiye uçuşlarıyla ilgili yeni bir karar aldı.
Çıkart başındaki o örtüyü saygısız! Bu rezalete bir
Gündem

Çıkart başındaki o örtüyü saygısız! Bu rezalete bir "dur" diyecek yok mu?

"Allah akıl fikir versin" dedirten dansları, ne anlatmaya çalıştığı belli olmayan videoları ile bir anda sosyal medyada kendisine yer bulan ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23