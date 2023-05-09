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Yaşam
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Kahreden olay: Cam silerken düşüp hayatını kaybetti

2023-05-09 16:16:54
Kahreden olay: Cam silerken düşüp hayatını kaybetti

Edirne’de cam silerken 5’inci kattaki pencereden düşen 44 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.

#1
Foto - Kahreden olay: Cam silerken düşüp hayatını kaybetti

Olay, Edirne’nin 1. Murat Mahallesi Ali Rıza Ataktürk Caddesi Doğukent Apartmanı C Blok'taki 5 katlı bir binada meydana geldi.

#2
Foto - Kahreden olay: Cam silerken düşüp hayatını kaybetti

İddialara göre, 44 yaşındaki Sevil Diri, 5’inci kattaki evinin penceresinin camlarını silerken beton zemine düştü.

#3
Foto - Kahreden olay: Cam silerken düşüp hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Kahreden olay: Cam silerken düşüp hayatını kaybetti

Hayatını kaybettiği belirlenen Sevil Diri’nin cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

#5
Foto - Kahreden olay: Cam silerken düşüp hayatını kaybetti

Evli ve 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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