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Kahramanmaraş'tan kahreden haber! Her şey bir anda oldu

2023-04-20 18:25:12
Kahramanmaraş'tan kahreden haber! Her şey bir anda oldu

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi ile sarsılan Kahramanmaraş'ta yeni bir felaket yaşandı.

#1
Foto - Kahramanmaraş'tan kahreden haber! Her şey bir anda oldu

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava, kuvvetli rüzgar ve fırtına 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesini vurdu.

#2
Foto - Kahramanmaraş'tan kahreden haber! Her şey bir anda oldu

Pazarcık'ta fırtına ve hortum nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu.

#3
Foto - Kahramanmaraş'tan kahreden haber! Her şey bir anda oldu

Uçan çatılardan biri ise depremzede ailelerin kaldığı çadırların üzerine geldi.

#4
Foto - Kahramanmaraş'tan kahreden haber! Her şey bir anda oldu

Ayrıca fırtına nedeniyle bazı konteynerler parçalandı.

#5
Foto - Kahramanmaraş'tan kahreden haber! Her şey bir anda oldu

Bölgede bir otomobil ise ters döndü.

#6
Foto - Kahramanmaraş'tan kahreden haber! Her şey bir anda oldu

Bölgeye çok sayıda sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

#7
Foto - Kahramanmaraş'tan kahreden haber! Her şey bir anda oldu

Ekipler yaralanan 5 kişiye ulaşarak hastaneye sevk etti.

#8
Foto - Kahramanmaraş'tan kahreden haber! Her şey bir anda oldu

Seyyid Nesimi Çağman'ın (20) hayatını kaybettiği öğrenildi.

#9
Foto - Kahramanmaraş'tan kahreden haber! Her şey bir anda oldu

Yağışın başladığını, bir anda ise fırtına çıktığını belirten vatandaşlar, ne olduğunu anlamadıklarını kaydetti.

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