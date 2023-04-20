2023-04-20 18:25:12 Kahramanmaraş'tan kahreden haber! Her şey bir anda oldu
6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi ile sarsılan Kahramanmaraş'ta yeni bir felaket yaşandı.
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6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi ile sarsılan Kahramanmaraş'ta yeni bir felaket yaşandı.
Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava, kuvvetli rüzgar ve fırtına 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesini vurdu.
Pazarcık'ta fırtına ve hortum nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu.
Uçan çatılardan biri ise depremzede ailelerin kaldığı çadırların üzerine geldi.
Ayrıca fırtına nedeniyle bazı konteynerler parçalandı.
Bölgede bir otomobil ise ters döndü.
Bölgeye çok sayıda sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.
Ekipler yaralanan 5 kişiye ulaşarak hastaneye sevk etti.
Seyyid Nesimi Çağman'ın (20) hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yağışın başladığını, bir anda ise fırtına çıktığını belirten vatandaşlar, ne olduğunu anlamadıklarını kaydetti.
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