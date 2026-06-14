Düşmana korku salacak gizli silahlar envantere giriyor! TSK’ya 2026’da resmen mühimmat yağacak
Türk savunma sanayii, test süreçlerini başarıyla tamamladığı yerli ve milli sistemler için 2026 yılı itibarıyla yüksek adetli seri üretim dönemini başlattı. Hava SOJ, Tayfun Blok-4 hipersonik füzesi ve ASELFLIR-600 gibi kritik teknolojilerin yanı sıra en az 10'ar adet HÜRJET ve KIZILELMA’nın envantere girmesi planlanıyor. Gökbey helikopterlerinden Altay tankına, yerli motorlu zırhlı araçlardan insansız deniz araçlarına kadar uzanan bu devasa teslimat dalgası ordunun gücüne güç katacak.