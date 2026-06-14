  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Sazan sarmalı' yöntemine son! Gezen Usta ikinci el araçta ezber bozuyor Altında geniş bant kabusu: İslam Memiş 3 ay süre verip uyardı Belediye destek verdi! Kendi işlerinin patronu oldular Diyanet-Sen’den Akit TV’ye Saldırıya Sert Tepki: Bu Saldırı Basın Özgürlüğüne Yapılmıştır 2-0'lık yenilgimiz şaşırttı: Avustralyalılar bile şaşkın: 'Kimse bu kadarını beklemiyordu' Bunu çocuğunuz yapıyorsa süper zeka kullanarak yapıyor: O gizli 4 dahi işareti Barış Alper'in hızından yararlanamadık! Saçlar son mohikan futbol -5 Düşmana korku salacak gizli silahlar envantere giriyor! TSK’ya 2026’da resmen mühimmat yağacak Erciyes Dağı'nın karı eridi! Sarıgöl doldu 24 yıl sonra sahneye geri döndük ama: Dünya Türkiye'yi konuşuyor: 'Müthiş Türkler balonu'
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Düşmana korku salacak gizli silahlar envantere giriyor! TSK’ya 2026’da resmen mühimmat yağacak
Türkiye'nin güncel haber kaynağı Yeni Akit'i Google'da takip et, gündemi kaçırma.
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Düşmana korku salacak gizli silahlar envantere giriyor! TSK’ya 2026’da resmen mühimmat yağacak

Türk savunma sanayii, test süreçlerini başarıyla tamamladığı yerli ve milli sistemler için 2026 yılı itibarıyla yüksek adetli seri üretim dönemini başlattı. Hava SOJ, Tayfun Blok-4 hipersonik füzesi ve ASELFLIR-600 gibi kritik teknolojilerin yanı sıra en az 10'ar adet HÜRJET ve KIZILELMA’nın envantere girmesi planlanıyor. Gökbey helikopterlerinden Altay tankına, yerli motorlu zırhlı araçlardan insansız deniz araçlarına kadar uzanan bu devasa teslimat dalgası ordunun gücüne güç katacak.

#1
Foto - Düşmana korku salacak gizli silahlar envantere giriyor! TSK’ya 2026’da resmen mühimmat yağacak

Türk savunma sanayii, 2026 yılı itibarıyla test süreçleri tamamlanan sistemlerin seri üretimine geçerek envanter zenginleşmesini hedefliyor.

#2
Foto - Düşmana korku salacak gizli silahlar envantere giriyor! TSK’ya 2026’da resmen mühimmat yağacak

Hava SOJ sistemleri, Tayfun Blok-4 hipersonik füzeleri ve ASELFLIR-600 elektro-optik sensörleri gibi kritik teknolojilerin yüksek adetli üretimi başlıyor. Hava platformlarında kullanılacak HÜRJET ve Bayraktar KIZILELMA uçaklarından en az 10'ar adet teslimat yapılması öngörülüyor. Ayrıca GÖKDOĞAN, BOZDOĞAN ve SOM füzelerinin tüm platformlara tam entegrasyonuyla hava gücünün vurucu kapasitesi artırılıyor.

#3
Foto - Düşmana korku salacak gizli silahlar envantere giriyor! TSK’ya 2026’da resmen mühimmat yağacak

GÖKBEY helikopterlerinden 20 adet, Bayraktar TB3 platformlarından ise 40 adetlik teslimat takvimi işletiliyor. Kara sistemlerinde SİPER Block-2 ve HİSAR-O bataryaları, ALTAY tankları ile BMC Power yerli güç grubuyla desteklenen TUNA araçları sahaya iniyor.

#4
Foto - Düşmana korku salacak gizli silahlar envantere giriyor! TSK’ya 2026’da resmen mühimmat yağacak

Deniz platformlarında TCG Murat Reis denizaltısı ve 20-40 arası ULAQ İDA envantere alınarak donanma gücü tahkim ediliyor. Elektronik harp alanında KORAL sistemleri ve ileri sensör teknolojileri, ordunun dijital savunma kalkanını oluşturacak. Bu geniş çaplı envanter hamlesi, Türkiye’nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığı minimize etme stratejisinin en somut adımlarını oluşturuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski’yi kabul etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski’yi kabul etti.
MHP'de fesih fırtınası sürüyor: Bir il teşkilatının daha bileti kesildi
Gündem

MHP'de fesih fırtınası sürüyor: Bir il teşkilatının daha bileti kesildi

Fesihlerin devam ettiği MHP’de bugün de Adıyaman İl teşkilatı ile merkez ilçe teşkilatı feshedildi. Kararı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih..
Yargıtay'ın tokat gibi bozma kararına istinaf direndi! Skandala kılıf arandı
Gündem

Yargıtay'ın tokat gibi bozma kararına istinaf direndi! Skandala kılıf arandı

28 Şubat zihniyetinin ürünü olan ve dindar camiayı hedef tahtasına oturtmak için köpürtülen Yusuf Ziya Gümüşel davasında, Yargıtay’ın adeta ..
A Milli Takım kampında skandal görüntü! İddia Türkiye'yi salladı
Spor

A Milli Takım kampında skandal görüntü! İddia Türkiye'yi salladı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü'nün A Milli Takım kampında sigara içerken görüntülendiği öne sürülen video futbol gündemine o..
‘Kasetle başlayan süreç buraya kadar geldi’ diyen Ali Mahir’e tepki yağdı! ‘Kaset şimdi mi aklına geldi zıp zıp?’
Gündem

‘Kasetle başlayan süreç buraya kadar geldi’ diyen Ali Mahir’e tepki yağdı! ‘Kaset şimdi mi aklına geldi zıp zıp?’

“Şule Aydın ile Tatava Yok” programının konuğu olan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, Kılıçdaroğlu’nun “görevli” olduğuna yöneli..
Partisindeki sinsi koltuk kavgalarına isyan eden Tanju Özcan CHP'den resmen istifa etti
Gündem

Partisindeki sinsi koltuk kavgalarına isyan eden Tanju Özcan CHP'den resmen istifa etti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Özcan, parti içindeki liderlik mücadeleleri ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23