2021-05-23 16:27:36 Kahramanmaraş'ta feci kaza! 2 yaralı
Kahramanmaraş'ta elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
D.G. idaresindeki 46 HL 772 plakalı otomobil, Yeşiltepe Mahallesi Büğlek Caddesi'nde yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki F.G. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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