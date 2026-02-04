  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Türkiye
8
Yeniakit Publisher
Faciaya ramak kaldı! Alkol illetinin topluma son armağanı
DHA Giriş Tarihi:

Faciaya ramak kaldı! Alkol illetinin topluma son armağanı

Alkol, topluma maddi manevi zarar vermeye devam ediyor. İstanbul’da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki 4 araca çarptı. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

1
#1
Foto - Faciaya ramak kaldı! Alkol illetinin topluma son armağanı

İstanbul’un Avcılar ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki 4 araca çarptı. Yapılan ölçümde 1,87 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü hastaneye kaldırılırken kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

#2
Foto - Faciaya ramak kaldı! Alkol illetinin topluma son armağanı

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi.

#3
Foto - Faciaya ramak kaldı! Alkol illetinin topluma son armağanı

Edinilen bilgiye göre; bulvarda ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 AKG 153 plakalı otomobil, park halindeki 4 araca çarptı.

#4
Foto - Faciaya ramak kaldı! Alkol illetinin topluma son armağanı

Motor kısmından dumanlar yükselen ve hava yastığı açıldığı öğrenilen otomobilin sürücüsü çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı.

#5
Foto - Faciaya ramak kaldı! Alkol illetinin topluma son armağanı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#6
Foto - Faciaya ramak kaldı! Alkol illetinin topluma son armağanı

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı alkol muayenesinde sürücünün 1,87 promil alkollü olduğu tespit edildi.

#7
Foto - Faciaya ramak kaldı! Alkol illetinin topluma son armağanı

Sağlık ekipleri hafif yaralı olan sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. 4 aracın hasar gördüğü kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

