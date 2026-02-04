Borsa İstanbul'da yeni rekor!

Küresel piyasalarda, jeopolitik risklerin yeniden gündeme gelmesi ve yapay zekâ alanındaki hızlı ilerlemenin mevcut iş modelleri üzerindeki olası yansımalarına dair kaygılar, yatırımcıların risk alma eğilimini zayıflatıyor. Yurt içinde ise Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana süregelen olumlu görünümünü muhafaza ediyor. Ocak ayında belirgin bir yükseliş sergileyen BIST 100 endeksi, şubat ayında da yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Dün alımların öne çıktığı endeks, salı gününü yüzde 1,87 artışla tamamlayarak yeni bir rekor kaydetti. Endeks, bugünkü işlemlere de güçlü bir başlangıç yaparken, zirve seviyesini bir kez daha yukarı taşıdı.