  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tavaları ovma derdine son! 2 dakikalık yöntemle açık açık bunu yapın ve... Müslümanlar uyuyor, Guardiola çatır çatır konuşuyor! Ünlü teknik adamdan İslam âlemini utandıracak çıkış Türkiye'nin almak istediği F-35 savaş uçaklarını aklamaya çalışan ülkeye bakın: Kill switch yalan Ayrılığın sebebi Sergen Yalçın mı? Rafa Silva'nın menajerinden olay açıklama! Yalan mı gerçek mi? Honour Magic 8 Pro satışa çıktı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm odaklı dijital platformların temsilcileriyle görüştü ‘Bayrak Sevgisi’nin devamı geliyor: Milli Eğitim’den yeni milli hamleler Dağ tepe demeden köstebek gibi delik deşik ettiler Sındırgı’da 6 ayda 30 bin artçı deprem oldu! Bakın ne durumdayız? Bu pişirme formülü zehirliyor: Araştırmalar kanıtladı
Ekonomi
4
Yeniakit Publisher
Borsa İstanbul'da yeni rekor!
Alican Öztekin Giriş Tarihi:

Borsa İstanbul'da yeni rekor!

Dün rekor seviyeden kapanış yapan BIST 100 endeksi, yeni güne de tarihi düzeylerde başladı. Endeks, açılışta yüzde 0,64 yükselişle 13.964,03 puana çıkarak psikolojik eşik olarak görülen 14 bin puana yaklaştı.

#1
Foto - Borsa İstanbul'da yeni rekor!

Küresel piyasalarda, jeopolitik risklerin yeniden gündeme gelmesi ve yapay zekâ alanındaki hızlı ilerlemenin mevcut iş modelleri üzerindeki olası yansımalarına dair kaygılar, yatırımcıların risk alma eğilimini zayıflatıyor. Yurt içinde ise Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana süregelen olumlu görünümünü muhafaza ediyor. Ocak ayında belirgin bir yükseliş sergileyen BIST 100 endeksi, şubat ayında da yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Dün alımların öne çıktığı endeks, salı gününü yüzde 1,87 artışla tamamlayarak yeni bir rekor kaydetti. Endeks, bugünkü işlemlere de güçlü bir başlangıç yaparken, zirve seviyesini bir kez daha yukarı taşıdı.

#2
Foto - Borsa İstanbul'da yeni rekor!

İşte, 04.02.2026 tarihli BIST 100 ve sektör endekslerinin günlük performansı: Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 88,71 puan ve yüzde 0,64 artışla 13.964,03 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi de yüzde 0,45 değer kazandı Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,79 ile madencilik, tek gerileyen yüzde 0,83 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

#3
Foto - Borsa İstanbul'da yeni rekor!

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporunun, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sıcak saatler yaşanıyor... Türk savaş uçakları havalandı! Operasyon an meselesi
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor... Türk savaş uçakları havalandı! Operasyon an meselesi

Türkiye'ye ait F-16 savaş uçakları, Somali’de terör örgütü Eş-Şebab’a karşı operasyon hazırlığı yapıyor. Üç adet F-16 Somali’nin başkentinde..
Türkiye ve Suudi Arabistan’dan 31 maddelik ortak bildiri! İsrail’e sert uyarı: Derhal orayı terk et!
Gündem

Türkiye ve Suudi Arabistan’dan 31 maddelik ortak bildiri! İsrail’e sert uyarı: Derhal orayı terk et!

Türkiye ve Suudi Arabistan 31 maddelik ortak bildiri yayımladı. Bildiride; Yemen, Somali, Sudan ve Suriye'nin toprak bütünlüğü desteklenirke..
Teröristan ordusuna Müslüman kadın subay makyajı
Dünya

Teröristan ordusuna Müslüman kadın subay makyajı

Terör devleti İsrail’in Savunma Bakanlığı, ordunun Arap dünyasına hitap eden medya yüzünde köklü bir değişikliğe giderek Müslüman bir subay ..
Yunanistan’dan beklenmeyen karar! FETÖ'cüler şoku yaşadı
Gündem

Yunanistan’dan beklenmeyen karar! FETÖ'cüler şoku yaşadı

15 Temmuz hainlerine yıllarca kucak açan Yunanistan, FETÖ’cülerin “ulusal güvenlik tehdidi” diyerek oturum ve iltica izinlerini iptal etmeye..
Yürek yakan manzara! Umreden döndü, evini enkaz halinde buldu
Dünya

Yürek yakan manzara! Umreden döndü, evini enkaz halinde buldu

Kutsal topraklardan dönen Filistinli Bessam el-Caafra, Batı Yaka’daki evinin İsrail tarafından yıkıldığını öğrenince büyük bir üzüntü yaşadı..
'Teslim alınan bölgelerde kalıcıyız'
Dünya

'Teslim alınan bölgelerde kalıcıyız'

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, ordunun YPG ile varılan mutabakat uyarınca devraldığı bölgelerde tam hakimiyet kurduğunu aç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23