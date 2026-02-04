Borsa İstanbul'da yeni rekor!
Dün rekor seviyeden kapanış yapan BIST 100 endeksi, yeni güne de tarihi düzeylerde başladı. Endeks, açılışta yüzde 0,64 yükselişle 13.964,03 puana çıkarak psikolojik eşik olarak görülen 14 bin puana yaklaştı.
Küresel piyasalarda, jeopolitik risklerin yeniden gündeme gelmesi ve yapay zekâ alanındaki hızlı ilerlemenin mevcut iş modelleri üzerindeki olası yansımalarına dair kaygılar, yatırımcıların risk alma eğilimini zayıflatıyor. Yurt içinde ise Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana süregelen olumlu görünümünü muhafaza ediyor. Ocak ayında belirgin bir yükseliş sergileyen BIST 100 endeksi, şubat ayında da yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Dün alımların öne çıktığı endeks, salı gününü yüzde 1,87 artışla tamamlayarak yeni bir rekor kaydetti. Endeks, bugünkü işlemlere de güçlü bir başlangıç yaparken, zirve seviyesini bir kez daha yukarı taşıdı.
İşte, 04.02.2026 tarihli BIST 100 ve sektör endekslerinin günlük performansı: Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 88,71 puan ve yüzde 0,64 artışla 13.964,03 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi de yüzde 0,45 değer kazandı Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,79 ile madencilik, tek gerileyen yüzde 0,83 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporunun, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.
