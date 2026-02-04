  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Başka isim alacaklardı ama bu isimde karar kılındı! Bugün ayak basacak İstanbu'a...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Başka isim alacaklardı ama bu isimde karar kılındı! Bugün ayak basacak İstanbu'a...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Hyeon-Gyu Oh, bugün 12.40'ta İstanbul Havalimanı'nda olacak.

#1
Foto - Başka isim alacaklardı ama bu isimde karar kılındı! Bugün ayak basacak İstanbu'a...

Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Belçika'nın Genk takımında forma giyen Güney Koreli forvet Hyeon-Gyu Oh, bugün 12.40'ta İstanbul Havalimanı'nda olacak.

#2
Foto - Başka isim alacaklardı ama bu isimde karar kılındı! Bugün ayak basacak İstanbu'a...

Siyah beyazlı kulüpten Oh'un transferiyle ilgili yapılan açıklama şöyle:

#3
Foto - Başka isim alacaklardı ama bu isimde karar kılındı! Bugün ayak basacak İstanbu'a...

"Profesyonel futbolcu Hyeon-Gyu Oh, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir. Oh'u taşıyan uçak bugün 12.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır"

#4
Foto - Başka isim alacaklardı ama bu isimde karar kılındı! Bugün ayak basacak İstanbu'a...

Bu sezon Belçika ekibi Genk ile 32 resmi maça çıkan Hyeon-gyu Oh, 10 gol ve 3 asistle oynadı.

