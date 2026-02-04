Başka isim alacaklardı ama bu isimde karar kılındı! Bugün ayak basacak İstanbu'a...
Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Belçika'nın Genk takımında forma giyen Güney Koreli forvet Hyeon-Gyu Oh, bugün 12.40'ta İstanbul Havalimanı'nda olacak.
Siyah beyazlı kulüpten Oh'un transferiyle ilgili yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Hyeon-Gyu Oh, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir. Oh'u taşıyan uçak bugün 12.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır"
Bu sezon Belçika ekibi Genk ile 32 resmi maça çıkan Hyeon-gyu Oh, 10 gol ve 3 asistle oynadı.
