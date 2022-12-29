Kadınlar aile ekonomisine böyle katkı sağlıyor!

Ürünü satılan ev hanımı ücretini alıyor. Bu şekilde ev hanımlarına büyük destek sağlanmış oluyor. Ev hanımları bu sayede ev işlerini yaparken aynı zamanda da evden çalışarak para kazanmış oluyor. İşletme modeliyle örnek olan kadın kooperatifi Türkiye'ye örnek oluyor. Kooperatife isteyen herkes üye olabiliyor. Dükkanda üye olan kadınların ürünleri satılıyor.