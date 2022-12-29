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Kadın - Aile
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Kadınlar aile ekonomisine böyle katkı sağlıyor!

2022-12-29 10:10:40
Kadınlar aile ekonomisine böyle katkı sağlıyor!

Bursa'da açılan bir dükkanda yalnızca kadınların yaptığı el emeği ürünlerin satışı gerçekleşiyor.

#1
Foto - Kadınlar aile ekonomisine böyle katkı sağlıyor!

Bursa'da açılan dükkanda sadece ev hanımlarının evde yaptığı ürünler satılıyor. Hanımlar evde yaptıkları el emeği ürünlerini dükkana bırakıp gidiyor, satılınca gelip ücretini alıyor.

#2
Foto - Kadınlar aile ekonomisine böyle katkı sağlıyor!

Bursa'da açılan Bekay Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ev hanımlarına destek olmak için farklı bir konseptte hizmet veriyor. Bu kooperatife üye olan ev hanımları evde yetenekli oldukları işlerde ürünler yapıp bu ürünleri kooperatifin çarşıda bulunan dükkanına bırakıyor. Ev hanımlarının ürettiği ürünler satıldığında haber veriliyor.

#3
Foto - Kadınlar aile ekonomisine böyle katkı sağlıyor!

Ürünü satılan ev hanımı ücretini alıyor. Bu şekilde ev hanımlarına büyük destek sağlanmış oluyor. Ev hanımları bu sayede ev işlerini yaparken aynı zamanda da evden çalışarak para kazanmış oluyor. İşletme modeliyle örnek olan kadın kooperatifi Türkiye'ye örnek oluyor. Kooperatife isteyen herkes üye olabiliyor. Dükkanda üye olan kadınların ürünleri satılıyor.

#4
Foto - Kadınlar aile ekonomisine böyle katkı sağlıyor!

Dükkana 2 yıldır ürün yapıp getirdiğini ifade eden Ayşe Osmanlar, "Burada kadınlarımız dayanışma yaparak ürünlerini satıyor.

#5
Foto - Kadınlar aile ekonomisine böyle katkı sağlıyor!

Bu kooperatife üye olan kadınlar evde el işi ürenler yaparak kooperatifin Nalbantoğlu Çarşısında açtığı dükkanına getiriyor. Ürünler bu dükkanda sergilenip satışa çıkartılıyor. Dükkanda kimin yaptığı ürün satılırsa o ürünün parası yaptığı ev hanımına veriliyor.

#6
Foto - Kadınlar aile ekonomisine böyle katkı sağlıyor!

Bu sayede ev hanımları hem ev işlerini yaparken hem de ev bütçelerine destek sağlamış oluyor.

#7
Foto - Kadınlar aile ekonomisine böyle katkı sağlıyor!

Bu kooperatif ev hanımları için gelir kapısı ayrıca burada kadınlara kurslar verilip el işi öğrenmeleri sağlanıyor" dedi.

#8
Foto - Kadınlar aile ekonomisine böyle katkı sağlıyor!

Evde yaptığı ürünleri dükkana getiren kadınlar ise, "Evde yaptığımız el işi ürünleri buraya satılsın getirdik. Bu projeden çek memnunuz bize çok fazla destek sağlıyor" şeklinde konuştu.

#9
Foto - Kadınlar aile ekonomisine böyle katkı sağlıyor!

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