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Türkiye
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Kadıköy’de sabah saatlerinde çıkan yangın korkuttu

2023-04-15 08:26:52
Kadıköy’de sabah saatlerinde çıkan yangın korkuttu

Kadıköy’de bir kafede sebebi bilinmeyen bir yangın paniğe yol açtı.

#1
Foto - Kadıköy’de sabah saatlerinde çıkan yangın korkuttu

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

#2
Foto - Kadıköy’de sabah saatlerinde çıkan yangın korkuttu

Olay 6.45 civarında Caddebostan Mahallesi Yener Sokak üzerindeki bir kafede meydana geldi.

#3
Foto - Kadıköy’de sabah saatlerinde çıkan yangın korkuttu

Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle kafeden dumanlar geldiği ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Kadıköy’de sabah saatlerinde çıkan yangın korkuttu

Yangın fazla büyümeden kontrol altına alınırken olay sırasında kafenin içinde kimsenin olmadığı öğrenildi.

#5
Foto - Kadıköy’de sabah saatlerinde çıkan yangın korkuttu

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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