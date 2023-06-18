2023-06-18 13:35:12 Kademeli emeklilik şartları netleşti! 2000-2014 arası girişliler bayram edecek! İşte detaylar
Kademeli emeklilik koşulları belirlendi. Tüm detaylar haberimizde... Kısmi emeklilikte yaş şartı, sigortalının cinsiyetine göre farklılık göstermektedir. Kadınlar için kısmi emeklilik yaş şartı 58'dir, yani kadın sigortalılar 58 yaşını doldurduklarında kısmi emeklilik hakkını elde edebilirler. Erkekler için ise kısmi emeklilik yaş şartı 60'tır, yani erkek sigortalılar 60 yaşını doldurduklarında kısmi emeklilik aylığı almaya hak kazanırlar.