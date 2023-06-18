Kademeli emeklilik şartları netleşti! 2000-2014 arası girişliler bayram edecek! İşte detaylar

İkinci olarak, sigortalılık süresi olarak 15 yılın tamamlanması gerekmektedir. Yani, sigortalı olarak en az 15 yıl boyunca prim ödemiş olmanız gerekmektedir. Üçüncü olarak, sigorta prim gün sayısı olarak en az 3600 günün tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu da demek oluyor ki, en az 3600 gün boyunca sigorta primi ödeyerek çalışmış olmanız gerekmektedir. Bunlar genel şartlar olarak kabul edilirken, yaş şartı da kısmi emeklilik için dikkate alınmaktadır. Ancak yaş şartı, cinsiyete göre farklılık göstermektedir.