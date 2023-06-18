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Ekonomi
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Kademeli emeklilik şartları netleşti! 2000-2014 arası girişliler bayram edecek! İşte detaylar

2023-06-18 13:35:12
Kademeli emeklilik şartları netleşti! 2000-2014 arası girişliler bayram edecek! İşte detaylar

Kademeli emeklilik koşulları belirlendi. Tüm detaylar haberimizde... Kısmi emeklilikte yaş şartı, sigortalının cinsiyetine göre farklılık göstermektedir. Kadınlar için kısmi emeklilik yaş şartı 58'dir, yani kadın sigortalılar 58 yaşını doldurduklarında kısmi emeklilik hakkını elde edebilirler. Erkekler için ise kısmi emeklilik yaş şartı 60'tır, yani erkek sigortalılar 60 yaşını doldurduklarında kısmi emeklilik aylığı almaya hak kazanırlar.

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Foto - Kademeli emeklilik şartları netleşti! 2000-2014 arası girişliler bayram edecek! İşte detaylar

Ayrıca, 3600 gün ile kısmi emeklilik şartlarına ek olarak, 15 yıl sigortalılık süresinin de tamamlanması gerekmektedir. Bu süre boyunca en az 3600 gün prim ödenmiş olmalıdır. Bu şartları yerine getiren sigortalılar, kısmi emeklilik aylığı almaya hak kazanırlar. Ancak, kısmi emeklilikte dikkate alınan diğer faktörler de bulunmaktadır. Örneğin, çalışanın kısmi emeklilik aylığı alabilmesi için belirli bir gelir kaybı yaşamış olması gerekmektedir. Bu gelir kaybı oranı da belirlenmiş kriterlere göre hesaplanır ve SGK tarafından değerlendirilir.

#2
Foto - Kademeli emeklilik şartları netleşti! 2000-2014 arası girişliler bayram edecek! İşte detaylar

Özetlemek gerekirse, 3600 gün ile kısmi emeklilik aylığı alabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir: İlk defa uzun vadeli sigorta kollarından işe giriş tarihi 08.09.1999 tarihinden önce olmalıdır. En az 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme şartı yerine getirilmelidir. Kadınlar için kısmi emeklilik yaş şartı 58, erkekler için ise 60'tır. Belirli bir gelir kaybı yaşanmış olmalı ve bu kayıp SGK tarafından değerlendirilmelidir.

#3
Foto - Kademeli emeklilik şartları netleşti! 2000-2014 arası girişliler bayram edecek! İşte detaylar

Bu şartları sağlayan sigortalılar, kısmi emeklilik aylığı almaya hak kazanabilirler. Kısmi emeklilik, vatandaşlarımızın belirli bir prim ödeme süresini tamamladıktan sonra emekli olabilme imkanı sağlayan bir sistemdir. 3600 gün ile kısmi emeklilik aylığı alabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. İlk olarak, işe giriş tarihi önemlidir. İlk defa uzun vadeli sigorta kollarından işe giriş tarihiniz 08.09.1999 tarihinden önce olmalıdır. Bu tarih sonrasında işe giriş yapanlar için farklı gün sayıları ve şartlar geçerli olacaktır.

#4
Foto - Kademeli emeklilik şartları netleşti! 2000-2014 arası girişliler bayram edecek! İşte detaylar

İkinci olarak, sigortalılık süresi olarak 15 yılın tamamlanması gerekmektedir. Yani, sigortalı olarak en az 15 yıl boyunca prim ödemiş olmanız gerekmektedir. Üçüncü olarak, sigorta prim gün sayısı olarak en az 3600 günün tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu da demek oluyor ki, en az 3600 gün boyunca sigorta primi ödeyerek çalışmış olmanız gerekmektedir. Bunlar genel şartlar olarak kabul edilirken, yaş şartı da kısmi emeklilik için dikkate alınmaktadır. Ancak yaş şartı, cinsiyete göre farklılık göstermektedir.

#5
Foto - Kademeli emeklilik şartları netleşti! 2000-2014 arası girişliler bayram edecek! İşte detaylar

Erkekler için, 3600 günü dolduranların emekli olabilmesi için aşağıdaki yaş şartları geçerlidir: 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında 3600 günü dolduranlar 56 yaşında emekli olabilir. 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında 3600 günü dolduranlar 57 yaşında emekli olabilir. 24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında 3600 günü dolduranlar 58 yaşında emekli olabilir. 24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında 3600 günü dolduranlar 59 yaşında emekli olabilir. 24.05.2014 tarihinden sonra 3600 günü dolduranlar 60 yaşında emekli olabilir.

#6
Foto - Kademeli emeklilik şartları netleşti! 2000-2014 arası girişliler bayram edecek! İşte detaylar

Kadınlar için ise yaş şartları şu şekildedir: 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında 3600 günü dolduranlar 52 yaşında emekli olabilir. 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında 3600 günü dolduranlar 54 yaşında emekli olabilir. 24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında 3600 günü dolduranlar 56 yaşında emekli olabilir. 24.05.2011 tarihinden sonra 3600 günü dolduranlar 58 yaşında emekli olabilir.

#7
Foto - Kademeli emeklilik şartları netleşti! 2000-2014 arası girişliler bayram edecek! İşte detaylar

Sonuç olarak, 3600 gün ile kısmi emeklilik aylığı alabilmek için işe giriş tarihinizin belirli bir tarihten önce olması, en az 15 yıl sigortalılık süresini tamamlamanız, en az 3600 gün prim ödemeniz ve cinsiyetinize göre belirlenen yaş şartını karşılamanız gerekmektedir. Bu şartları yerine getirenler kısmi emeklilik aylığından faydalanabilirler. Tabii, bu bilgiler 2021 itibarıyla geçerli olup, güncel düzenlemeler ve yasal değişiklikler sonrasında şartlarda değişiklikler olabileceğini de unutmamalısınız.

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