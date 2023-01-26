Kadavradan organ nakli yapıldı

Nakil yapılan hasta Emrah Demir ise, “6 yıldır diyaliz hastasıyım ve bir gece vakti nakil için beni aradılar. O anda büyük bir mutluluk yaşadım. Bana bu böbreği veren aileye ve ameliyatımı başarılı bir şekilde gerçekleştiren ekibe çok teşekkür ediyorum” diyerek duygularını ifade etti.