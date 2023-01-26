2023-01-26 17:20:51 Kadavradan organ nakli yapıldı
Kurulduğu günden itibaren başarılı operasyonlara imza atan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi adından söz ettirmeye devam ediyor. 6 yıldır diyaliz hastası olan Emrah Demir'e Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bulunan Organ Nakli Merkezi'nde yapılan başarılı operasyonla kadavradan böbrek nakli yapıldı. Organ nakli yapılan Demir, "Bana bu böbreği veren aileye ve ameliyatımı başarılı bir şekilde gerçekleştiren ekibe çok teşekkür ediyorum" dedi.