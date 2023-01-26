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Kadavradan organ nakli yapıldı

2023-01-26 17:20:51
Kadavradan organ nakli yapıldı

Kurulduğu günden itibaren başarılı operasyonlara imza atan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi adından söz ettirmeye devam ediyor. 6 yıldır diyaliz hastası olan Emrah Demir'e Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bulunan Organ Nakli Merkezi'nde yapılan başarılı operasyonla kadavradan böbrek nakli yapıldı. Organ nakli yapılan Demir, "Bana bu böbreği veren aileye ve ameliyatımı başarılı bir şekilde gerçekleştiren ekibe çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Foto - Kadavradan organ nakli yapıldı

Başhekim Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, yaptığı açıklamada, "Yaklaşık iki yıl önce açmış olduğumuz Organ Nakli Merkezimizde 15’inci böbrek naklini gerçekleştirdik. Ekibimiz kadavradan bir nakil yaptı. Gerçekleştirilen başarılı operasyondan sonra hastamızı şifa ile taburcu edeceğiz. Büyük bir fedakarlıkla gece geç saatlerde bu nakli gerçekleştirdiler. Ben bu özverili çalışmadan dolayı tüm ekibe teşekkür ediyorum” dedi.

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Foto - Kadavradan organ nakli yapıldı

Gerçekleştirilen operasyon hakkında bilgi veren Organ Nakli Merkezi Müdürü Doç. Dr. Süleyman Koç, "Merkezimizde açıldığı günden bu yana birçok hastaya başarılı nakil ameliyatı gerçekleştirdik. Hastamıza bir gece vakti kadavradan nakil yaptık. Hastamızın bütün kan parametreleri normal durumda ve böbreği çalışıyor. Kendisini taburcu edeceğiz. Bu başarılı ameliyatın arkasında geniş bir ekibin emeği var. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum ve hastamıza şifa diliyorum” diye konuştu.

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Foto - Kadavradan organ nakli yapıldı

Nakil yapılan hasta Emrah Demir ise, “6 yıldır diyaliz hastasıyım ve bir gece vakti nakil için beni aradılar. O anda büyük bir mutluluk yaşadım. Bana bu böbreği veren aileye ve ameliyatımı başarılı bir şekilde gerçekleştiren ekibe çok teşekkür ediyorum” diyerek duygularını ifade etti.

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