Kaçımız bunları yapıyoruz! Sebze ve meyvelerin vitaminlerini böyle yok ediyoruz

Sarımsağın antioksidan özelliklere sahip olduğunu ve doğru tüketildiğinde bağışıklığı güçlendirebildiğinin altını çizen Uzm. Dyt. Bahadır, “Sarımsağın doğal haliyle, çiğ olarak ve ezilerek veya salatalarda tercih edilmesi, yararlılığını artırır. Maydanozun yüksek C vitamini içeriği ve koruyucu özellikleri bilinmektedir. Ancak, pişirme işlemi C vitamini kaybına neden olabilir, bu nedenle maydanozu çiğ tüketmek etkisini artırır. Greyfurt, portakal, mandalina, nar gibi meyveler ise C vitamini bakımından zengindir. Bu meyvelerin taze olarak suyunu sıkmadan ve kabuklarını soyduktan sonra tüketilmesi gerekmektedir. Zaman geçtikten sonra tüketildikçe bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkileri azalabilir” ifadelerini kullandı.