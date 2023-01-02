  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
14
Kabuk deyip geçmeyin! Tam bir şifa kaynağı

2023-01-02 19:12:02
Kabuk deyip geçmeyin! Tam bir şifa kaynağı

Kış aylarında ülkemizde bolca bulunan mandilanın asıl şifası kabuğunda saklı çıktı.

#1
Foto - Kabuk deyip geçmeyin! Tam bir şifa kaynağı

Hepimiz mandalina yerken kabuklarını soyup çöpe atıyoruz. Uzmanlar bu konuda uyarıyor.

#2
Foto - Kabuk deyip geçmeyin! Tam bir şifa kaynağı

Meğer tam bir şifa deposuymuş. İşte mandalina kabuklarının mucizevi faydaları.

#3
Foto - Kabuk deyip geçmeyin! Tam bir şifa kaynağı

Doğanın bizlere sunduğu meyveler tatlarıyla ve faydalarıyla sofralardaki yerini alıyor. Aynı zamanda enerji veriyor.

#4
Foto - Kabuk deyip geçmeyin! Tam bir şifa kaynağı

Kış mevsiminin habercisi olan mandalina, bu aylarda meyve tabaklarımızdan eksik olmuyor. Tadının yanı sıra faydalarıyla da öne çıkıyor.

#5
Foto - Kabuk deyip geçmeyin! Tam bir şifa kaynağı

C vitamini açısından zengin olan mandalina, kış aylarında bağışıklık sistemine de katkı sağlıyor. Aynı zamanda A vitamini özelliği ile göz sağlığını koruyor.

#6
Foto - Kabuk deyip geçmeyin! Tam bir şifa kaynağı

Mandalinanın faydaları saymakla bitmez. Keyifle yediğimiz mandalinaların daha önce kimsenin bilmediği özellikleri de var.

#7
Foto - Kabuk deyip geçmeyin! Tam bir şifa kaynağı

Yoksa siz de mandalinanın içini yiyip kabuklarını atıyor musunuz? Bu hatayı kesinlikle yapmayın. Nedenini öğrenince çok şaşıracaksınız.

#8
Foto - Kabuk deyip geçmeyin! Tam bir şifa kaynağı

Mandalina kabuklarını atmaktan vazgeçeceğiniz faydalarını sizler için derledik. İşte mandalina kabuklarının bilinmeyen faydaları…

#9
Foto - Kabuk deyip geçmeyin! Tam bir şifa kaynağı

Mandalina kabuklarının mucizevi faydaları Saç derisini nemlendirir

#10
Foto - Kabuk deyip geçmeyin! Tam bir şifa kaynağı

Zayıflamaya yardımcıdır Stresi azaltır

#11
Foto - Kabuk deyip geçmeyin! Tam bir şifa kaynağı

Kolesterolü dengeler Kanser tümör riskini önleyebilir Cilt bozukluklarına iyi gelir

#12
Foto - Kabuk deyip geçmeyin! Tam bir şifa kaynağı

Göz sağlığını korur Mide sorunlarına iyi gelir Toksinleri atar

#13
Foto - Kabuk deyip geçmeyin! Tam bir şifa kaynağı

Kemikleri güçlendirir Enfeksiyon etkilerini azaltabilir.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş üstüne basa basa uyardı! 2023'te sakın bunu almayın! Ben çıkardım
Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş üstüne basa basa uyardı! 2023'te sakın bunu almayın! Ben çıkardım

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni yıl yatırım sepetinde dolara yer vermeyeceğini belirterek altın, euro, gümüş beklentisini ..
Dolar 18,70 değil! Necmettin Batırel gerçek dolar kurunu açıkladı... Yine gündem olacak çıkış
Ekonomi

Dolar 18,70 değil! Necmettin Batırel gerçek dolar kurunu açıkladı... Yine gündem olacak çıkış

Dolar için ses getiren tahminler yapan ekonomist Necmettin Batırel, altın ve dövize yatırım yapanların 2022'de kaybettiğini söyledi...
Müjdat Gezen'den yeni edepsizlik! Haddini bil, haddini
Medya

Müjdat Gezen'den yeni edepsizlik! Haddini bil, haddini

Ekranlarda kimsenin iplemediği Müjdat Gezen, Cumhuriyet gazetesinde yazdığı saçma sapan yazılarla dikkat çekmeye çalışıyor... ..
Ertuğrul Özkök’ten bomba “Erdoğan” itirafı! Yer yerinden oynayacak
Gündem

Ertuğrul Özkök’ten bomba “Erdoğan” itirafı! Yer yerinden oynayacak

İflah olmaz Tayyip Erdoğan karşıtı Ertuğrul Özkök’ten bomba bir itiraf geldi.

Hiç kimse Türk askeri ve Türk polisine iftira atamaz
Gündem

Hiç kimse Türk askeri ve Türk polisine iftira atamaz

HDP'li Ebru Günay polise ve askere tecavüz iftirası attı HDP'li vekil Ebru Günay terör örgütü PKK'nın medya kanalında Türk askeri ve polisi..
Selçuk Bayraktar duyurdu: Baykar'dan müthiş hamle!
Aktüel

Selçuk Bayraktar duyurdu: Baykar'dan müthiş hamle!

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Öz sermayemizle geliştirdiğimiz, milli ve özgün İHA'larımız sayesinde dünyanın en iyileri a..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23