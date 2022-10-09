Kablosuz kulaklıklardaki büyük tehlike! Bunları okuyunca çıkarıp atacaksınız

KANSER OLUŞUMUNA YATKINLIK Kulaklığın 2 ana sakıncası vardır diyebiliriz. Birincisi çok uzun süre kullanımlarda manyetik alanın etkileriyle hücre DNA’sında bozulmalar, kanser oluşumuna yatkınlık gibi kişiyi hayatında sıkıntılara sokacak durumu gerçekleştirebilir. İkincisi de özellikle kulaklıkla yüksek sesli ve uzun süreli müzik dinlemek kalıcı işitme kaybına sebep olabilir. Özellikle araba kullanırken kulaklığı olan insanlar görüyoruz. Tabii, böyle olunca da etraftan gelen korna sesleri gibi sesleri duymakta zorlanıyorlar. Arabada mümkünse hoparlörü kullanmak lazım. Normal hayatta da hoparlörün kullanılması lazımdır. Cep telefonunun en az 25 santim uzaklıkta olması gerekir. Gençlere uyarılarda bulunan Dr. Yavuz, yaptığı açıklamaları şu şekilde sürdürdü: Bilhassa bilişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte hem telefona hem de bilgisayara bağlı kulaklıkların olması gençlerin bu mevzuya daha hızlı adapte olmasını sağlıyor. Bence bu mevzu sıkıntılı bir mevzudur. Sosyal iletişim anlamında ve sosyal gelişim anlamında bilhassa gençleri sıkıntıya sokacağını düşünüyorum. Bilhassa küçük yaştaki çocukların bilgisayarın ve telefonun başından kalkmadığını, bunu yaparken de kulaklık kullandıklarını biliyoruz. Bu mevzunun da insan ilişki acısından sıkıntılı bir mevzu olduğunu düşünüyorum.