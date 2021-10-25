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Sağlık
10
Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlığı gideren 8 çay tarifi

2021-10-25 17:40:14
Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlığı gideren 8 çay tarifi

Birçok insanın muzdarip olduğu kabızlığın nasıl giderileceği internette araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, kabızlığa ne iyi gelir?

#1
Foto - İşte bağırsağınızı hareketlendirecek ve kabızlığı giderecek 8 çay tarifi...

İşte bağırsağınızı hareketlendirecek ve kabızlığı giderecek 8 çay tarifi...

#2
Foto - Sinameki çayı Doğal bir müshil olarak görülen bitki çaylarının başında sinameki çayı geliyor. Laksatif, başka bir ifadeyle bağırsakların çalışmasına yardımcı olan etkileri bulunan sinameki çayını hazırlamak için güvenilir aktarlardan kurutulmuş halde sinameki temin ederek işe koyulabilirsiniz. Sinameki çayını hazırlamak için bir su bardağı sıcak suyun içine 1 tatlı kaşığı kadar sinameki eklemeniz ve 5 dakika demlenmesini bekledikten sonra süzerek tüketmeniz yeterli. Eğer tadını beğenmezseniz çayınız biraz ılıdıktan sonra içine bal ya da çubuk tarçın gibi farklı aromalar ilave edebilirsiniz. Ancak uyarmadan geçmeyelim, sinameki çayı birçok faydası bulunsa da yan etkileri güçlü olabilen bir bitki. Aşırı tüketiminde mide bulantısından kas güçsüzlüğüne birçok sorun yaşanabiliyor. Bu sebeple mutlaka doktorunuza danışarak tüketmeniz ve aşırıya kaçmamanız büyük önem taşıyor.

Sinameki çayı Doğal bir müshil olarak görülen bitki çaylarının başında sinameki çayı geliyor. Laksatif, başka bir ifadeyle bağırsakların çalışmasına yardımcı olan etkileri bulunan sinameki çayını hazırlamak için güvenilir aktarlardan kurutulmuş halde sinameki temin ederek işe koyulabilirsiniz. Sinameki çayını hazırlamak için bir su bardağı sıcak suyun içine 1 tatlı kaşığı kadar sinameki eklemeniz ve 5 dakika demlenmesini bekledikten sonra süzerek tüketmeniz yeterli. Eğer tadını beğenmezseniz çayınız biraz ılıdıktan sonra içine bal ya da çubuk tarçın gibi farklı aromalar ilave edebilirsiniz. Ancak uyarmadan geçmeyelim, sinameki çayı birçok faydası bulunsa da yan etkileri güçlü olabilen bir bitki. Aşırı tüketiminde mide bulantısından kas güçsüzlüğüne birçok sorun yaşanabiliyor. Bu sebeple mutlaka doktorunuza danışarak tüketmeniz ve aşırıya kaçmamanız büyük önem taşıyor.

#3
Foto - Karahindiba çayı Karahindiba potasyum, çinko, demir gibi mineraller; A, C ve D vitaminleri bakımından oldukça zengin doğal bir bitki. Kendisi içeriğinde bulunan bu yararlı maddelerin yanında besin lifi bakımından da oldukça zengin olduğu için karaciğerin temizlenmesinden tutun bağırsakların sağlıkla çalışmasına, vücuda birçok konuda destek olan isimlerden. Nasıl hazırlandığına gelince, güvendiğiniz aktarlardan karahindiba yaprakları ve kökünden oluşan karışımı temin edin. Ardından 1 su bardağı suya 1 tatlı kaşığı olacak şekilde miktarını ayarlayın ve kaynattığınız suyun içine ilave ederek 5 dakika demlenmesini sağlayın. Tadını lezzetlendirmek için içine karanfil de ilave edebilirsiniz.

Karahindiba çayı Karahindiba potasyum, çinko, demir gibi mineraller; A, C ve D vitaminleri bakımından oldukça zengin doğal bir bitki. Kendisi içeriğinde bulunan bu yararlı maddelerin yanında besin lifi bakımından da oldukça zengin olduğu için karaciğerin temizlenmesinden tutun bağırsakların sağlıkla çalışmasına, vücuda birçok konuda destek olan isimlerden. Nasıl hazırlandığına gelince, güvendiğiniz aktarlardan karahindiba yaprakları ve kökünden oluşan karışımı temin edin. Ardından 1 su bardağı suya 1 tatlı kaşığı olacak şekilde miktarını ayarlayın ve kaynattığınız suyun içine ilave ederek 5 dakika demlenmesini sağlayın. Tadını lezzetlendirmek için içine karanfil de ilave edebilirsiniz.

#4
Foto - Taze zencefil çayı Zencefilin iyi gelmediği bir sorun yok desek yeri. İçeriğinde bolca C vitamini, demir, kalsiyum, magnezyum, E vitamini gibi yararlı maddeler bulunan, besin lifi bakımından da zengin bir besin olduğundan onu mutfaklarımıza daha çok konuk etmek için sebebimiz çok. İşte o sebeplerden biri de kabızlığa iyi gelmesi. Hem antioksidan etkiler gösterdiğinden hem de kan dolaşımından sindirime, vücudumuzdaki birçok sistemin sağlıkla çalışmasına destek olduğundan kabızlık sorunu yaşayanların da bu sorundan kısa sürede kurtulmasını sağlıyor o. Hazırlaması da yine oldukça pratik: Taze zencefil temin ederek işe başlayın. Bir kenarda su kaynatın. Suyun kaymasını beklerken zencefilden minik bir parça ayırıp rendeleyin ya da incecik dilimleyin. Kaynattığınız suyu bir kenara alıp bir süre soğumasını bekleyin. (Böylece zencefil suyla bir araya geldiğinde besin değerlerini çok az kaybedecektir) Ilımaya başlayan sıcak suyun içine dilimlediğiniz ya da rendelediğiniz zencefilleri ilave edin. 8-10 dakika demlenmesini bekledikten sonra süzerek tüketin. Dilerseniz içine bal, çubuk tarçın gibi lezzetler ilave edebilirsiniz. Şifa olsun.

Taze zencefil çayı Zencefilin iyi gelmediği bir sorun yok desek yeri. İçeriğinde bolca C vitamini, demir, kalsiyum, magnezyum, E vitamini gibi yararlı maddeler bulunan, besin lifi bakımından da zengin bir besin olduğundan onu mutfaklarımıza daha çok konuk etmek için sebebimiz çok. İşte o sebeplerden biri de kabızlığa iyi gelmesi. Hem antioksidan etkiler gösterdiğinden hem de kan dolaşımından sindirime, vücudumuzdaki birçok sistemin sağlıkla çalışmasına destek olduğundan kabızlık sorunu yaşayanların da bu sorundan kısa sürede kurtulmasını sağlıyor o. Hazırlaması da yine oldukça pratik: Taze zencefil temin ederek işe başlayın. Bir kenarda su kaynatın. Suyun kaymasını beklerken zencefilden minik bir parça ayırıp rendeleyin ya da incecik dilimleyin. Kaynattığınız suyu bir kenara alıp bir süre soğumasını bekleyin. (Böylece zencefil suyla bir araya geldiğinde besin değerlerini çok az kaybedecektir) Ilımaya başlayan sıcak suyun içine dilimlediğiniz ya da rendelediğiniz zencefilleri ilave edin. 8-10 dakika demlenmesini bekledikten sonra süzerek tüketin. Dilerseniz içine bal, çubuk tarçın gibi lezzetler ilave edebilirsiniz. Şifa olsun.

#5
Foto - Nane çayı Mis gibi kokusu ve rahatlatıcı etkileriyle nane çayı da kabızlık konusunda sizi yalnız bırakmayacak isimlerden biri. İçinde magnezyumdan potasyuma birçok mineral ve bolca C vitamini bulunan nane, hem sindirim hem de sinir sistemini rahatlatıcı etkiler oluşturuyor. Hal böyle olunca hem stres kaynaklı olabilecek hem de hazımsızlık, şişkinlik gibi sebeplerle ortaya çıkabilecek kabızlığa çözüm olabiliyor. Nane çayı nasıl hazırlanır derseniz, kurutulmuş nane yapraklarını kaynatıp kenara aldığınız sıcak suyun içine ekleyin ve yaklaşık 15 dakika demlendirip süzün. İşte bu kadar.

Nane çayı Mis gibi kokusu ve rahatlatıcı etkileriyle nane çayı da kabızlık konusunda sizi yalnız bırakmayacak isimlerden biri. İçinde magnezyumdan potasyuma birçok mineral ve bolca C vitamini bulunan nane, hem sindirim hem de sinir sistemini rahatlatıcı etkiler oluşturuyor. Hal böyle olunca hem stres kaynaklı olabilecek hem de hazımsızlık, şişkinlik gibi sebeplerle ortaya çıkabilecek kabızlığa çözüm olabiliyor. Nane çayı nasıl hazırlanır derseniz, kurutulmuş nane yapraklarını kaynatıp kenara aldığınız sıcak suyun içine ekleyin ve yaklaşık 15 dakika demlendirip süzün. İşte bu kadar.

#6
Foto - Biberiye çayı En az nane çayı kadar ferahlatıcı etkilere sahip bir başka çay da biberiye. Özellikle sindirim sistemi problemleri konusunda vücuda destek olan biberiye çayı, hazımsızlık, şişkinlik ve bunlara bağlı kabızlık sorununa çözüm olabiliyor. Bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olan biberiye çayını evde kolayca hazırlamak da mümkün. Taze ya da kurutulmuş biberiye yapraklarını sıcak suyla buluşturup demlenmesini bekleyin ve süzerek afiyetle için. Eğer taze biberiye yaprakları kullanacaksanız 1 su bardağı sıcak suya 1 dal biberiye eklemeniz ve 15 dakika demlendirmeniz yeterli. Kurutulmuş halde kullanacaksanız 1 su bardağı sıcak suya 1 tatlı kaşığı kadar kurutulmuş biberiye eklemeniz ve 10 dakika demlendirmeniz yeterli olacaktır, aklınızda bulunsun.

Biberiye çayı En az nane çayı kadar ferahlatıcı etkilere sahip bir başka çay da biberiye. Özellikle sindirim sistemi problemleri konusunda vücuda destek olan biberiye çayı, hazımsızlık, şişkinlik ve bunlara bağlı kabızlık sorununa çözüm olabiliyor. Bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olan biberiye çayını evde kolayca hazırlamak da mümkün. Taze ya da kurutulmuş biberiye yapraklarını sıcak suyla buluşturup demlenmesini bekleyin ve süzerek afiyetle için. Eğer taze biberiye yaprakları kullanacaksanız 1 su bardağı sıcak suya 1 dal biberiye eklemeniz ve 15 dakika demlendirmeniz yeterli. Kurutulmuş halde kullanacaksanız 1 su bardağı sıcak suya 1 tatlı kaşığı kadar kurutulmuş biberiye eklemeniz ve 10 dakika demlendirmeniz yeterli olacaktır, aklınızda bulunsun.

#7
Foto - Elma çayı Hemen her yerden kolayca temin edebileceğimiz elmalar bu kez çay olarak karşımıza çıkıyor, bize kabızlık sorununda da destek olmak için hazır bekliyorlar. Dilediğiniz renkte elmalarla hazırlayabileceğiniz ya da doğrudan aktarlardan kurutulmuş dilimler halinde alabileceğiniz elmaları sıcak suyla buluşturun ve demlenmesini bekledikten sonra çubuk tarçın ilavesiyle afiyetle tüketin. Elma, içeriğindeki vitamin ve mineraller bir yana, içerdiği yüksek orandaki besin lifi sayesinde bağırsaklarınızda öyle etkili hareketlendirmeler yapar ki en kısa sürede kabızlık sorunundan kurtulabilirsiniz.

Elma çayı Hemen her yerden kolayca temin edebileceğimiz elmalar bu kez çay olarak karşımıza çıkıyor, bize kabızlık sorununda da destek olmak için hazır bekliyorlar. Dilediğiniz renkte elmalarla hazırlayabileceğiniz ya da doğrudan aktarlardan kurutulmuş dilimler halinde alabileceğiniz elmaları sıcak suyla buluşturun ve demlenmesini bekledikten sonra çubuk tarçın ilavesiyle afiyetle tüketin. Elma, içeriğindeki vitamin ve mineraller bir yana, içerdiği yüksek orandaki besin lifi sayesinde bağırsaklarınızda öyle etkili hareketlendirmeler yapar ki en kısa sürede kabızlık sorunundan kurtulabilirsiniz.

#8
Foto - Isırgan otu çayı Kabızlık ve şişkinlik konusunda en çok destek alınan bitki çaylarından biri de ısırgan otuyla hazırlanan bu çay. Tadı pek hoşunuza gitmeyebilir ama dilerseniz limon, bal gibi farklı aromalara sahip besinlerle karıştırarak lezzetini artırabilirsiniz. Zira tadını sevmeseniz bile etkilerine bayılacaksınız, eminiz. Isırgan otunu güvendiğiniz bir aktardan temin edin ve kaynayan suyun içine ilave edip karışımı birkaç dakika içinde ocaktan alın ve bir kenarda demlendirin. Süzüp afiyetle tüketin.

Isırgan otu çayı Kabızlık ve şişkinlik konusunda en çok destek alınan bitki çaylarından biri de ısırgan otuyla hazırlanan bu çay. Tadı pek hoşunuza gitmeyebilir ama dilerseniz limon, bal gibi farklı aromalara sahip besinlerle karıştırarak lezzetini artırabilirsiniz. Zira tadını sevmeseniz bile etkilerine bayılacaksınız, eminiz. Isırgan otunu güvendiğiniz bir aktardan temin edin ve kaynayan suyun içine ilave edip karışımı birkaç dakika içinde ocaktan alın ve bir kenarda demlendirin. Süzüp afiyetle tüketin.

#9
Foto - Kahve, siyah ya da yeşil çay İçeriğinde kafein bulunan içecekler de bağırsakların çalışmasına katkıda bulunabiliyor. Bu içeceklerin en bilinen ve sevilenleri arasında da bildiğiniz gibi hemen her gün tükettiğimiz kahve, siyah çay ve yeşil çay geliyor. Eğer kafeine karşı bir intoleransınız yoksa bağırsak hareketlerinizi hızlandırmak adına bu içeceklerden de destek alabilirsiniz. Ancak aşırıya kaçmamaya yine de dikkat etmelisiniz.

Kahve, siyah ya da yeşil çay İçeriğinde kafein bulunan içecekler de bağırsakların çalışmasına katkıda bulunabiliyor. Bu içeceklerin en bilinen ve sevilenleri arasında da bildiğiniz gibi hemen her gün tükettiğimiz kahve, siyah çay ve yeşil çay geliyor. Eğer kafeine karşı bir intoleransınız yoksa bağırsak hareketlerinizi hızlandırmak adına bu içeceklerden de destek alabilirsiniz. Ancak aşırıya kaçmamaya yine de dikkat etmelisiniz.

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