Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlığı gideren 8 çay tarifi

Taze zencefil çayı Zencefilin iyi gelmediği bir sorun yok desek yeri. İçeriğinde bolca C vitamini, demir, kalsiyum, magnezyum, E vitamini gibi yararlı maddeler bulunan, besin lifi bakımından da zengin bir besin olduğundan onu mutfaklarımıza daha çok konuk etmek için sebebimiz çok. İşte o sebeplerden biri de kabızlığa iyi gelmesi. Hem antioksidan etkiler gösterdiğinden hem de kan dolaşımından sindirime, vücudumuzdaki birçok sistemin sağlıkla çalışmasına destek olduğundan kabızlık sorunu yaşayanların da bu sorundan kısa sürede kurtulmasını sağlıyor o. Hazırlaması da yine oldukça pratik: Taze zencefil temin ederek işe başlayın. Bir kenarda su kaynatın. Suyun kaymasını beklerken zencefilden minik bir parça ayırıp rendeleyin ya da incecik dilimleyin. Kaynattığınız suyu bir kenara alıp bir süre soğumasını bekleyin. (Böylece zencefil suyla bir araya geldiğinde besin değerlerini çok az kaybedecektir) Ilımaya başlayan sıcak suyun içine dilimlediğiniz ya da rendelediğiniz zencefilleri ilave edin. 8-10 dakika demlenmesini bekledikten sonra süzerek tüketin. Dilerseniz içine bal, çubuk tarçın gibi lezzetler ilave edebilirsiniz. Şifa olsun.