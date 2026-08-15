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Kabine’den 25. Yılda devlet- millet omuz omuza mesajı: Aynı aşkla yola devam

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Kabine’den 25. Yılda devlet- millet omuz omuza mesajı: Aynı aşkla yola devam

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, AK Parti'nin 25. Yıl Özel Mitingi sonrası sosyal medya hesaplarından kararlılık mesajları yağdırdı; bakanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde çeyrek asırlık hizmet sevdasını Türkiye Yüzyılı vizyonuyla taçlandırma sözü verdi!

#1
Foto - Kabine’den 25. Yılda devlet- millet omuz omuza mesajı: Aynı aşkla yola devam

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, sosyal medya hesaplarından AK Parti'nin 25. Yıl Özel Mitingi'ne ilişkin paylaşımlarda bulundu.

#2
Foto - Kabine’den 25. Yılda devlet- millet omuz omuza mesajı: Aynı aşkla yola devam

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle mitingde aynı davaya gönül verdikleri kardeşleriyle buluştuklarını belirtti.

#3
Foto - Kabine’den 25. Yılda devlet- millet omuz omuza mesajı: Aynı aşkla yola devam

Göktaş, "Milletimizin duasıyla çıktığımız bu yolda, yine milletimizin desteğiyle çeyrek asrı geride bırakmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 25 yılda 'Kader, gayrete aşıktır' diyerek, büyük bir inanç ve azimle milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çalıştık. Bugün 81 ilimizin her hanesinde, gönül coğrafyamızın her köşesinde AK Partimizin izlerini ve birleştirdiği gönülleri görmek mümkün. Şimdi ilk günkü heyecanımız ve çeyrek asırlık tecrübemizle, Türkiye Yüzyılı'na ilerlemeye devam ediyoruz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Kabine’den 25. Yılda devlet- millet omuz omuza mesajı: Aynı aşkla yola devam

"Tüm AK Parti ailemize emekleri için teşekkür ediyorum" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da AK Parti'nin 25'inci Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitaplarını dinlediklerini aktararak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, çeyrek asra nice eser ve hizmeti sığdırmayı başardık. Türkiye’yi küresel sistemde üst lige çıkardık. Aynı hizmet aşkıyla gayretle çalışarak ülkemizi çok daha yüksek seviyelere getirecek, bölgemizde ve dünyada güçlenmeye devam edeceğiz. Partimize gönül ve destek veren vatandaşlarımıza, omuz omuza yol yürüdüğümüz teşkilat mensuplarımıza, tüm AK Parti ailemize emekleri için teşekkür ediyorum. İlk günkü aşkla." paylaşımında bulundu.

#5
Foto - Kabine’den 25. Yılda devlet- millet omuz omuza mesajı: Aynı aşkla yola devam

"Nice 25 yıllara…" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Her şey Türkiye için' dedik ve yüzyılın işlerini çeyrek asıra sığdırdık. Şimdi yeni hedefleri, yeni hayalleri gerçeğe dönüştürmek için durmayacağız. Bu kutlu yürüyüşe katılarak AK Parti'miz ile yol alacak olan milletvekillerimizi ve belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum. Nice 25 yıllara…" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Kabine’den 25. Yılda devlet- millet omuz omuza mesajı: Aynı aşkla yola devam

"AK Parti'mizin 25. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle, milletin iradesinden doğan ve çeyrek asırdır Türkiye'nin kalkınma ve demokrasi yolculuğuna damga vuran AK Parti'nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nı gerçekleştirdiklerini belirtti.

#7
Foto - Kabine’den 25. Yılda devlet- millet omuz omuza mesajı: Aynı aşkla yola devam

Çiftçi, şunları kaydetti: "14 Ağustos 2001'de milletimize duyulan büyük bir güvenle başlayan bu yürüyüş, hizmetle büyüdü, eserle kökleşti, nice imtihandan geçerek hamdolsun bugünlere ulaştı. Muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, her alanda daha güçlü, daha müreffeh ve daha emin yarınlara yürürken, bizler de İçişleri Bakanlığı olarak bu büyük yürüyüşün huzur ve güven cephesinde üzerimize düşen mesuliyeti aynı azim ve kararlılıkla yerine getiriyoruz. Milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Cenab-ı Hak birliğimizi, dirliğimizi ve hizmet yolundaki gayretimizi daim eylesin. AK Parti'mizin 25. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."

#8
Foto - Kabine’den 25. Yılda devlet- millet omuz omuza mesajı: Aynı aşkla yola devam

"25 Yıl… Aynı inanç, aynı adanmışlık, tek bir sevda" Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da, "25 Yıl… Aynı inanç, aynı adanmışlık, tek bir sevda. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 25. Yıl Dönümü Programımızı büyük bir gururla icra ettik.

#9
Foto - Kabine’den 25. Yılda devlet- millet omuz omuza mesajı: Aynı aşkla yola devam

'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' diyerek çıktığımız bu yolda 25 yılı geride bırakırken, sadece geçmişimizin gururunu yaşamadık, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla geleceğe olan inancımızı da bir kez daha tazeledik. Liderimizin izinde, çeyrek asırdır olduğu gibi bundan sonra da milletimizin duasıyla, ülkemizin her bir köşesine hizmet götürmek için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Nice 25. yıllara…" paylaşımını yaptı.

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