Kabine’den 25. Yılda devlet- millet omuz omuza mesajı: Aynı aşkla yola devam

Çiftçi, şunları kaydetti: "14 Ağustos 2001'de milletimize duyulan büyük bir güvenle başlayan bu yürüyüş, hizmetle büyüdü, eserle kökleşti, nice imtihandan geçerek hamdolsun bugünlere ulaştı. Muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, her alanda daha güçlü, daha müreffeh ve daha emin yarınlara yürürken, bizler de İçişleri Bakanlığı olarak bu büyük yürüyüşün huzur ve güven cephesinde üzerimize düşen mesuliyeti aynı azim ve kararlılıkla yerine getiriyoruz. Milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Cenab-ı Hak birliğimizi, dirliğimizi ve hizmet yolundaki gayretimizi daim eylesin. AK Parti'mizin 25. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."