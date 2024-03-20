2024-03-20 23:46:00 KAAN'ın rakibi bir testi daha geçti
Milli savaş uçağımız KAAN'ın rakibi olarak belirtilen KF-21 bir testi dah atamamladı.
Milli savaş uçağımız KAAN'ın rakibi olarak belirtilen KF-21 bir testi dah atamamladı.
Havacılık endüstrisi, savunma sanayiindeki gelişmelerin önde gelen ismi haline geldi. Özellikle son yıllarda ülkeler arasındaki 5. nesil savaş uçağı yarışı büyük ilgi topluyor.
Ancak bazı ülkeler, kendi türevlerini üretmekten geri kalmıyor. Güney Kore ve Endonezya'nın işbirliğiyle geliştirilen KF-21, bu türevlerden biri olarak dikkat çekiyor. İşte test aşamaları devam eden KF-21 savaş uçağı ve detayları...
Güney Kore, KF-21 testlerine hız kesmeden devam ediyor ve ilk teslimatın 2026'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Kore Hava Kuvvetleri ve Endonezya Hava Kuvvetleri'nin filoları için başlatılan KF-21 projesi, eski F-4 ve F-5 tipi uçakların yerini almayı hedefliyor. Bu proje kapsamında şimdiye kadar toplamda 6 adet prototip üretildi.
KF-21, 5. nesil uçaklarla rekabet etmek zorunda olduğu için önemli bir gelişme.
Ancak uçak, gelişmiş aviyoniklere, hassas silahlara ve AESA radarına sahip olmasıyla dikkat çekiyor.
F-22'nin gövde tipi ve boyutuyla, F-35'in ise teknolojileriyle benzerlik gösteren KF-21, 4,5. nesil olarak sınıflandırılıyor.
Uçak, uluslararası basında gereken ilgiyi görmemiş olabilir, ancak bu onun önemini azaltmıyor. KF-21'in, hafif olması sayesinde kritik manevraları başarabileceği unutulmamalı. Ayrıca, 2026'da ilk teslimatının yapılacak olması, KF-21'in gelecekte hava kuvvetlerinde etkili bir rol oynayabileceğini gösteriyor.
Güney Kore'nin Türkiye ile olan dostane ilişkileri göz önüne alındığında, Türk Hava Kuvvetleri'nin de yakın gelecekte KF-21'i filosuna dahil etmesi muhtemel görünüyor.
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