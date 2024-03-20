KAAN'ın rakibi bir testi daha geçti

Ancak bazı ülkeler, kendi türevlerini üretmekten geri kalmıyor. Güney Kore ve Endonezya'nın işbirliğiyle geliştirilen KF-21, bu türevlerden biri olarak dikkat çekiyor. İşte test aşamaları devam eden KF-21 savaş uçağı ve detayları...