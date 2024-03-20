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Teknoloji-Bilişim
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KAAN'ın rakibi bir testi daha geçti

2024-03-20 23:46:00
KAAN'ın rakibi bir testi daha geçti

Milli savaş uçağımız KAAN'ın rakibi olarak belirtilen KF-21 bir testi dah atamamladı.

#1
Foto - KAAN'ın rakibi bir testi daha geçti

Havacılık endüstrisi, savunma sanayiindeki gelişmelerin önde gelen ismi haline geldi. Özellikle son yıllarda ülkeler arasındaki 5. nesil savaş uçağı yarışı büyük ilgi topluyor.

#2
Foto - KAAN'ın rakibi bir testi daha geçti

Ancak bazı ülkeler, kendi türevlerini üretmekten geri kalmıyor. Güney Kore ve Endonezya'nın işbirliğiyle geliştirilen KF-21, bu türevlerden biri olarak dikkat çekiyor. İşte test aşamaları devam eden KF-21 savaş uçağı ve detayları...

#3
Foto - KAAN'ın rakibi bir testi daha geçti

Güney Kore, KF-21 testlerine hız kesmeden devam ediyor ve ilk teslimatın 2026'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

#4
Foto - KAAN'ın rakibi bir testi daha geçti

Kore Hava Kuvvetleri ve Endonezya Hava Kuvvetleri'nin filoları için başlatılan KF-21 projesi, eski F-4 ve F-5 tipi uçakların yerini almayı hedefliyor. Bu proje kapsamında şimdiye kadar toplamda 6 adet prototip üretildi.

#5
Foto - KAAN'ın rakibi bir testi daha geçti

KF-21, 5. nesil uçaklarla rekabet etmek zorunda olduğu için önemli bir gelişme.

#6
Foto - KAAN'ın rakibi bir testi daha geçti

Ancak uçak, gelişmiş aviyoniklere, hassas silahlara ve AESA radarına sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

#7
Foto - KAAN'ın rakibi bir testi daha geçti

F-22'nin gövde tipi ve boyutuyla, F-35'in ise teknolojileriyle benzerlik gösteren KF-21, 4,5. nesil olarak sınıflandırılıyor.

#8
Foto - KAAN'ın rakibi bir testi daha geçti

Uçak, uluslararası basında gereken ilgiyi görmemiş olabilir, ancak bu onun önemini azaltmıyor. KF-21'in, hafif olması sayesinde kritik manevraları başarabileceği unutulmamalı. Ayrıca, 2026'da ilk teslimatının yapılacak olması, KF-21'in gelecekte hava kuvvetlerinde etkili bir rol oynayabileceğini gösteriyor.

#9
Foto - KAAN'ın rakibi bir testi daha geçti

Güney Kore'nin Türkiye ile olan dostane ilişkileri göz önüne alındığında, Türk Hava Kuvvetleri'nin de yakın gelecekte KF-21'i filosuna dahil etmesi muhtemel görünüyor.

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