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Spor
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Jose Mourinho'nun ilk bombası geliyor! 18 milyon Euro'luk yıldız... Fenerbahçe bu haberle çalkalanıyor…

2024-06-10 16:32:39
Jose Mourinho'nun ilk bombası geliyor! 18 milyon Euro'luk yıldız... Fenerbahçe bu haberle çalkalanıyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynayacak. Sarı-lacivertli camiada dün yapılan başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'dan daha fazla oy alan Ali Koç, üst üste 3. kez başkan seçildi. Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe'de ise ilk transfer belli oldu. İşte Portekizli hocanın ilk transferi...

#1
Foto - Jose Mourinho'nun ilk bombası geliyor! 18 milyon Euro'luk yıldız... Fenerbahçe bu haberle çalkalanıyor…

Süper Lig'de sezonu 99 puanla tamamlayarak önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynayacak olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Jose Mourinho'nun ilk bombası geliyor! 18 milyon Euro'luk yıldız... Fenerbahçe bu haberle çalkalanıyor…

Fenerbahçe Kulübü olağan seçimli genel kurulunda Ali Koç, 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü alarak üst üste 3. kez başkanlığa seçildi.

#3
Foto - Jose Mourinho'nun ilk bombası geliyor! 18 milyon Euro'luk yıldız... Fenerbahçe bu haberle çalkalanıyor…

Seçim öncesinde hamlesini yaparak Jose Mourinho'u takımın başına getiren Ali Koç, çok güçlü bir takım kuracaklarının mesajını verdi.

#4
Foto - Jose Mourinho'nun ilk bombası geliyor! 18 milyon Euro'luk yıldız... Fenerbahçe bu haberle çalkalanıyor…

Sarı lacivertliler, transfer listesindeki oyuncular için tek tek kadroya katılması konusunda girişimlerine hız verecek.

#5
Foto - Jose Mourinho'nun ilk bombası geliyor! 18 milyon Euro'luk yıldız... Fenerbahçe bu haberle çalkalanıyor…

Kadrosunu yıldız isimlerle donatmak isteyen yönetim, Portekizli teknik adamın isteklerine göre adımlarını atıyor.

#6
Foto - Jose Mourinho'nun ilk bombası geliyor! 18 milyon Euro'luk yıldız... Fenerbahçe bu haberle çalkalanıyor…

Takım üzerinde çalışmalarına başlayan Jose Mourinho'nun ilk transferi için de flaş bir iddia gündeme geldi.

#7
Foto - Jose Mourinho'nun ilk bombası geliyor! 18 milyon Euro'luk yıldız... Fenerbahçe bu haberle çalkalanıyor…

Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun eski oyuncusu olan Danimarkalı Pierre-Emile Hojbjerg için devreye girdiği ortaya çıktı.

#8
Foto - Jose Mourinho'nun ilk bombası geliyor! 18 milyon Euro'luk yıldız... Fenerbahçe bu haberle çalkalanıyor…

Sporten'in haberine göre; Jose Mourinho, Tottenham'ı çalıştırdığı dönem birlikte çalıştığı Danimarkalı orta saha için yönetime direktif verdi.

#9
Foto - Jose Mourinho'nun ilk bombası geliyor! 18 milyon Euro'luk yıldız... Fenerbahçe bu haberle çalkalanıyor…

Orta sahada oyunun hızını artırmayı hedefleyen Portekizli teknik adamın, Hojbjerg için olumlu rapor verdiği ifade edildi.

#10
Foto - Jose Mourinho'nun ilk bombası geliyor! 18 milyon Euro'luk yıldız... Fenerbahçe bu haberle çalkalanıyor…

Jose Mourinho, istediği oyuncuların alınması konusunda görüşmelerde bulunurken; oyuncularla da bire bir temaslar gerçekleştiriyor.

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