2024-06-10 16:32:39 Jose Mourinho'nun ilk bombası geliyor! 18 milyon Euro'luk yıldız... Fenerbahçe bu haberle çalkalanıyor…
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynayacak. Sarı-lacivertli camiada dün yapılan başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'dan daha fazla oy alan Ali Koç, üst üste 3. kez başkan seçildi. Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe'de ise ilk transfer belli oldu. İşte Portekizli hocanın ilk transferi...