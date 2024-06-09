2024-06-09 16:22:23 Jose Mourinho keşfetmişti! Fenerbahçe'den yılın transferi... Sözleri olay olacak…
Son dakika Fenerbahçe haberi: Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun da takımın başına geçmesiyle, yeni sezon çalışmaları başladı. Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Kanarya, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına da başladı. Ünlü teknik adam, keşfettiği yıldız oyuncuyu transfer etmek için yönetime talimat verdi. İşte o isim ve tüm detaylar...