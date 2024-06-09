Jose Mourinho keşfetmişti! Fenerbahçe'den yılın transferi... Sözleri olay olacak…

United'ın eski orta saha oyuncusu Nicky Butt, Mourinho'nun henüz 15 yaşındayken Greenwood'u geleceğin A takım yıldızı olarak tanımladığını anlattı. Mourinho'nun 2016-2018 yılları arasında United'ın teknik direktörü olduğu dönemde United akademisinde çalışan Butt , şunları söyledi. "'O, ' Greenwood'lu bu adam kim ?' diye sordu. Mason 15 yaşındaydı ve tanışmaları böyle başladı. Greenwood'un güncel piyasa değeri 25 milyon Euro. Oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek. (A Spor)