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Jose Mourinho keşfetmişti! Fenerbahçe'den yılın transferi... Sözleri olay olacak…

2024-06-09 16:22:23
Jose Mourinho keşfetmişti! Fenerbahçe'den yılın transferi... Sözleri olay olacak…

Son dakika Fenerbahçe haberi: Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun da takımın başına geçmesiyle, yeni sezon çalışmaları başladı. Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Kanarya, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına da başladı. Ünlü teknik adam, keşfettiği yıldız oyuncuyu transfer etmek için yönetime talimat verdi. İşte o isim ve tüm detaylar...

#1
Foto - Jose Mourinho keşfetmişti! Fenerbahçe'den yılın transferi... Sözleri olay olacak…

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Jose Mourinho keşfetmişti! Fenerbahçe'den yılın transferi... Sözleri olay olacak…

Sarı lacivertlilerde yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun da takımın başına geçmesiyle, yeni sezon çalışmaları başladı.

#3
Foto - Jose Mourinho keşfetmişti! Fenerbahçe'den yılın transferi... Sözleri olay olacak…

Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Kanarya, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına da başladı.

#4
Foto - Jose Mourinho keşfetmişti! Fenerbahçe'den yılın transferi... Sözleri olay olacak…

Ünlü teknik adam, keşfettiği yıldız oyuncuyu transfer etmek için yönetime talimat verdi. İşte o isim ve tüm detaylar...

#5
Foto - Jose Mourinho keşfetmişti! Fenerbahçe'den yılın transferi... Sözleri olay olacak…

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi Jose Mourinho yönetiminde çalışmalara tam gaz devam ediyor.

#6
Foto - Jose Mourinho keşfetmişti! Fenerbahçe'den yılın transferi... Sözleri olay olacak…

Portekizli teknik adam özellikle hücum anlamında birçok ismin adını yönetime sundu.

#7
Foto - Jose Mourinho keşfetmişti! Fenerbahçe'den yılın transferi... Sözleri olay olacak…

Mourinho'nun özellikle hızlı oyuncu talebi ise dikkat çekti.

#8
Foto - Jose Mourinho keşfetmişti! Fenerbahçe'den yılın transferi... Sözleri olay olacak…

Ofansif anlamda topu ayağında tutan oyuncudan çok direkt kaleye giden oyuncular isteyen Jose Mourinho listenin ilk sırasında sürpriz bir ismin adını verdi.

#9
Foto - Jose Mourinho keşfetmişti! Fenerbahçe'den yılın transferi... Sözleri olay olacak…

Buna göre yönetim seçimi kazandığı takdirde ilk olarak Branco yönetiminde İngiltere'ye gidecek.

#10
Foto - Jose Mourinho keşfetmişti! Fenerbahçe'den yılın transferi... Sözleri olay olacak…

İtalyan sitesi mondocalcionews'te yer alan habere göre; Fenerbahçe Greenwood için ilgi kağıdı gönderdi.

#11
Foto - Jose Mourinho keşfetmişti! Fenerbahçe'den yılın transferi... Sözleri olay olacak…

Oyuncuyla ayrıca Atletico Madrid, Barcelona, Juventus, Napoli ve Dortmund da ilgileniyor.

#12
Foto - Jose Mourinho keşfetmişti! Fenerbahçe'den yılın transferi... Sözleri olay olacak…

2018 yılında Portekizli teknik adam kulübün sezon öncesi Amerika turu için o zamanlar 16 yaşında olan oyuncuyu seçmişti.

#13
Foto - Jose Mourinho keşfetmişti! Fenerbahçe'den yılın transferi... Sözleri olay olacak…

United'ın eski orta saha oyuncusu Nicky Butt, Mourinho'nun henüz 15 yaşındayken Greenwood'u geleceğin A takım yıldızı olarak tanımladığını anlattı. Mourinho'nun 2016-2018 yılları arasında United'ın teknik direktörü olduğu dönemde United akademisinde çalışan Butt , şunları söyledi. "'O, ' Greenwood'lu bu adam kim ?' diye sordu. Mason 15 yaşındaydı ve tanışmaları böyle başladı. Greenwood'un güncel piyasa değeri 25 milyon Euro. Oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek. (A Spor)

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