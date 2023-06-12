2023-06-12 13:03:35 Jesus sonrası dünya yıldızı geliyor! Harekete geçti: Süper lig devi mental anlamda iflas etti! Tüm ezberleri bozdu…
Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek sezonu mutlu kapatan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanarya, Jorge Jesus'un takıma veda etmesinin ardından sıcak saatler geçiriyor. Sarı lacivertliler Avrupa'dan birçok önemli futbolcuyla temas halindeydi. Bu doğrultuda yönetimin, Premier lig devi Arsenal'de forma giyen o yıldız için harekete geçtiği belirtildi.