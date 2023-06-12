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Spor
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Jesus sonrası dünya yıldızı geliyor! Harekete geçti: Süper lig devi mental anlamda iflas etti! Tüm ezberleri bozdu…

2023-06-12 13:03:35
Jesus sonrası dünya yıldızı geliyor! Harekete geçti: Süper lig devi mental anlamda iflas etti! Tüm ezberleri bozdu…

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek sezonu mutlu kapatan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanarya, Jorge Jesus'un takıma veda etmesinin ardından sıcak saatler geçiriyor. Sarı lacivertliler Avrupa'dan birçok önemli futbolcuyla temas halindeydi. Bu doğrultuda yönetimin, Premier lig devi Arsenal'de forma giyen o yıldız için harekete geçtiği belirtildi.

#1
Foto - Jesus sonrası dünya yıldızı geliyor! Harekete geçti: Süper lig devi mental anlamda iflas etti! Tüm ezberleri bozdu…

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

#2
Foto - Jesus sonrası dünya yıldızı geliyor! Harekete geçti: Süper lig devi mental anlamda iflas etti! Tüm ezberleri bozdu…

Sarı lacivertliler, kupa finalinde zorlu rakibini Michy Batshuayi'nin attığı gollerle devirerek 9 sezon sonra kupa kazandı.

#3
Foto - Jesus sonrası dünya yıldızı geliyor! Harekete geçti: Süper lig devi mental anlamda iflas etti! Tüm ezberleri bozdu…

Kanarya'da karşılaşma sonrası sıcak da bir gelişme yaşandı.

#4
Foto - Jesus sonrası dünya yıldızı geliyor! Harekete geçti: Süper lig devi mental anlamda iflas etti! Tüm ezberleri bozdu…

Teknik Direktör Jorge Jesus, önümüzdeki sezon takımın başında yer almayacağını açıkladı.

#5
Foto - Jesus sonrası dünya yıldızı geliyor! Harekete geçti: Süper lig devi mental anlamda iflas etti! Tüm ezberleri bozdu…

Sarı lacivertliler, kupa finalinde zorlu rakibini Michy Batshuayi'nin attığı gollerle devirerek 9 sezon sonra kupa kazandı.

#6
Foto - Jesus sonrası dünya yıldızı geliyor! Harekete geçti: Süper lig devi mental anlamda iflas etti! Tüm ezberleri bozdu…

Kanarya'da karşılaşma sonrası sıcak da bir gelişme yaşandı.

#7
Foto - Jesus sonrası dünya yıldızı geliyor! Harekete geçti: Süper lig devi mental anlamda iflas etti! Tüm ezberleri bozdu…

Teknik Direktör Jorge Jesus, önümüzdeki sezon takımın başında yer almayacağını açıkladı.

#8
Foto - Jesus sonrası dünya yıldızı geliyor! Harekete geçti: Süper lig devi mental anlamda iflas etti! Tüm ezberleri bozdu…

Portekizli hoca, "Bugünden itibaren Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim"

#9
Foto - Jesus sonrası dünya yıldızı geliyor! Harekete geçti: Süper lig devi mental anlamda iflas etti! Tüm ezberleri bozdu…

"Artık serbest bir teknik direktörüm, yeni arayışlar içinde olacağım"

#10
Foto - Jesus sonrası dünya yıldızı geliyor! Harekete geçti: Süper lig devi mental anlamda iflas etti! Tüm ezberleri bozdu…

"Burada çalışmayı istemiyorum ve sevmiyorum değil"

#11
Foto - Jesus sonrası dünya yıldızı geliyor! Harekete geçti: Süper lig devi mental anlamda iflas etti! Tüm ezberleri bozdu…

"Ben böyle bir karar aldım. Portekiz'e gideceğim ve hayallerimden birini gerçekleştirebilecek miyim diye bekleyeceğim" ifadelerini kullandı.

#12
Foto - Jesus sonrası dünya yıldızı geliyor! Harekete geçti: Süper lig devi mental anlamda iflas etti! Tüm ezberleri bozdu…

Bu gelişme sonrası Başkan Ali Koç ve kurmayları yeni hoca arayışına geçti.

#13
Foto - Jesus sonrası dünya yıldızı geliyor! Harekete geçti: Süper lig devi mental anlamda iflas etti! Tüm ezberleri bozdu…

Bu adaylardan Sergen Yalçın ismi ön planda.

#14
Foto - Jesus sonrası dünya yıldızı geliyor! Harekete geçti: Süper lig devi mental anlamda iflas etti! Tüm ezberleri bozdu…

Öte yandan Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

#15
Foto - Jesus sonrası dünya yıldızı geliyor! Harekete geçti: Süper lig devi mental anlamda iflas etti! Tüm ezberleri bozdu…

A Spor'a göre; Gelecek yıl nokta atışı transferler yapmak isteyen yönetim, flaş hamleler için kolları sıvadı.

#16
Foto - Jesus sonrası dünya yıldızı geliyor! Harekete geçti: Süper lig devi mental anlamda iflas etti! Tüm ezberleri bozdu…

Mart ayından beri yoğun bir çalışma dönemi içinde olan kurmaylar, hedefteki futbolcuları belirledi.

#17
Foto - Jesus sonrası dünya yıldızı geliyor! Harekete geçti: Süper lig devi mental anlamda iflas etti! Tüm ezberleri bozdu…

Belirlenen isimler için de somut adımlar atılmaya başlanmıştı.

#18
Foto - Jesus sonrası dünya yıldızı geliyor! Harekete geçti: Süper lig devi mental anlamda iflas etti! Tüm ezberleri bozdu…

Listesinde dünyaca ünlü yıldızlar bulunan Fenerbahçe, Avrupa'da tanınmış birçok oyuncuyla görüşme halindeydi.

#19
Foto - Jesus sonrası dünya yıldızı geliyor! Harekete geçti: Süper lig devi mental anlamda iflas etti! Tüm ezberleri bozdu…

Ancak sarı lacivertlilerin transfer operasyonuna dair bomba bir gelişme yaşandı.

#20
Foto - Jesus sonrası dünya yıldızı geliyor! Harekete geçti: Süper lig devi mental anlamda iflas etti! Tüm ezberleri bozdu…

Fenerbahçe'nin çok sürpriz bir isim için devrede olduğu kaydedildi.

#21
Foto - Jesus sonrası dünya yıldızı geliyor! Harekete geçti: Süper lig devi mental anlamda iflas etti! Tüm ezberleri bozdu…

Sarı lacivertliler bu transferi gerçekleştirmesi durumunda büyük bir yankı uyandırabilir.

#22
Foto - Jesus sonrası dünya yıldızı geliyor! Harekete geçti: Süper lig devi mental anlamda iflas etti! Tüm ezberleri bozdu…

İşte o isim...

#23
Foto - Jesus sonrası dünya yıldızı geliyor! Harekete geçti: Süper lig devi mental anlamda iflas etti! Tüm ezberleri bozdu…

Fenerbahçe, Premier Lig devi Arsenal'de forma giyen Jorginho'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

#24
Foto - Jesus sonrası dünya yıldızı geliyor! Harekete geçti: Süper lig devi mental anlamda iflas etti! Tüm ezberleri bozdu…

Sarı lacivertlilerin gizli yürüttüğü transfer operasyonunda mutlu sona yakın olduğu kaydedildi.

#25
Foto - Jesus sonrası dünya yıldızı geliyor! Harekete geçti: Süper lig devi mental anlamda iflas etti! Tüm ezberleri bozdu…

Sezon ortasında Chelsea'den Arsenal'e transfer olan İtalyan yıldız, performansıyla beklentilerin altında kalmıştı.

#26
Foto - Jesus sonrası dünya yıldızı geliyor! Harekete geçti: Süper lig devi mental anlamda iflas etti! Tüm ezberleri bozdu…

Arsenal ile ocak ayında 1.5 + 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorginho'nun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.

#27
Foto - Jesus sonrası dünya yıldızı geliyor! Harekete geçti: Süper lig devi mental anlamda iflas etti! Tüm ezberleri bozdu…

Türkiye'ye gelen İtalyan futbolculardan bilgi alan 31 yaşındaki orta sahanın, Fenerbahçe seçeneğine sıcak baktığı aktarıldı.

#28
Foto - Jesus sonrası dünya yıldızı geliyor! Harekete geçti: Süper lig devi mental anlamda iflas etti! Tüm ezberleri bozdu…

Arsenal ile bonservis görüşmeleri yapan yönetimin, Jorginho için 5 milyon Euro bonservis teklif ettiği öne sürüldü.

#29
Foto - Jesus sonrası dünya yıldızı geliyor! Harekete geçti: Süper lig devi mental anlamda iflas etti! Tüm ezberleri bozdu…

İngiliz devinin ise elden çıkarmayı planladığı Jorginho için gelen teklife olumlu yaklaştığı iddia edildi.

#30
Foto - Jesus sonrası dünya yıldızı geliyor! Harekete geçti: Süper lig devi mental anlamda iflas etti! Tüm ezberleri bozdu…

Transferin kısa süre içinde netleşmesi ve anlaşmanın sağlanması bekleniyor.

#31
Foto - Jesus sonrası dünya yıldızı geliyor! Harekete geçti: Süper lig devi mental anlamda iflas etti! Tüm ezberleri bozdu…

Jorginho bu sezon toplam 41 maça çıktı.

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