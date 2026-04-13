Japonya'nın TB2 SİHA'nın karşısına çıkardığı ülkeye bakın: Tokyo'dan Türkiye'ye büyük ayıp

300 kilometre haberleşme menziline sahip olan sistem, uydu haberleşme (SATCOM) kabiliyetiyle menzilini daha da artırabiliyor. Bayraktar TB2, dört adede kadar lazer güdümlü akıllı mühimmat taşıyabiliyor. Platform, toplamda 150 kilogram faydalı yük kapasitesi sunuyor. Halihazırda Bayraktar TB2, dünyada en fazla ülkeye ve en fazla adette ihraç edilen SİHA olma ünvanına sahip. Japonya’nın geniş deniz sahalarını gözetleme ihtiyacı göz önüne alındığında, bu kabiliyetler kritik avantaj sağlıyor. Ayrıca 2023’te tedarik araştırması yapılması, test süreçlerinin tamamlanma aşamasına gelmesi ve Japonya Savunma Bakanı’nın Baykar tesislerini ziyaret etmesi gibi gelişmeler, TB2’yi en güçlü adaylardan biri haline getiriyor. Öte yandan Bayraktar TB2, daha önce de Heron’un bulunduğu ihalelerden galip çıkmıştı.