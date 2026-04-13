Japonya'nın TB2 SİHA'nın karşısına çıkardığı ülkeye bakın: Tokyo'dan Türkiye'ye büyük ayıp

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Japonya'nın insansız hava aracı tedarik planındaki ihalesinde Bayraktar TB2 SİHA'ların karşısına çıkaracağı İHA ve menşei kamuoyunun tepkisini çekti. Tokyo'nun ihale sürecinde son yaşanan küresel gelişmeleri görmezden gelmesi dikkat çekti.

Japonya, kara havacılığında köklü bir dönüşüm sürecine girerken, insanlı taarruz helikopterlerinden insansız sistemlere geçiş için ilk somut adımı attı. Japonya’nın 7 Nisan’da yürürlüğe giren 2026 mali yılı savunma bütçesinde, Kara Öz Savunma Kuvvetleri için beş adet insansız hava aracı tedarikine 11,1 milyar yen (69,7 milyon dolar) kaynak ayrıldı.

Bu kalem, yalnızca yeni bir platform alımını değil; aynı zamanda Japonya’nın sahadaki keşif, gözetleme ve hedefleme kabiliyetlerini yeniden şekillendirecek bir dönüşümün başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Bütçede tanımlanan İHA sistemi; uzun menzilden deniz ve kara hedeflerini tespit edebilen, harekat merkezine gerçek zamanlı veri sağlayarak ateş gücünü yönlendirmeye imkan tanıyan bir yapı olarak öne çıkıyor.

Japonya Savunma Bakanlığı’nın dikkat çeken yaklaşımı ise tedariki yalnızca silahsız platformlarla sınırlamaması oldu. Test edilen platformların doğrudan saldırı ve elektronik harp kabiliyetlerine sahip olması, Japonya’nın silahlı İHA konseptine geçiş ihtimalini güçlendiriyor.

İhale sürecinde iki ana platform öne çıkıyor: Türkiye üretimi Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracını (SİHA) ve maalesef İsrail üretimi Heron Mk II. Ancak süreçteki gelişmeler, Bayraktar TB2’nin bir adım öne çıktığını gösteriyor. Diğer taraftan Tokyo'nun İsrail'in son dönemde dünyayı büyük bir yangın çevirmesini görmezden gelmesi eleştiri konusu oluyor. Baykar üretimi TB2; tam otomatik uçuş kontrol sistemi ve üç yedekli otopilot yapısıyla görev icra ediyor. Platform, yer sistemlerine bağımlı olmadan otomatik kalkış ve iniş gerçekleştirebiliyor. Dahili sensör füzyonu sayesinde GPS’e bağımlı olmadan seyrüsefer yapabiliyor. Yaklaşık 27 saat havada kalış süresiyle uzun süreli görevler için yüksek dayanıklılık sunuyor.

300 kilometre haberleşme menziline sahip olan sistem, uydu haberleşme (SATCOM) kabiliyetiyle menzilini daha da artırabiliyor. Bayraktar TB2, dört adede kadar lazer güdümlü akıllı mühimmat taşıyabiliyor. Platform, toplamda 150 kilogram faydalı yük kapasitesi sunuyor. Halihazırda Bayraktar TB2, dünyada en fazla ülkeye ve en fazla adette ihraç edilen SİHA olma ünvanına sahip. Japonya’nın geniş deniz sahalarını gözetleme ihtiyacı göz önüne alındığında, bu kabiliyetler kritik avantaj sağlıyor. Ayrıca 2023’te tedarik araştırması yapılması, test süreçlerinin tamamlanma aşamasına gelmesi ve Japonya Savunma Bakanı’nın Baykar tesislerini ziyaret etmesi gibi gelişmeler, TB2’yi en güçlü adaylardan biri haline getiriyor. Öte yandan Bayraktar TB2, daha önce de Heron’un bulunduğu ihalelerden galip çıkmıştı.

İsrail üretimi Heron Mk II ise daha uzun havada kalış süresiyle dikkat çekiyor. Heron Mk II, 35.000 feet’in üzerindeki irtifalara çıkabiliyor. Platform, yaklaşık 150 knot azami hıza ulaşabiliyor. 45 saate kadar havada kalış süresiyle sınıfının en uzun dayanıklılık sunan sistemleri arasında yer alıyor. Ancak yaklaşık 10 milyon dolarlık birim maliyeti, Bayraktar TB2’nin yaklaşık iki katı seviyesinde bulunuyor. KAYNAK: SAVUNMASANAYİST

