Japonya'dan Venezula açıklaması! Dikkat çeken demokrasi vurgusu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Japonya'dan Venezula açıklaması! Dikkat çeken demokrasi vurgusu!

Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasının yankıları sürerken bir açıklamada Japonya'dan geldi.

#1


Venezuela'da tarihi gelişmeler... Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini duyuran ABD Başkanı Donald Trump, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıkladı.

#2


"VATANDAŞLARIMIZIN ZARAR GÖRDÜĞÜNE DAİR BİR BİLGİ BULUNMAMAKTADIR" Japonya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Venezuela’daki durumun yakından izlendiği belirtilerek, bölgedeki Japon vatandaşlarının güvenliğinin en büyük öncelik olduğu vurgulandı.

#3


Venezuela’da bulunan Japon vatandaşlarının çoğunluğuyla irtibat kurulduğu belirtilen açıklamada, "Şu an itibarıyla vatandaşlarımızın zarar gördüğüne dair bir bilgi bulunmamaktadır" denildi.

#4


"JAPONYA, ULUSLARARASI HUKUKUN İLKELERİNE ÖNEM VERMİŞTİR" Japonya hükümetinin uzun zamandır Venezuela'da demokrasinin yeniden tesis edilmesinin önemini vurguladığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: Japonya, öteden beri özgürlük ve demokrasi gibi temel değerlere saygıyı esas almış; uluslararası hukukun ilkelerine riayete önem vermiştir.

#5


"DİPLOMATİK ÇABALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ" Japonya’nın bu tutarlı yaklaşım çerçevesinde G7 ülkeleri ve diğer paydaşlarla yakın koordinasyonu sürdüreceği aktarılarak, "Venezuela'da demokrasinin yeniden tesisi ve durumun istikrara kavuşturulması yönündeki diplomatik çabalarımızı sürdüreceğiz." denildi.

