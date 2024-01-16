Japonya'da korkunç olay! Türkiye detayı herkesi şok etti! Meğer o ilimizde de…

Deprem Araştırma Enstitüsü'nden araştırmacılar, "Noto Yarımadası'nın kuzeybatı kıyısı boyunca yapılan bir saha araştırması sırasında, Kaiso'dan Akasaki bölgelerine kadar 10 yerde, Noto Yarımadası Depremi (M7.6) ile ilgili kosismik kıyı yükselişine ilişkin kanıtlar bulduk" dedi. Tokyo Üniversitesi'nde 4 Ocak'ta yapılan bir açıklamada şöyle denildi. "Tahmini kosismik kıyı yükselişinin modeli, Kaiso'dan Akasaki'ye kadar güneye doğru azalıyor gibi görünüyor" diye eklediler. Üniversitenin saha araştırmalarına göre, bina duvarlarında su lekelerinin ortaya çıktığı, Akasaki limanı yakınındaki bölgede de yaklaşık 4,2 metre yüksekliğinde tsunamiler yaşandı. Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) Gelişmiş Kara Gözlem Uydusu-2 (ALOS-2), depremin neden olduğu kıyı yükselişini de yakaladı. Japonya Jeo-uzaysal Bilgi Otoritesinden yapılan bir açıklamaya göre, uydu görüntüleri Haziran 2023'ten 2 Ocak'a kadar kıyı şeridini karşılaştırıyor. Nafune limanı, Wajima şehri ve Minazuki körfezi de dahil olmak üzere birçok alanda kıyı şeridinin denize doğru nasıl kaydığını gösteriyor. Açıklamaya göre, uydu görüntüleri 1 Ocak depreminin ardından önemli değişiklikler kaydederken, kıyıdaki incelemelerin ise devam ettiğini belirtti.