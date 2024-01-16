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Japonya'da korkunç olay! Türkiye detayı herkesi şok etti! Meğer o ilimizde de…

2024-01-16 13:40:49
Japonya'da korkunç olay! Türkiye detayı herkesi şok etti! Meğer o ilimizde de…

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından Hatay'ın kıyı ilçesi İskenderun'da deniz kenarında sahilde çekilme meydana gelmiş ve çöküntü olmuştu. İskenderun'da meydana gelen olayın bir benzeri Japonya'da yaşandı. Kıyı şeridi, 1 Ocak'taki yıkıcı depremden sonra 250 metreden fazla hareket etti.

#1
Foto - Japonya'da korkunç olay! Türkiye detayı herkesi şok etti! Meğer o ilimizde de…

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Hatay'ın kıyı ilçesi İskenderun'da deniz kenarında sahilde çekilme ve çökme olduğu görülmüştü. İskenderun'da meydana gelen olayın bir benzeri, Japonya'da yaşandı. Uzmanlar, Japonya'nın kıyı şeridinin 1 Ocak'taki yıkıcı depremden sonra 250 metreden fazla hareket ettiğini bildirdi.

#2
Foto - Japonya'da korkunç olay! Türkiye detayı herkesi şok etti! Meğer o ilimizde de…

Uydu görüntüleri, yılbaşında meydana gelen büyük depremin ardından Japonya'nın Noto Yarımadası'nın kıyı şeridinde çarpıcı değişiklikler yakaladı. Japonya'da 1 Ocak'ta saat 02:10 (EST) (07:10 GMT veya Japonya yerel saatiyle 16:10) civarında 7,6 büyüklüğünde bir  deprem meydana geldi ve bölge sakinlerine, kayda değer bir artış yaşayan etkilenen kıyı bölgelerini boşaltma emri verildi. 

#3
Foto - Japonya'da korkunç olay! Türkiye detayı herkesi şok etti! Meğer o ilimizde de…

Depremden önceki ve sonraki bölgenin uydu görüntüleri, yoğun yükselmenin kıyı şeridini iki Amerikan futbol sahasının uzunluğundan daha fazla olan 250 metre kadar uzattığını gösteriyor. 

#4
Foto - Japonya'da korkunç olay! Türkiye detayı herkesi şok etti! Meğer o ilimizde de…

Nahel Belgherze'nin X'te (eski adıyla Twitter) paylaştığı Japonya'nın Noto Yarımadası'nın görüntüleri, deniz tabanının suyun üzerine yükselerek yeni ortaya çıkan plajlar oluşturduğu kıyı bölgelerini gösteriyor.

#5
Foto - Japonya'da korkunç olay! Türkiye detayı herkesi şok etti! Meğer o ilimizde de…

 Fotoğraflar, deprem ve tsunaminin azalmasından sonra kıyı şeridindeki değişiklikleri gösteriyor ve bazı limanlar tamamen kuru ve tekneler için erişilemez durumda kalıyor.

#6
Foto - Japonya'da korkunç olay! Türkiye detayı herkesi şok etti! Meğer o ilimizde de…

Deprem Araştırma Enstitüsü'nden araştırmacılar, "Noto Yarımadası'nın kuzeybatı kıyısı boyunca yapılan bir saha araştırması sırasında, Kaiso'dan Akasaki bölgelerine kadar 10 yerde, Noto Yarımadası Depremi (M7.6) ile ilgili kosismik kıyı yükselişine ilişkin kanıtlar bulduk" dedi. Tokyo Üniversitesi'nde 4 Ocak'ta yapılan bir açıklamada şöyle denildi. "Tahmini kosismik kıyı yükselişinin modeli, Kaiso'dan Akasaki'ye kadar güneye doğru azalıyor gibi görünüyor" diye eklediler. Üniversitenin saha araştırmalarına göre, bina duvarlarında su lekelerinin ortaya çıktığı, Akasaki limanı yakınındaki bölgede de yaklaşık 4,2 metre yüksekliğinde tsunamiler yaşandı. Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) Gelişmiş Kara Gözlem Uydusu-2 (ALOS-2), depremin neden olduğu kıyı yükselişini de yakaladı. Japonya Jeo-uzaysal Bilgi Otoritesinden yapılan bir açıklamaya göre, uydu görüntüleri Haziran 2023'ten 2 Ocak'a kadar kıyı şeridini karşılaştırıyor. Nafune limanı, Wajima şehri ve Minazuki körfezi de dahil olmak üzere birçok alanda kıyı şeridinin denize doğru nasıl kaydığını gösteriyor. Açıklamaya göre, uydu görüntüleri 1 Ocak depreminin ardından önemli değişiklikler kaydederken, kıyıdaki incelemelerin ise devam ettiğini belirtti.

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