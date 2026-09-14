Japonya korktu, 'biz yapamayabiliriz' dedi: Dünya devi savaş gemisi için Türkiye'nin eline kaldı

Japonya'nın programla ilgili temel çekincelerinden biri de Mogami sınıfı fırkateynlerin mevcut üretim programı. Japonya, kendi deniz kuvvetleri için Mogami sınıfı fırkateynler inşa ederken, Avustralya Kraliyet Donanması için de bu sınıfa dayanan gemilerin üretimini yürütüyor. ABD Donanması'nın programı kapsamında çok sayıda fırkateynin Japonya ile birlikte inşa edilmesi halinde, mevcut müşteriler için planlanan teslimat takvimlerinin etkilenebileceği belirtiliyor. Bu durumun Japonya'nın ABD programına katılım kararını yeniden değerlendirmesine yol açabileceği ifade ediliyor.