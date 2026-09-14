Japonya korktu, 'biz yapamayabiliriz' dedi: Dünya devi savaş gemisi için Türkiye'nin eline kaldı
ABD'nin fırkateyn arayışı devam ederken Japonya'dan beklenmedik bir çıkış geldi. Asya ülkesi söz konusu talebe yetişemeyeceklerinin sinyalini verdi.
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ABD'nin fırkateyn arayışı devam ederken Japonya'dan beklenmedik bir çıkış geldi. Asya ülkesi söz konusu talebe yetişemeyeceklerinin sinyalini verdi.
GDH Haber'de yer alan habere göre Japonya, ABD Donanması'nın müttefik ülkelerden birinin tasarımını temel alacağı yeni fırkateyn programına Mogami sınıfı ile katılım konusunda, üretim kapasitesi ve mevcut teslimat takvimlerinin etkilenebileceği endişesi nedeniyle çekinceler taşıyor.
Naval News'in haberine göre Japonya, ABD Donanması'nın yeni fırkateyn tedarik programında yer almasına rağmen Mogami sınıfı fırkateynlerin üretim yükü ve ABD'deki gemi inşa kapasitesine ilişkin endişeler nedeniyle pozisyonunu yeniden değerlendiriyor.
Japonya merkezli savunma yazarı Yoshihiro Inaba, Mogami sınıfının ABD Donanması tarafından tercih edilmesinin Japonya açısından sürecin sonu anlamına gelmeyeceğini belirtti. Inaba'ya göre asıl zorluk, uzun süredir kapasite ve modernizasyon sorunları yaşayan ABD gemi inşa sektörünün yeniden yapılandırılması olacak. ABD tersanelerinin üretim altyapısını, ekipmanlarını ve yöntemlerini yenilemesinin yüksek maliyet oluşturabileceği, bunun yanında ihtiyaç duyulan çok sayıda personelin eğitilmesinin de önemli bir yük getireceği değerlendiriliyor.
Japonya'nın programla ilgili temel çekincelerinden biri de Mogami sınıfı fırkateynlerin mevcut üretim programı. Japonya, kendi deniz kuvvetleri için Mogami sınıfı fırkateynler inşa ederken, Avustralya Kraliyet Donanması için de bu sınıfa dayanan gemilerin üretimini yürütüyor. ABD Donanması'nın programı kapsamında çok sayıda fırkateynin Japonya ile birlikte inşa edilmesi halinde, mevcut müşteriler için planlanan teslimat takvimlerinin etkilenebileceği belirtiliyor. Bu durumun Japonya'nın ABD programına katılım kararını yeniden değerlendirmesine yol açabileceği ifade ediliyor.
Japonya'nın Mogami sınıfıyla ilgili endişelerinin, ABD Donanması'nın yeni fırkateyn programındaki alternatif tasarımların önünü açabileceği belirtiliyor.
Haberde Türkiye'nin İstif sınıfı fırkateyni ile Güney Kore'nin Chungnam sınıfı fırkateyni olası adaylar arasında gösteriliyor. Türkiye'nin farklı ülkelerle ortak gemi inşa konusunda deneyime sahip olduğu belirtilirken, Pakistan için MİLGEM projesi kapsamında inşa edilen Babur sınıfı korvetler ve Türkmenistan için DEARSAN tarafından geliştirilen C92 sınıfı korvetler örnek gösteriliyor.
ABD Donanması'nın yeni fırkateyn programı kapsamında müttefik ülkeler tarafından kullanılan ve üretimde olan bir tasarımın ABD'de inşa edilmesi hedefleniyor.
Programın temel amaçlarından biri, ABD Donanması'nın fırkateyn ihtiyacını karşılamak ve mevcut tersane kapasitesini kullanarak üretim sürecini hızlandırmak. Mogami sınıfının yanı sıra İstif sınıfı ve Chungnam sınıfı fırkateynlerin programa yönelik olası seçenekler arasında değerlendirilmesi, ABD'nin yeni fırkateyn tedarikinde uluslararası tasarımlara yöneldiğini gösteriyor.
Japonya'dan gelen bu geri adım sonrası ABD'nin seçnekleri arasında Güney Kore ve Türkiye kaldı. Güney Kore'nin mevcut jeopolitik riskler nedeniyle ABD'nin talebine yetişemeyeceği ifade ediliyor.
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