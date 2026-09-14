  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cebinde olan köşeyi döndü: Bu parayı getirene 130 bin TL ödüyorlar! Ay’a Türk imzası atılıyor: Uzay yarışında herkesi şoke eden tarih netleşti Süper Lig devi Trabzonspor ile Pioli arasında neler oluyor? Karakterinizin şifresi uykunuzda gizli olabilir mi? Bu detaylara aman dikkat! ‘Kur'an Kursları’nın 2026-2027 eğitim-öğretim yılı başladı! Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş mesaj yayımladı Kurtlar Vadisi hesabından çok konuşulacak Kaşif Kozinoğlu mesajı! Paylaşıp, apar topar sildiler Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş’tan mesaj: Kur'an kursları Bismillah dedi Bu araştırma çok ses getirecek: Alzheimer riski tek bir testle öğrenilecek! Gökyüzünün yeni korkulu rüyası sınırları aştı: 2000 kilometre menzilli İHA envanterde Yıldız Holding'den flaş hamle: Ünlü şeker markası 50 milyon dolara satıldı
Teknoloji-Bilişim
10
Yeniakit Publisher
Japonya korktu, 'biz yapamayabiliriz' dedi: Dünya devi savaş gemisi için Türkiye'nin eline kaldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Japonya korktu, 'biz yapamayabiliriz' dedi: Dünya devi savaş gemisi için Türkiye'nin eline kaldı

ABD'nin fırkateyn arayışı devam ederken Japonya'dan beklenmedik bir çıkış geldi. Asya ülkesi söz konusu talebe yetişemeyeceklerinin sinyalini verdi.

#1
Foto - Japonya korktu, 'biz yapamayabiliriz' dedi: Dünya devi savaş gemisi için Türkiye'nin eline kaldı

GDH Haber'de yer alan habere göre Japonya, ABD Donanması'nın müttefik ülkelerden birinin tasarımını temel alacağı yeni fırkateyn programına Mogami sınıfı ile katılım konusunda, üretim kapasitesi ve mevcut teslimat takvimlerinin etkilenebileceği endişesi nedeniyle çekinceler taşıyor.

#2
Foto - Japonya korktu, 'biz yapamayabiliriz' dedi: Dünya devi savaş gemisi için Türkiye'nin eline kaldı

Naval News'in haberine göre Japonya, ABD Donanması'nın yeni fırkateyn tedarik programında yer almasına rağmen Mogami sınıfı fırkateynlerin üretim yükü ve ABD'deki gemi inşa kapasitesine ilişkin endişeler nedeniyle pozisyonunu yeniden değerlendiriyor.

#3
Foto - Japonya korktu, 'biz yapamayabiliriz' dedi: Dünya devi savaş gemisi için Türkiye'nin eline kaldı

Japonya merkezli savunma yazarı Yoshihiro Inaba, Mogami sınıfının ABD Donanması tarafından tercih edilmesinin Japonya açısından sürecin sonu anlamına gelmeyeceğini belirtti. Inaba'ya göre asıl zorluk, uzun süredir kapasite ve modernizasyon sorunları yaşayan ABD gemi inşa sektörünün yeniden yapılandırılması olacak. ABD tersanelerinin üretim altyapısını, ekipmanlarını ve yöntemlerini yenilemesinin yüksek maliyet oluşturabileceği, bunun yanında ihtiyaç duyulan çok sayıda personelin eğitilmesinin de önemli bir yük getireceği değerlendiriliyor.

#4
Foto - Japonya korktu, 'biz yapamayabiliriz' dedi: Dünya devi savaş gemisi için Türkiye'nin eline kaldı

Japonya'nın programla ilgili temel çekincelerinden biri de Mogami sınıfı fırkateynlerin mevcut üretim programı. Japonya, kendi deniz kuvvetleri için Mogami sınıfı fırkateynler inşa ederken, Avustralya Kraliyet Donanması için de bu sınıfa dayanan gemilerin üretimini yürütüyor. ABD Donanması'nın programı kapsamında çok sayıda fırkateynin Japonya ile birlikte inşa edilmesi halinde, mevcut müşteriler için planlanan teslimat takvimlerinin etkilenebileceği belirtiliyor. Bu durumun Japonya'nın ABD programına katılım kararını yeniden değerlendirmesine yol açabileceği ifade ediliyor.

#5
Foto - Japonya korktu, 'biz yapamayabiliriz' dedi: Dünya devi savaş gemisi için Türkiye'nin eline kaldı

Japonya'nın Mogami sınıfıyla ilgili endişelerinin, ABD Donanması'nın yeni fırkateyn programındaki alternatif tasarımların önünü açabileceği belirtiliyor.

#6
Foto - Japonya korktu, 'biz yapamayabiliriz' dedi: Dünya devi savaş gemisi için Türkiye'nin eline kaldı

Haberde Türkiye'nin İstif sınıfı fırkateyni ile Güney Kore'nin Chungnam sınıfı fırkateyni olası adaylar arasında gösteriliyor. Türkiye'nin farklı ülkelerle ortak gemi inşa konusunda deneyime sahip olduğu belirtilirken, Pakistan için MİLGEM projesi kapsamında inşa edilen Babur sınıfı korvetler ve Türkmenistan için DEARSAN tarafından geliştirilen C92 sınıfı korvetler örnek gösteriliyor.

#7
Foto - Japonya korktu, 'biz yapamayabiliriz' dedi: Dünya devi savaş gemisi için Türkiye'nin eline kaldı

ABD Donanması'nın yeni fırkateyn programı kapsamında müttefik ülkeler tarafından kullanılan ve üretimde olan bir tasarımın ABD'de inşa edilmesi hedefleniyor.

#8
Foto - Japonya korktu, 'biz yapamayabiliriz' dedi: Dünya devi savaş gemisi için Türkiye'nin eline kaldı

Programın temel amaçlarından biri, ABD Donanması'nın fırkateyn ihtiyacını karşılamak ve mevcut tersane kapasitesini kullanarak üretim sürecini hızlandırmak. Mogami sınıfının yanı sıra İstif sınıfı ve Chungnam sınıfı fırkateynlerin programa yönelik olası seçenekler arasında değerlendirilmesi, ABD'nin yeni fırkateyn tedarikinde uluslararası tasarımlara yöneldiğini gösteriyor.

#9
Foto - Japonya korktu, 'biz yapamayabiliriz' dedi: Dünya devi savaş gemisi için Türkiye'nin eline kaldı

Japonya'dan gelen bu geri adım sonrası ABD'nin seçnekleri arasında Güney Kore ve Türkiye kaldı. Güney Kore'nin mevcut jeopolitik riskler nedeniyle ABD'nin talebine yetişemeyeceği ifade ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mustafa Armağan’dan dikkat çeken soru: Kadir Mısıroğlu ‘Yunan Mezalimi’ni yazarken resmi tarihçiler neredeydi?
Gündem

Mustafa Armağan’dan dikkat çeken soru: Kadir Mısıroğlu ‘Yunan Mezalimi’ni yazarken resmi tarihçiler neredeydi?

Tarihçi-yazar Mustafa Armağan, bugünkü köşe yazısında Kadir Mısıroğlu’nun ilk baskısı 1966’da yayımlanan “Yunan Mezalimi” kitabını gündeme t..
Hastane tuvaletinde dehşet! Yeni doğan bebeği çöpe bıraktı
Gündem

Hastane tuvaletinde dehşet! Yeni doğan bebeği çöpe bıraktı

Mersin’in Erdemli ilçesinde 16 yaşındaki H.E.Y.’nin hastane tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeğini çöp kutusuna bıraktığı belirtildi. Temizl..
"Mansur Yavaş yavaş çekiliyor!" Adaylık kararını verdi: CHP’den de istifa edebilir
Gündem

“Mansur Yavaş yavaş çekiliyor!” Adaylık kararını verdi: CHP’den de istifa edebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından siyaset gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ankar..
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in tehdit diline sert tokat: Bu rövanşist zihniyete asla geçit vermeyeceğiz
Gündem

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in tehdit diline sert tokat: Bu rövanşist zihniyete asla geçit vermeyeceğiz

AK Parti Sözcüsü Çelik, mülki idare amirlerini ve devlet makamlarını açıkça tehdit eden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e çok sert tepki..
Mafyaya, teröriste, eşkıyaya nefes haram! Türkiye'den dev operasyon
Gündem

Mafyaya, teröriste, eşkıyaya nefes haram! Türkiye'den dev operasyon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, milletin canına ve malına kasteden mafyaya, teröriste, eşkıyaya nefes aldırmıyor...
Şırnak’ta feci kaza! Otomobil şarampole uçtu: 2 can kaybı
Gündem

Şırnak’ta feci kaza! Otomobil şarampole uçtu: 2 can kaybı

Şırnak’ın İdil ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan 2’si müd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23