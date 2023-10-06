Japonlardan Türkiye'nin eski Tokyo Büyükelçisi Meriç'e, Gümüş Yıldız ve Yükselen Güneş nişanı verildi

Katsumata, "Büyükelçi Sayın Meriç'in ikili ilişkilerin gelişmesine yönelik çalışmaları sayesinde, iki ülke arasında karşılıklı üst düzey yetkililerin ziyaretleri daha da artmıştır." ifadelerini kullandı. Meriç'in iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik kamu ve özel sektör nezdinde etkin girişimlerde bulunduğunu kaydeden Katsumata, Meriç'in sadece siyasi ve ekonomik alanlarda değil, iki ülke halkları arasında karşılıklı anlayış ve dostane ilişkilerin gelişmesine de önemli katkılarda bulunduğuna değindi. Katsumata, Meriç'in Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi olmasından büyük onur duyduğunu dile getirdi. Büyükelçi Meriç ise Japonya hükümeti tarafından verilen "Altın ve Gümüş Yıldız, Yükselen Güneş Nişanı" için teşekkürlerini sunarak, "Bu onur bu anla sınırlı kalmayacaktır, nesilden nesile intikal edecektir, biz bu onuru her zaman hissedeceğiz." dedi. Türkiye-Japonya ilişkilerinin bir benzeri olmadığını vurgulayan Meriç, iki ülkenin birbirine yaptığı yardımların ikili ilişkileri güçlendirdiğini belirtti. Konuşmaların ardından Büyükelçi Katsumata, Türkiye'nin eski Tokyo Büyükelçisi Meriç'e "Altın ve Gümüş Yıldız, Yükselen Güneş Nişanı"nı takdim etti.