Japon devi kararını duyurdu: Türkiye'de üretecek
Japon otomotiv devi Hyundai tüm dünyanın merakla beklediği modelini Türkiye'de üretecek. Yeni modelle ilgili detaylar ortaa çıktı.
Japon üretici Hyundai, geçtiğimiz haftalarda ülkemizde motor üretimine başlarken, elektrikli otomobil kategorisinde ise Togg’un ardından bir üretici yeni modelini Türkiye’den çıkaracak. Hyundai, merakla beklenen yeni elektrikli modeli Ioniq 3'ü Milano Tasarım Haftası'nda görücüye çıkardı. Bu aracı diğerlerinden ayıran en önemli detayı, üretiminin Türkiye’de gerçekleştirilecek olması.
Öyle ki bu hamleyle Hyundai Assan, Togg'un ardından Türkiye'de elektrikli otomobil seri üretimi yapan ikinci marka unvanını alacak. Yabancı üreticiler arasında ise bu bir ilk. Ağustos ayında hattan inmeye başlaması planlanan Ioniq 3, sadece iç pazar için değil, İzmit'ten 40'tan fazla ülkeye ihraç edilmek üzere bantlara çıkıyor. Pratikte bu, yerli sanayi için ciddi bir katma değer ve otomotiv ihracatında yeni bir soluk demek.
Tasarım tarafında Hyundai, bu aracı "Aero Hatch" (Aerodinamik Hatchback) olarak tanımlıyor. Retro çizgileriyle markanın efsanevi 1974 Pony Coupe modeline göz kırpan Ioniq 3, 4.29 metre uzunluğa ve 2.65 metrelik aks mesafesine sahip. Bu ölçüler, kompakt sınıf sınırlarını zorlayan ferah bir iç mekan vadediyor. 441 litrelik çift katmanlı bagaj hacmi de cabası. Günlük kullanımda bu hacim oldukça işlevsel olacaktır.
Teknik verilere gelince, Hyundai Ioniq 3 iki farklı batarya seçeneğiyle geliyor: Standart model: 42.2 kWh batarya ile 344 kilometre menzil. Uzun Menzil (Long Range) versiyonu: 61.0 kWh batarya ile tek şarjda 496 kilometreye kadar menzil. 400V mimarisine sahip DC hızlı şarj altyapısı sayesinde her iki batarya da sadece 29 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa ulaşabiliyor.
Teknolojik bir diğer detay ise Avrupa'da ilk kez bir Hyundai modelinde kullanılacak olan Android Automotive OS (AAOS) tabanlı Pleos Connect bilgi-eğlence sistemi. İç mekan, devasa dokunmatik ekranlarla adeta bir teknoloji üssü gibi duruyor.
Türkiye’de elektrikli araç satışları rekor kırarak pazar payını yüzde 17-18 seviyelerine taşıdı. Ancak bu büyüme, büyük ölçüde vergi dilimlerine bağlı şekilleniyor. Hyundai Ioniq 3'ün yüzde 25 ÖTV dilimine girmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Sektördeki pek çok rakip ithal model, kur artışları nedeniyle bu vergi diliminde kalmakta zorlanırken, İzmit'te üretilecek Ioniq 3'ün eli çok daha güçlü. Çin menşeli markalara uygulanan ek gümrük vergileri ve tebliğ kısıtlamaları düşünüldüğünde, yerli üretim Ioniq 3, gümrük vergisi dezavantajına takılmadan pazara girecek. Bu durum, aracı hem bireysel tüketiciler hem de filo alımları için oldukça cazip hale getirebilir.
Avrupa'da 30 bin Euro seviyelerinin altında bir fiyattan satışa sunulması beklenen modelin Türkiye fiyatı henüz netleşmedi. Ancak Hyundai'nin Türkiye'deki fiyat politikası ve yerli üretim avantajı göz önüne alındığında, Ioniq 3'ün elektrikli Inster ile Kona modelleri arasında, rekabetçi bir fiyatla yollara çıkması muhtemel. Şunu da belirtmek gerekir ki; lojistik avantajı da fiyatlandırmada önemli bir rol oynayacak.
