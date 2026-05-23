Tüm dünyayı tedirgin eden savaş açıklaması: Anlaşmak ile ülkeyi yok etmek arasında kararsızım

Gündem
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD ile İran arasındaki ateşkes görüşmeleri devam ederken çok konuşulacak bir açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ı yok etme ile anlaşma arasında kararsızım" dedi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, ABD merkezli Axios’a açıklamalarda bulunan Başkan Trump, İran’ın son barış teklifini değerlendirmek üzere müzakere heyetiyle bir araya geleceğini belirterek, "İyi bir anlaşma yapmak ile onları tamamen yerle bir edip yok etmek arasında kesinlikle yüzde 50-50 kararsızım" dedi.

Pazar gününe kadar nihai kararını vereceğini ilan eden Trump, masada net bir nükleer garanti olmaması durumunda Orta Doğu tarihinin en ağır bombardıman talimatını imzalayacağının sinyalini verdi.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir’in Tahran’da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yürüttüğü mekik diplomasisinin ardından Trump, şunları söyledi:

"Bence iki şeyden biri olacak. Ya onlara şimdiye kadar hiç vurulmadıkları kadar sert vuracağım, onları tamamen yerle bir edip yok edeceğim ya da gerçekten iyi bir anlaşma imzalayacağız. Şu an bu iki seçenek arasında kesinlikle yüzde 50-50 kararsız durumdayım. Cumartesi günü ilerleyen saatlerde stratejik danışmanlarım Steve Witkoff ve Jared Kushner ile bir araya gelerek İran'ın son cevabını masaya yatıracağım. Toplantıya Başkan Yardımcımız JD Vance de katılacak. Muhtemelen Pazar gününe kadar savaşı yeniden başlatıp başlatmayacağıma dair nihai kararımı vermiş olurum."

Hindistan'da gazetecilerin sorularını cevaplayan ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise "Boğazlar peşkeş olmadan açık olmalı. Zenginleştirilmiş uranyumlarını teslim etmeleri gerekiyor. Bir miktar ilerleme kaydedildi, bazı adımlar atıldı. Size şu anda konuşurken bile bazı çalışmalar yapılıyor. Bugün daha sonra, yarın ya da birkaç gün içinde bir şeyler söyleyecek bir fırsat var, ama bu mesele çözülmeli, Başkan'ın dediği gibi bir şekilde veya başka bir şekilde. Yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmeleri gerekiyor. Bu meseleyi ele almamız lazım. Zenginleştirme meselesini ele almamız lazım. Bunlar Başkan'ın tutarlı noktaları. Ve onun tercihi her zaman diplomatik yollarla halletmek. Başkan'ın tercihi her zaman bu tür sorunları müzakere edilmiş diplomatik bir çözümle çözmek.Üzerinde çalıştığımız bu, ve belki bu ziyaretim sırasında bir noktada bu konuda konuşulacak bir şey olur." dedi.

Pakistan ve Katar'ın üzerinde uzlaştığı taslak metinde, nükleer konuların şimdilik anlaşma dışında tutularak 30 gün sonra görüşülmesi maddesi yer alıyordu. Ancak Axios’un haberine göre Trump, yalnızca uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını ve İran'ın elinde bulundurduğu mevcut nükleer stokunun akıbetini net olarak kapsayan bir anlaşmayı kabul edeceğine vurgu yaptı.

