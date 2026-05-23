Tüm dünyayı tedirgin eden savaş açıklaması: Anlaşmak ile ülkeyi yok etmek arasında kararsızım

Hindistan'da gazetecilerin sorularını cevaplayan ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise "Boğazlar peşkeş olmadan açık olmalı. Zenginleştirilmiş uranyumlarını teslim etmeleri gerekiyor. Bir miktar ilerleme kaydedildi, bazı adımlar atıldı. Size şu anda konuşurken bile bazı çalışmalar yapılıyor. Bugün daha sonra, yarın ya da birkaç gün içinde bir şeyler söyleyecek bir fırsat var, ama bu mesele çözülmeli, Başkan'ın dediği gibi bir şekilde veya başka bir şekilde. Yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmeleri gerekiyor. Bu meseleyi ele almamız lazım. Zenginleştirme meselesini ele almamız lazım. Bunlar Başkan'ın tutarlı noktaları. Ve onun tercihi her zaman diplomatik yollarla halletmek. Başkan'ın tercihi her zaman bu tür sorunları müzakere edilmiş diplomatik bir çözümle çözmek.Üzerinde çalıştığımız bu, ve belki bu ziyaretim sırasında bir noktada bu konuda konuşulacak bir şey olur." dedi.