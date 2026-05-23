ABD bankası yeni tahminini dünyaya duyurdu! Altını olan: Gümüş, borsa, döviz... Bu hafta hangisi kazandırdı?
Altın fiyatları, hafta ortasındaki dalgalı seyrin ardından haftalık kapanışı yeşil mumla yaptı. ABD'nin en büyük bankası JPMorgan, 2026 için ortalama altın fiyatı tahminini düşürdü, uzun vadede yükseliş beklentisini tahminini duyurdu! Yatırımcıların hafta sonu boyunca yakından takip edeceği "gram altın kaç TL", "altın, gümüş, borsa, döviz ne olur" ve "çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar" sorularının yanıtları 23 Mayıs verileriyle haberimizde.

Hafta sonu tatiline girerken, ekonomi koridorlarında altının haftalık kapanış performansı konuşuluyor. Altın fiyatları bugün, 24 Mayıs 2026'da, art arda iki haftalık düşüş kaydetti ve zaman zaman destek seviyelerini kıarken son yapılan açıklamaya göre yükselen petrol ve güçlenen dolar nedeniyle emtia, ve borsa üzerinde baskı devam ediyor. Altın ve gümüş bu hafta yatırımcısına kaybettirdi.

Hafta sonu tatiline girerken, ekonomi koridorlarında altının haftalık kapanış performansı konuşuluyor. Bir önceki işlem gününü 6 milyon 606 bin liradan kapatan standart altının kilogramı, haftanın son seansında gelen alımlarla birlikte yükselişe geçerek günü 6 milyon 637 bin 100 liradan noktaladı. Gün içinde en düşük 6 milyon 580 bin lirayı test eden kıymetli maden, seans içinde en yüksek 6 milyon 652 bin 700 lira seviyesini gördü. Borsada 1.485,54 kilogramlık altın işlem miktarı ile 9,7 milyar lirayı aşan devasa bir işlem hacmi gerçekleşti. Ons altının dış piyasada tekrar 4.500 dolara yerleşmesi, iç piyasadaki serbest altın fiyatlarında da dengeli bir yükselişi beraberinde getirdi. İşte serbest piyasada hafta sonu geçerli olan güncel fiyat tablosu.

Küresel piyasalar güçlü dolar ve petrol baskısıyla yön arayışına devam ediyor. Bu hafta yatırım araçlarından borsa değer kaybederken, döviz avro hariç değer kazandı, altın yatay seyretti. ALTIN VE GÜMÜŞTE SINIRLI DÜŞÜŞ! Geçtiğimiz hafta yüzde 4'e yakın bir kayıpla savaş boyunca en derin ikinci kaybını yaşayan altın, bu hafta sığ bir düşüş yaşadı. ABD-İran savaşındaki çözümsüzlüğün petrol ve dolar fiyatını yükseltmesiyle baskı altında kalmaya devam eden ons altın bu hafta 4.453-4.589 dolar aralığında dalgalandı. CANLI ALTIN FİYATLARI | Hafta sonu tatiline girerken, ekonomi koridorlarında altının haftalık kapanış performansı konuşuluyor. Bir önceki işlem gününü 6 milyon 606 bin liradan kapatan standart altının kilogramı, haftanın son seansında gelen alımlarla birlikte yükselişe geçerek günü 6 milyon 637 bin 100 liradan noktaladı. Gün içinde en düşük 6 milyon 580 bin lirayı test eden kıymetli maden, seans içinde en yüksek 6 milyon 652 bin 700 lira seviyesini gördü. Borsada 1.485,54 kilogramlık altın işlem miktarı ile 9,7 milyar lirayı aşan devasa bir işlem hacmi gerçekleşti. Ons altının dış piyasada tekrar 4.500 dolara yerleşmesi, iç piyasadaki serbest altın fiyatlarında da dengeli bir yükselişi beraberinde getirdi. İşte serbest piyasada hafta sonu geçerli olan güncel fiyat tablosu... GRAM ALTIN ALIŞ: 6583.48 TL. GRAM ALTIN SATIŞ: 6679.84 TL 23 MAYIS CUMARTESİ CANLI DÖVİZ KURU. ◼ABD Doları: 45,73 (Alış) - 45,73 (Satış). ◼EURO: 52,98 (Alış) - 53,08 (Satış). ◼STERLİN: 61,18 (Alış) - 61,49 (Satış).

Gümüş geçen hafta yaşadığı yüzde 5.5'lik kaybın ardından bu haftayı sınırlı kayıpla tamamladı. BORSA SERT DÜŞÜŞ SONRASI TOPARLADI! Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, mutlak butlak kararı sonrası yaşadığı sert düşüş sonrası toparlandı. BİST 100 haftayı yüzde 3,89 azalışla 13.808,20 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 12.966,26 puanı, en yüksek 14.342,48 puanı gördü. Borsa İstanbul'da aynı dönemde hizmetler endeksi yüzde 3,38 düşüşle 12.730,37 puana, sanayi endeksi yüzde 3,69 azalışla 18.161,60 puana, teknoloji endeksi yüzde 2,03 kayıpla 49.217,78 puana ve mali endeks yüzde 5,24 değer kaybıyla 18.098,35 puana geriledi. Doların satış fiyatı yüzde 0,43 artarak 45,7390 liraya yükselirken, avronun satış fiyatı yatay seyirle 53,0340 lira oldu. Geçen hafta 60,8640 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,46 artışla 61,7550 liraya yükseldi. İsviçre frangı da yüzde 0,29 yükselişle 58,1560 liradan alıcı buldu. Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 3,24, BES fonları yüzde 3,66 değer kaybetti. Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,69 ile "Para Piyasası Fonları"nda gerçekleşirken, en fazla değer kaybeden kategori yüzde 8,42 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 0,73 ile "Başlangıç Fonları"nda görülürken, en fazla değer kaybeden kategori yüzde 8,71 ile "Endeks" fonları oldu. JPMorgan 2026 için ortalama altın fiyatı tahminini düşürdü, uzun vadede yükseliş beklentisini korudu. ABD bankasından yeni altın tahmini! ABD'nin en büyük bankası JPMorgan, kısa vadede zayıflayan talep koşullarını gerekçe göstererek 2026 yılına ilişkin altın fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Buna karşın banka, uzun vadeli görünümde iyimserliğini koruyor ve altının yıl sonuna kadar ons başına 6 bin dolar seviyesine doğru yükselebileceğini öngörüyor. Banka, 2026 yılı ortalama altın fiyatı tahminini önceki 5 bin 708 dolar seviyesinden 5 bin 243 dolara indirdi. JPMorgan, revizyona gerekçe olarak yatırımcı katılımındaki zayıflığı ve kısa vadede piyasa pozisyonlanmasının sınırlı kalmasını gösterdi. FAİZ ENDİŞESİ JPMorgan’a göre altın şu sıralarda teknik olarak dar bir bantta işlem görüyor. Banka, fiyatın ons başına yaklaşık 4 bin 340 dolar seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalama ile 4 bin 730 dolar civarındaki 50 günlük hareketli ortalama arasında kaldığını belirtti. Vadeli piyasa hareketliliği ve ETF girişlerinin de görece sınırlı olduğu ifade edildi. Gregory Shearer liderliğindeki JPMorgan analistleri, “Altın şu anda çoğu yatırımcı için arka planda kalmış durumda” değerlendirmesinde bulundu. Analistler, enerji kaynaklı enflasyon nedeniyle ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımlarına gidebileceği yönündeki endişelerin kısa vadede yatırımcı güvenini sınırladığını belirtti. Banka, tahminlerdeki aşağı yönlü revizyona rağmen son zayıflığı temel trendde bir değişim olarak değil, geçici bir duraklama olarak gördüğünü vurguladı. JPMorgan, mali riskler, para birimlerinde değer kaybı endişeleri, jeopolitik ayrışma ve ABD politikalarına ilişkin belirsizliklere dayanan uzun vadeli olumlu görüşünün korunduğunu, ancak bu beklentinin “İran çatışmasına ilişkin çözüm konusunda daha fazla netlik oluşana kadar beklemede” olduğunu bildirdi. JPMorgan’ın yakından izlediği gelişmelerden biri de Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ihtimali. Bankanın petrol analistleri, bunun haziran ayında gerçekleşebileceğini öngörüyor. Analistlere göre böyle bir gelişme, enflasyon kaynaklı riskleri hafifletebilir ve ABD doları ile reel tahvil getirilerindeki son yükselişleri tersine çevirmeye başlayabilir. Bu durumun da altın fiyatlarında 4 bin 900-5 bin 100 dolar aralığındaki teknik direnç seviyelerine doğru bir toparlanmayı tetikleyebileceği belirtiliyor. NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 23 Mayıs Cumartesi günü saat 14.49 itibarıyla alınmıştır.

