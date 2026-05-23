Havayolu devi satılıyor: Karar verildi
Dünyaca ünlü havayolu şirketinin özelleştirilmesine karar verildi. Havayolu şirketinin yüzde 23,76'lık bölümü satılacak. İşte detaylar...
Rusya Federal Devlet Varlıkları Ajansı Rosimuşçestvo, devletin elindeki Aeroflot hisselerinin yüzde 23,76’lık bölümünün satışı için hazırlık sürecini başlattı.
Maliye Bakanlığı’nın açıklamasına göre hisseler borsa üzerinden yatırımcılara sunulacak. Ancak devlet kontrolü korunacak.
Satış sonrasında da Rusya’nın şirketteki payı yüzde 50 artı 1 hisse seviyesinin üzerinde kalacak. Hâlihazırda devlet Aeroflot’un adi hisselerinin yüzde 73,77’sini elinde bulunduruyor.
Vedomosti'nin haberine göre özelleştirme kararı Aeroflot’un finansal açıdan zor dönem geçirdiği sırada geldi. Şirket, 2026 yılının ilk çeyreğinde 12 milyar 600 milyon ruble (yaklaşık 8 milyar TL) yani yaklaşık 8 milyar 64 milyon TL zarar açıkladı.
Geçen yılın aynı döneminde ise şirket 56 milyar 600 milyon ruble kâr etmişti. Buna rağmen grubun gelirleri yıllık bazda yüzde 5,7 artışla 172 milyar 300 milyon rubleye (yaklaşık 110 milyar TL) yükseldi.
