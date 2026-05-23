Türkiye'ye karşı 1 milyon İHA üretecekler
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'ye karşı çılgınlar gibi silahlanan komşu kritik bir hamleye hazırlanıyor. Yapılan açıklamada, "Yılda 1 milyonun üzerinde dron üretebilecek kapasiteye ulaşacağız" denildi.

Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias, 20 Mayıs Çarşamba günü düzenlenen “Küresel Belirsizlik Koşullarında Ulusal Eylem Planı” konferansında gazeteci Vasilis Nedos’un sorularını yanıtladı. Yunan ordusunun çehresini değiştirmeyi hedefleyen “Gündem 2030” programına dair önemli açıklamalarda bulunan Dendias, Türkiye ile ilişkilerden İHA stratejilerine kadar birçok kritik konuda Atina’nın yeni yol haritasını ilan etti.

Defence Review GR tarafından yapılan habere göre “Gündem 2030” projesinin Yunanistan Silahlı Kuvvetleri tarihinin en iddialı reform paketi olduğunu vurgulayan Dendias, “Bu proje tam bir paradigma değişimidir. Artık sadece pahalı sistemleri satın almak ve mükemmel bir insan gücüne sahip olmak yetmiyor; modern bir bilgi işleme ve yönetim sistemi kuruyoruz. Tamamen farklı bir çağa geçtik.

Geçmişin devasa ve aşırı pahalı platformları yerine, asimetrik güç çarpanı yaratacak, daha düşük maliyetli ve akıllı sistemler geliştirmeye çalışıyoruz.” dedi.

Yunan ordusunun insansız hava araçları (İHA) konusundaki yeni yerli üretim yapılanmasını anlatan Bakan, “Yunan ordusu bünyesinde şu an iki ana dron üretim fabrikası kurduk. Ayrıca üç boyutlu (3B) yazıcılar sayesinde, büyük tugay binalarını takip edecek mobil üniteler vasıtasıyla yerinde dron üretebilme kabiliyetine ulaştık.

İki yıl içinde Yunan ordusundaki her tugay, ihtiyaç duyduğu dronu kendi bünyesinde üretebilecek, komutanlar bu dronları anında programlayıp görev konfigürasyonunu değiştirebilecek” ifadelerini kullandı.

Şu anda yılda 5 bin dron üretme kapasitesine sahip olduklarını belirten Dendias, önümüzdeki 1,5-2 yıl içinde bu rakamın 100 bini aşacağını, 2030 yılı sonunda ise teorik olarak yılda 1 milyonun üzerinde dron üretebilecek kapasiteye ulaşacaklarını açıkladı.

Dendias, “Bu kapasiteye sahip olacağız ancak bu tüm bütçeyi buraya harcayıp depolarda dron stoklayacağımız anlamına gelmiyor.” şeklinde ekleme yaptı.

KAYNAK: DEFENCETURK

