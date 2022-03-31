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Hayat-Aktüel
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Jandarmadan yemleme çalışması

2022-03-31 15:58:13
Jandarmadan yemleme çalışması

Tunceli'de jandarma ekiplerince sahipsiz hayvanlar için Munzur ve Pülümür Vadisi'ne yem bırakıldı.

#1
Foto - İl Jandarma Komutanlığı ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, kentteki sahipsiz kedi ve köpeklere yönelik çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, kentteki sahipsiz kedi ve köpeklere yönelik çalışma başlattı.

#2
Foto - Araçlarla Munzur ve Pülümür Vadisi'ne giden ekipler, burada yaşayan hayvanlar için doğaya yem ve su bıraktı. Yemleme çalışmalarının belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Araçlarla Munzur ve Pülümür Vadisi'ne giden ekipler, burada yaşayan hayvanlar için doğaya yem ve su bıraktı. Yemleme çalışmalarının belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

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