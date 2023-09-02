İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru temizliği biyoçeşitliliği artıracak...

"Marmara Denizi'ne gözümüz gibi bakmamız gerekiyor" Bu tür çalışmaları Marmara Denizi'nin yanı sıra Ege ve Karadeniz'de sürekli yaptıklarını dile getiren Uzer şunları söyledi: "Ama İzmit Körfezi'nin ayrı bir önemi var çünkü Marmara Denizi bizim için yaşayan bir deniz, çok önemli bir iç denizimiz, bütün yönetimi bize ait. Dolayısıyla Marmara Denizi'ne gözümüz gibi bakmamız gerekiyor, Marmara Denizi'ne çok önem vermemiz gerekiyor. İzmit Körfezi'ni temizlersek, doğal haline tekrar getirirsek Marmara Denizi'nin diğer alanlarının da doğal haline geleceğini düşünüyorum. Marmara Denizi'ni kurtarmanın bir ayağı da İzmit Körfezi. Elde ettiğimiz canlı türleri, çeşitlendikçe biz de tabii heyecanlanıyoruz çünkü daha önce görmediğimiz canlıların bu bölgeye gelmesi, bizi sevindiriyor. Doğa tekrar eski haline gelmeye başlayacak. Biz umut ediyoruz ki İzmit Körfezi'nde daha fazla çeşitli canlılara rastlayacağız."