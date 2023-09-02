İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru temizliği biyoçeşitliliği artıracak...

Beşinci kez İzmit Körfezi'ne gelen Su Bilimleri Fakültesine ait "Yunus-S" isimli araştırma gemisinin, belirlenen noktalardan yaptığı örnekleme çalışmalarını AA ekibi takip etti. Fakülteden Dr. Öğretim Üyesi Uğur Uzer, İzmit Körfezi'nden dip çamurunun temizlemesinin, çok önemli ve çok büyük bir çalışma olduğunu söyledi. Dip çamuru temizliği çalışmalarına "Denizel Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti" projesi ile destek verdiklerini vurgulayan Uzer, İzmit Körfezi'nde dip çamuru bulunan bölgede 4 istasyon belirlediklerini, bu istasyonlarda düzenli olarak örnekleme yaptıklarını anlattı. Uzer, bu istasyonlarda su parametrelerini ölçtüklerini, burada yaşayan canlılar için oksijen seviyesinin önemli olduğunu kaydetti. Planktonik canlılara baktıklarını, aldıkları örnekleri laboratuvarda incelediklerini kaydeden Uzer, "Onların hangi çeşitliliği var ve dağılımları nasıl diye, onları tahmin ediyoruz. Daha sonra tekrar su örneği alarak bakteriyolojik çalışmalar yapıyoruz. Hangi bakteriler var ve ne sıklıkta rastlıyoruz bu bakterilere." dedi.