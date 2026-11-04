F-35’leri görünmez yapan bilim adamı: Türk savunma sanayii beni çok etkiledi! Türkiye 5 yıl içinde ilk 6’ya girer!

F-22 savaş uçağında olmayan özelliklerin KAAN’da olduğuna dikkat çeken Ergün Kırlıkovalı, şunları söyledi: "Yapılan işler gerçekten 21. yüzyıl çalışmaları o yüzden çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Benim en çok dikkatimi çeken savunma çalışması KAAN uçağı. Şu an yabancı bir motor kullanıyor ama Türk motoru kullandığında ve küçük dokunuşlarla 5. Değil 6. Nesle doğru ilerliyor.”