F-35’leri görünmez yapan bilim adamı: Türk savunma sanayii beni çok etkiledi! Türkiye 5 yıl içinde ilk 6’ya girer!
F-35 ve B-2 uçaklarının görünmezliğini sağlayan polimer kaplamanın mucidi Türk bilim adamı Ergün Kırlıkovalı, Türk savunma sanayisinin dünya ülkeleri arasında 5-6 yıl içerisinde ilk 6’ya çok rahatlıkla girebileceğini söyledi. F-22 savaş uçağında olmayan özelliklerin KAAN’da olduğuna dikkat çeken Kırlıkovalı, "Yapılan işler gerçekten 21. yüzyıl çalışmaları o yüzden çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Bugün F-22’lere bile etrafında dron ordusu ile uçma kabiliyetleri verilmeye çalışılıyor. Halbuki KAAN savaş uçağına bu özellik sıfırdan eklendi" dedi.