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F-35’leri görünmez yapan bilim adamı: Türk savunma sanayii beni çok etkiledi! Türkiye 5 yıl içinde ilk 6’ya girer!

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F-35’leri görünmez yapan bilim adamı: Türk savunma sanayii beni çok etkiledi! Türkiye 5 yıl içinde ilk 6’ya girer!

F-35 ve B-2 uçaklarının görünmezliğini sağlayan polimer kaplamanın mucidi Türk bilim adamı Ergün Kırlıkovalı, Türk savunma sanayisinin dünya ülkeleri arasında 5-6 yıl içerisinde ilk 6’ya çok rahatlıkla girebileceğini söyledi. F-22 savaş uçağında olmayan özelliklerin KAAN’da olduğuna dikkat çeken Kırlıkovalı, "Yapılan işler gerçekten 21. yüzyıl çalışmaları o yüzden çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Bugün F-22’lere bile etrafında dron ordusu ile uçma kabiliyetleri verilmeye çalışılıyor. Halbuki KAAN savaş uçağına bu özellik sıfırdan eklendi" dedi.

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Foto - F-35’leri görünmez yapan bilim adamı: Türk savunma sanayii beni çok etkiledi! Türkiye 5 yıl içinde ilk 6’ya girer!

Geliştirdiği Geçişkenli Polimer Ağları (IPN) teknolojisi ile F-35 ile B-2 hayalet uçaklarında, görünmezlik saplayan polimeri icat eden Türk bilim adamı Ergün Kırlıkovalı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından "Geleceği inşaa et" isimli kariyer programına katıldı.

#2
Foto - F-35’leri görünmez yapan bilim adamı: Türk savunma sanayii beni çok etkiledi! Türkiye 5 yıl içinde ilk 6’ya girer!

Lise ve üniversite öğrencileri ile bir araya geldi Kırlıkovalı, öğrencilere girişimcilik ve inovasyon konusunda bilgiler verdi. Kırlıkovalı, programın ardından İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu.

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Foto - F-35’leri görünmez yapan bilim adamı: Türk savunma sanayii beni çok etkiledi! Türkiye 5 yıl içinde ilk 6’ya girer!

Türk savunma sanayisindeki gelişmeleri takip ettiğini ifade eden polimer bilimcisi ve girişimci Ergün Kırlıkovalı, "Türk savunma sanayinde gördüğüm gelişmelerden çok etkilendim. Çok güzel gelişmeler oluyor, tanıdığım insanlar işinde başarılı çok yetkin insanlar" dedi.

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Foto - F-35’leri görünmez yapan bilim adamı: Türk savunma sanayii beni çok etkiledi! Türkiye 5 yıl içinde ilk 6’ya girer!

F-22 savaş uçağında olmayan özelliklerin KAAN’da olduğuna dikkat çeken Ergün Kırlıkovalı, şunları söyledi: "Yapılan işler gerçekten 21. yüzyıl çalışmaları o yüzden çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Benim en çok dikkatimi çeken savunma çalışması KAAN uçağı. Şu an yabancı bir motor kullanıyor ama Türk motoru kullandığında ve küçük dokunuşlarla 5. Değil 6. Nesle doğru ilerliyor.”

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Foto - F-35’leri görünmez yapan bilim adamı: Türk savunma sanayii beni çok etkiledi! Türkiye 5 yıl içinde ilk 6’ya girer!

“Beni de bu durum çok etkiledi. Bugün F-22’lere bile etrafında dron ordusu ile uçma kabiliyetleri verilmeye çalışılıyor. Halbuki KAAN savaş uçağına bu özellik sıfırdan eklendi. Türk Savunma Sanayi bu hızını devam ettirdiği taktirde dünya ülkeleri arasında 5-6 yıl içerisinde ilk 6’ya çok rahatlıkla girer."

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