Muhyiddin İbnü'l-Arabi'den korkutan 2027 yılı öngörüsü: Tahminleri 'eyvah' dedirtti

İbnü'l-Arabî'ye atfedilen bazı şiirler üzerinden Nusaybin, Halep ve Kudüs isimleri gündeme getiriliyor. Bu yorumlarda bölgedeki askeri hareketlilik, çatışmalar ve Kudüs merkezli gelişmeler üzerinde duruluyor. Burada önemli bir tarihî tartışma bulunuyor. 1165-1240 yılları arasında yaşayan Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin geleceğe ilişkin sözleri olduğu öne sürülen bazı metinler, özellikle Şeceretü'n-Nu'mâniyye üzerinden yorumlanıyor. Ancak bu eserin gerçekten İbnü'l-Arabî tarafından yazılıp yazılmadığı konusunda kesin bir akademik uzlaşı bulunmuyor.