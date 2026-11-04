Muhyiddin İbnü'l-Arabi'den korkutan 2027 yılı öngörüsü: Tahminleri 'eyvah' dedirtti
Ünlü İslâm düşünürü, mutasavvıf, yazar Muhyiddin İbnü'l Arabi'nin 2027 yılına ilişkin önemli öngörüleri ortaya çıktı. İşte detaylar...
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Ünlü İslâm düşünürü, mutasavvıf, yazar Muhyiddin İbnü'l Arabi'nin 2027 yılına ilişkin önemli öngörüleri ortaya çıktı. İşte detaylar...
Tasavvuf dünyasının önemli isimlerinden Muhyiddin İbnü'l-Arabi'ye atfedilen gelecek yorumları, 2027 yılı yaklaşırken yeniden gündeme geliyor. Özellikle Türkiye, Orta Doğu, su kaynakları, kuraklık ve toplumsal gelişmelerle ilgili yorumlar dikkat çekiyor.
Ancak önemli bir ayrıntı var: İnternette İbnü'l-Arabi'nin 2027 yılına ilişkin kehanetleri olarak paylaşılan ifadelerin tamamının tarihi eserlerinde bulunduğu doğrulanmış değil. Bazıları günümüzde yapılan yorum ve aktarımlara dayanıyor.
Araştırmacı yazar Hakan Demir'in 2025 yılında yaptığı açıklamalarda, İbnü'l-Arabî'ye atfedilen metinlerden hareketle 2026-2027 dönemine ilişkin bazı yorumlar gündeme getirildi.
En çok dikkat çeken iddia, Orta Doğu'da su sıkıntısının giderek ağırlaşacağı yönünde. Aktarılan yorumlarda: Yağışların azalması, Kuraklığın daha belirgin hale gelmesi, Su kaynaklarının yetersiz kalması, Büyük şehirlerde su sıkıntısının toplumsal sorunlara dönüşmesi gibi başlıklar öne çıkarılıyor.
Hakan Demir'in yorumlarında Türkiye ve Orta Doğu'da yaşanabilecek çevresel sorunlara da dikkat çekiliyor. Özellikle 2027 yılında su sıkıntısının etkilerinin daha belirgin hissedilebileceği ileri sürülüyor.
İbnü'l-Arabî'ye atfedilen bazı şiirler üzerinden Nusaybin, Halep ve Kudüs isimleri gündeme getiriliyor. Bu yorumlarda bölgedeki askeri hareketlilik, çatışmalar ve Kudüs merkezli gelişmeler üzerinde duruluyor. Burada önemli bir tarihî tartışma bulunuyor. 1165-1240 yılları arasında yaşayan Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin geleceğe ilişkin sözleri olduğu öne sürülen bazı metinler, özellikle Şeceretü'n-Nu'mâniyye üzerinden yorumlanıyor. Ancak bu eserin gerçekten İbnü'l-Arabî tarafından yazılıp yazılmadığı konusunda kesin bir akademik uzlaşı bulunmuyor.
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