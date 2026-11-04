  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İzmir'in bombasına rakip çıktı! Dadaşlar diyarından cevap geldi! Parkinson'un bilinmeyen yüzü! Titreme tek belirti değil İslam Alimi İbn-i Sina'nın önerisi... 1 damla ile egzamaya veda: Çatlakları tedavi ediyor, cildi yumuşatıyor Bahçeli’nin “100 il” çıkışı ilçeyi ayağa kaldırdı! 145 bin nüfuslu Ergani il olmak istiyor Papadopoulou'nun Türkiye sözleri ülkeyi karıştırdı: Çok büyük bir hata yaptık Hakemin Arda'ya sözleri ülkede gündem oldu: Arda Güler'in itirazı... Grip olunca hemen bunu yapıyoruz! Aslında hiçbir faydası yokmuş Küresel piyasalarda sert hareketler! İşte altın ve petrolde son durum Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu Emre Belözoğlu Liverpool maçında olacak mı? Belli oldu Bir türlü krizleri yönetememişti: Oğuz Çetin gidiyor! Yerine sürpriz eski Fenerbahçeli
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Muhyiddin İbnü'l-Arabi'den korkutan 2027 yılı öngörüsü: Tahminleri 'eyvah' dedirtti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Muhyiddin İbnü'l-Arabi'den korkutan 2027 yılı öngörüsü: Tahminleri 'eyvah' dedirtti

Ünlü İslâm düşünürü, mutasavvıf, yazar Muhyiddin İbnü'l Arabi'nin 2027 yılına ilişkin önemli öngörüleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

#1
Foto - Muhyiddin İbnü'l-Arabi'den korkutan 2027 yılı öngörüsü: Tahminleri 'eyvah' dedirtti

Tasavvuf dünyasının önemli isimlerinden Muhyiddin İbnü'l-Arabi'ye atfedilen gelecek yorumları, 2027 yılı yaklaşırken yeniden gündeme geliyor. Özellikle Türkiye, Orta Doğu, su kaynakları, kuraklık ve toplumsal gelişmelerle ilgili yorumlar dikkat çekiyor.

#2
Foto - Muhyiddin İbnü'l-Arabi'den korkutan 2027 yılı öngörüsü: Tahminleri 'eyvah' dedirtti

Ancak önemli bir ayrıntı var: İnternette İbnü'l-Arabi'nin 2027 yılına ilişkin kehanetleri olarak paylaşılan ifadelerin tamamının tarihi eserlerinde bulunduğu doğrulanmış değil. Bazıları günümüzde yapılan yorum ve aktarımlara dayanıyor.

#3
Foto - Muhyiddin İbnü'l-Arabi'den korkutan 2027 yılı öngörüsü: Tahminleri 'eyvah' dedirtti

Araştırmacı yazar Hakan Demir'in 2025 yılında yaptığı açıklamalarda, İbnü'l-Arabî'ye atfedilen metinlerden hareketle 2026-2027 dönemine ilişkin bazı yorumlar gündeme getirildi.

#4
Foto - Muhyiddin İbnü'l-Arabi'den korkutan 2027 yılı öngörüsü: Tahminleri 'eyvah' dedirtti

En çok dikkat çeken iddia, Orta Doğu'da su sıkıntısının giderek ağırlaşacağı yönünde. Aktarılan yorumlarda: Yağışların azalması, Kuraklığın daha belirgin hale gelmesi, Su kaynaklarının yetersiz kalması, Büyük şehirlerde su sıkıntısının toplumsal sorunlara dönüşmesi gibi başlıklar öne çıkarılıyor.

#5
Foto - Muhyiddin İbnü'l-Arabi'den korkutan 2027 yılı öngörüsü: Tahminleri 'eyvah' dedirtti

Hakan Demir'in yorumlarında Türkiye ve Orta Doğu'da yaşanabilecek çevresel sorunlara da dikkat çekiliyor. Özellikle 2027 yılında su sıkıntısının etkilerinin daha belirgin hissedilebileceği ileri sürülüyor.

#6
Foto - Muhyiddin İbnü'l-Arabi'den korkutan 2027 yılı öngörüsü: Tahminleri 'eyvah' dedirtti

İbnü'l-Arabî'ye atfedilen bazı şiirler üzerinden Nusaybin, Halep ve Kudüs isimleri gündeme getiriliyor. Bu yorumlarda bölgedeki askeri hareketlilik, çatışmalar ve Kudüs merkezli gelişmeler üzerinde duruluyor. Burada önemli bir tarihî tartışma bulunuyor. 1165-1240 yılları arasında yaşayan Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin geleceğe ilişkin sözleri olduğu öne sürülen bazı metinler, özellikle Şeceretü'n-Nu'mâniyye üzerinden yorumlanıyor. Ancak bu eserin gerçekten İbnü'l-Arabî tarafından yazılıp yazılmadığı konusunda kesin bir akademik uzlaşı bulunmuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Lisede skandal anlar: Bahçedeki ağacı yakıp kahkahalarla poz verdiler
Gündem

Lisede skandal anlar: Bahçedeki ağacı yakıp kahkahalarla poz verdiler

İzmir'in Konak ilçesindeki Anadolu lisesinde bir grup öğrencinin okul bahçesindeki palmiye ağacını ateşe verip yanan alevlerin önünde gülere..
Altaylı arkadaşını yazdı, Ahmet şık hemen iftirayı bastı, duvara tosladı
Gündem

Altaylı arkadaşını yazdı, Ahmet şık hemen iftirayı bastı, duvara tosladı

Gazeteci Fatih Altaylı’nın köşesinde gündeme getirdiği ve TFF üyesi bir hukukçunun Tera Yatırım üzerinden batık bir şirketi halka arz etme v..
İspanya’da sahada korku dolu anlar! Kaleciyle çarpışan futbolcunun kalbi durdu
Spor

İspanya’da sahada korku dolu anlar! Kaleciyle çarpışan futbolcunun kalbi durdu

İspanya 2. Ligi’nde Tenerife ile Andorra arasında oynanan karşılaşma Jesus de Miguel’in kaleci Jesus Owono ile çarpışarak ağır şekilde yaral..
Avrupa semalarında peş peşe acil durum ilan edildi! Dört ülkede çok sayıda uçak bomba ihbarlarıyla alarma geçti!
Avrupa

Avrupa semalarında peş peşe acil durum ilan edildi! Dört ülkede çok sayıda uçak bomba ihbarlarıyla alarma geçti!

Polonya, İspanya, Bulgaristan ve İtalya'da yolcu uçaklarını hedef alan art arda bomba ihbarları Avrupa hava sahasını felç etti ve havalimanl..
Trump'tan seçim günü sandıklar açıkken bomba İsrail hamlesi! Sandık başında seçmeni sarsan şok açıklama!
Gündem

Trump'tan seçim günü sandıklar açıkken bomba İsrail hamlesi! Sandık başında seçmeni sarsan şok açıklama!

ABD Başkanı Trump, halk sandık başındayken İsrail açıklaması yaptı. Trump, "Artık İsrail'e para ödemeyeceğiz" diyerek seçmeni etkilemeye çal..
Bahçeli'den Türkiye'nin gündemindeki konuya dair net mesaj: Millet kararını verdi!
Siyaset

Bahçeli'den Türkiye'nin gündemindeki konuya dair net mesaj: Millet kararını verdi!

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milleti kararını vermiştir. Terör bitecek, kardeşlik yükse..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23