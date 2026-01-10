İzmir'de heyecanlandıran keşif: Dünyada 16 tane Türkiye'de 8 tane!

Göbek otu türünün 'Umbilicus tropaeolifolius' ve 'Umbilicus paniculiformis' olmak üzere Mardin'de ve Sudan'da 2 yakın akrabası olduğunu belirten Prof. Dr. Yıldırım, "Mardin'de yayılış gösteren tür Irak, İran ve Orta Doğu'ya kadar uzanıyor. Sudan'daki ise tek noktada bilinen farklı bir tür. DNA çalışmalarında da bu 2 türle yakın akraba olarak çıkan tür, özellikle taç yapraklarının dibe kadar ayrılmasıyla net olarak bu türlerden ayrılan bir bitki olarak karşımıza çıkmaktadır." diye konuştu.