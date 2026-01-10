  • İSTANBUL
İzmir'de heyecanlandıran keşif: Dünyada 16 tane Türkiye'de 8 tane!
Giriş Tarihi:

İzmir'de heyecanlandıran keşif: Dünyada 16 tane Türkiye'de 8 tane!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyada nadir buluna bitki türü keşfedildi.

Foto - İzmir'de heyecanlandıran keşif: Dünyada 16 tane Türkiye'de 8 tane!

YENİ BİTKİ TÜRLERİ KEŞFEDİLDİ İzmir'in Ödemiş ilçesinde Ovacık Platosu'nda yürütülen bilimsel çalışmalar sonucu, Batı Anadolu'ya özgü yeni bir bitki türü keşfedildi.

Foto - İzmir'de heyecanlandıran keşif: Dünyada 16 tane Türkiye'de 8 tane!

Ege Üniversitesi (EÜ) ve Hacettepe Üniversitesi'nden (HÜ) araştırmacıların ortak çalışmasıyla tanımlanan türe, bilimsel isim olarak "Umbilicus choripetalus" ve Türkçe olarak da "İzmir göbek otu" adı verildi.

Foto - İzmir'de heyecanlandıran keşif: Dünyada 16 tane Türkiye'de 8 tane!

İLK ENDEMİK GÖBEK OTU TÜRÜ Uluslararası bilimsel dergide yayımlanarak literatüre giren "İzmir göbek otu", Türkiye'nin ilk endemik göbek otu türü oldu.

Foto - İzmir'de heyecanlandıran keşif: Dünyada 16 tane Türkiye'de 8 tane!

Arazi çalışmaları, türün morfolojik incelemeleri ve bilimsel tanımı Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve Dr. Tuğkan Özdöl tarafından gerçekleştirildi. Türün genetik ve filogenetik analizleri Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Dr. Barış Özüdoğru ve Dr. Ilgın Deniz Can tarafından yapıldı.

Foto - İzmir'de heyecanlandıran keşif: Dünyada 16 tane Türkiye'de 8 tane!

Çalışmanın laboratuvar süreçleri ve ölçümlerine Dr. Ademi Fahri Pirhan ve Dr. Şükrü Arasan katkı sundu. Arazi çalışmalarına ve makalenin değerlendirme sürecine Doç. Dr. Mehmet Maruf Balos destek verirken, Musa Geçit de saha çalışmaları ve türün yayılışına ilişkin gözlemleriyle çalışmaya katkı sağladı.

Foto - İzmir'de heyecanlandıran keşif: Dünyada 16 tane Türkiye'de 8 tane!

DÜNYADA BENZERİ YOK Bitkiyi tanımlayan EÜ Botanik Bahçesi Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım, "İzmir'in Ödemiş ilçesi Ovacık Yaylası civarında volkanik bir alanda yeni bir bitki türü keşfettik. Göbek otu olarak bilinen bir gruptan bitkiyi keşfettik. Özellikle taç yapraklarının en dibe kadar ayrık olmasıyla diğer türlerden ayrılması çok dikkatimizi çekmişti. Bunun üzerine çalışma başlattık. Çalışmada bitkinin bugüne kadar dünyada yayılış gösteren hiçbir göbek otuyla bire bir aynı olmadığını, farklar gösterdiğini ve yeni bir tür olduğunu gerek DNA çalışmalarıyla gerekse de morfolojik çalışmalarla ortaya koyduk." dedi.

Foto - İzmir'de heyecanlandıran keşif: Dünyada 16 tane Türkiye'de 8 tane!

Göbek otu türünün 'Umbilicus tropaeolifolius' ve 'Umbilicus paniculiformis' olmak üzere Mardin'de ve Sudan'da 2 yakın akrabası olduğunu belirten Prof. Dr. Yıldırım, "Mardin'de yayılış gösteren tür Irak, İran ve Orta Doğu'ya kadar uzanıyor. Sudan'daki ise tek noktada bilinen farklı bir tür. DNA çalışmalarında da bu 2 türle yakın akraba olarak çıkan tür, özellikle taç yapraklarının dibe kadar ayrılmasıyla net olarak bu türlerden ayrılan bir bitki olarak karşımıza çıkmaktadır." diye konuştu.

Foto - İzmir'de heyecanlandıran keşif: Dünyada 16 tane Türkiye'de 8 tane!

DÜNYADA 16 TÜR VAR Dünyada toplam 16 tane göbek otu türü olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de 7 tanesi bulunuyordu, bu türle birlikte ülkemizde 8 tane göbek otu oldu. İzmir göbek otu olarak bilim dünyasına tanıttığımız bilimsel adıyla 'Umbilicus choripetalus' adlı bitki türü ülkemiz adına tek endemik göbek otu olarak da literatüre girmiş oldu. Yaptığımız hesaplamalarda bitkinin alanda yaklaşık 550 civarında bireyi olduğunu tespit ettik. Uluslararası Tür Koruma Birliği'nin kriterlerine göre hassas bir popülasyon düzeyine sahip ve her an tehlikeye girebilecek düzeyde bir öneme sahip.

