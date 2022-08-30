2022-08-30 15:47:29 İzmir'de helikopter yan yattı
İzmir’in Çiğli ilçesindeki Organize Sanayi bölgesinde helikopter kazası yaşandı.
İzmir’in Çiğli ilçesindeki Organize Sanayi bölgesinde helikopter kazası yaşandı.
Özel bir şirkete ait olduğu belirlenen helikopter kalkış yapmak için havalandı.
Pervanesi yere çarptı Bu sırada pervanesi yere çarpan sivil helikopter, yan yatarak kaza geçirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
2 yaralı İHA'nın aktarımına göre; olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre kazada 2 kişinin yaralandığı belirlendi.
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