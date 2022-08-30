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İzmir'de helikopter yan yattı

2022-08-30 15:47:29
İzmir'de helikopter yan yattı

İzmir’in Çiğli ilçesindeki Organize Sanayi bölgesinde helikopter kazası yaşandı.

#1
Foto - İzmir'de helikopter yan yattı

Özel bir şirkete ait olduğu belirlenen helikopter kalkış yapmak için havalandı.

#2
Foto - İzmir'de helikopter yan yattı

Pervanesi yere çarptı Bu sırada pervanesi yere çarpan sivil helikopter, yan yatarak kaza geçirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

#3
Foto - İzmir'de helikopter yan yattı

2 yaralı İHA'nın aktarımına göre; olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre kazada 2 kişinin yaralandığı belirlendi.

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