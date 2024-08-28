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Foto - İzmir'de hareketli dakikalar

#2
Foto - İzmir'de hareketli dakikalar

#3
Foto - İzmir'de hareketli dakikalar

Kimi gözyaşlarına boğuldu, kimi ise görüntü, fotoğraf çekmekle meşgul oldu Öte yandan, meraklı mahalle sakinleri ise polis ekiplerinin tüm ikazlarına rağmen görüntü ve fotoğraf çekebilmek için evlerinin camlarından, balkonlarından ve teraslarından ayrılmak istemediler. Kartal'ın intiharını gören bazı mahalle sakinleri ise gözyaşlarına boğuldu.

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