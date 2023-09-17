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İzmir’de düşen helikopterdeki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

2023-09-17 07:45:46
İzmir’de düşen helikopterdeki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

İzmir’in Menderes ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale eden bir helikopter, su aldığı esnada Tahtalı Barajı’na düştü. 4 kişilik mürettebattan 1 kişiye sağ ulaşılırken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları, günün aydınlanmasıyla beraber yeniden başladı.

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Foto - İzmir’de düşen helikopterdeki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Bir helikopter düştü Güneşin batmasının ardından hava araçlarının bir kısmı geri çekilirken, söndürme çalışmalarına 3 gece görüşlü helikopter devam etti. Helikopterlerden biri ise, su aldığı esnada Tahtalı Barajı’na düştü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangın söndürmede kullanılan bir helikopterin düştüğünü açıkladı. Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İzmir’in Menderes ilçesinde 16 Eylül Cumartesi günü çıkan yangına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanılan helikopterlerden biriyle saat 23:53’te maalesef ekiplerimizin irtibatı kesilmiştir. Yapılan araştırmada, helikopterin müdahalede kullandığı suyu aldığı Tahtalı Barajı’na düştüğü tespit edilmiştir. Bölgeye Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri ivedilikle sevk edilerek helikopterde görevli dört personeli arama kurtarma işlemleri başlatılmıştır. Şu anki durumda yangın söndürme helikopterinde görevli dört mürettebatımızdan biri sağ olarak kurtarılmış olup, diğer üç mürettebatımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir."

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Foto - İzmir’de düşen helikopterdeki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Günün ağarasıyla birlikte çalışmalar hızlandı Gece boyunca emniyet, jandarma, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından bölgede kayıp olan 3 kişiyi arama çalışmaları yürütüldü. Dalgıç adamlarla yürütülen çalışmalar henüz sonuç vermezken, günün aydınlanmasıyla beraber arama kurtarma helikopterleri de çalışmalara destek verdi. Kayıp 3 kişiyi bulma çalışmaları sürüyor. Yangına da havadan müdahale yeniden başladı Öte yandan günün ilk ışıklarıyla beraber, yangına da havadan müdahale yeniden başladı. Yangın söndürme uçakları ve helikopterlerinin müdahalesiyle birlikte yangının kısa sürede kontrol altına alınması bekleniyor.

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