İzmir’de ‘Ceketimi assam kazanır’ devri bitiyor! İzmir’de AK Parti ile CHP arasındaki makas kapandı

SANDIĞA GİTMEME EĞİLİMİNDE… CHP Genel Merkezi'nin aday belirleme sürecinde yaptığı hatalar parti tabanında büyük rahatsızlık yarattı. Parti tabanındaki küskünlük, yapılan anketlere de yansıdı. Seçimlere sayılı gün kala çok sayıda seçmenin halen daha kararsızlığını koruduğu, daha önceki seçimlerde CHP'ye oy veren önemli sayıda bir seçmen kitlesinin de sandığa gitmeme eğiliminde olduğu ortaya çıktı. CHP'deki küskünlere, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın seçim çalışmaları sırasında ortaya koyduğu performans da eklenince CHP İzmir'de kan kaybetmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalına konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de AK Parti İle CHP arasındaki makasın giderek kapandığını belirtip, "kaygılıyım" demişti. CHP Büyükşehir Adayı Cemil Tugay da son günlerde aradaki farkın azaldığını yaptığı açıklamalarla kabul etti.