  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bir ülke daha Romanya'nın dolduruşuna geldi! Türkiye'nin doğalgaz keşfinden pay isteyecekler

İBB yine yolda bıraktı... Yolda kalan yeni metrobüs çekiciyle garaja götürüldü

Araç sahipleri bu kez bayram edecek! Akaryakıt fiyatlarına dev indirim geliyor

İzmir’de ‘Ceketimi assam kazanır’ devri bitiyor! İzmir’de AK Parti ile CHP arasındaki makas kapandı

'Dolar 39 lira olacak' diyordu! Atilla Yeşilada tahminini değiştirdi: Hemen bunu yapın

Altın sahiplerini şok edecek karar! O altın türünün satışı yasaklanıyor... İşte bu beklenmiyordu

Yurtdışından telefon alanlar dikkat! Bu detayları kaçırmayın

Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Ali Koç Süper Lig’de yılın transferini yapıyor: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

İşte FETÖ’nün siyaset mahrem yapılanması! Karanlık istifaların ardında o yapılanma var

Sivas'ta kar kartpostallık görüntüler oluşturdu!
Gündem
4
İzmir’de ‘Ceketimi assam kazanır’ devri bitiyor! İzmir’de AK Parti ile CHP arasındaki makas kapandı

2024-03-22 09:28:32
İzmir’de ‘Ceketimi assam kazanır’ devri bitiyor! İzmir’de AK Parti ile CHP arasındaki makas kapandı

İzmir’de anket sonuçlarının Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ile CHP Adayı Cemil Tugay arasındaki farkın giderek azaldığını göstermesi ‘CHP’de değişim nerede diyenler İzmir'e baksın’ diyen Özgür Özel’i panikletti. Özel, 10 gün arayla ikinci kez İzmir’e gelme kararı aldı. 12-13 Mart’ta İzmir ve ilçelerinde partisinin büyükşehir adayı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkan adayları için seçmenden destek isteyen Özel’in bugün ve 24 Mart Pazar günü İzmir’de mitingler düzenleyeceği belirtildi.

#1
Foto - İzmir’de ‘Ceketimi assam kazanır’ devri bitiyor! İzmir’de AK Parti ile CHP arasındaki makas kapandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memnuniyet anketlerini gerekçe göstererek İzmir'de 26 ilçe belediye başkanından 23'üne kesik attı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i de devre dışı bırakan Özel, partisinin büyükşehir belediye başkan adayı olarak Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı açıkladı. CHP Genel Merkezi'nin ilçe belediye başkan adaylarını belirleme sürecinde izlediği yol kentte büyük tepkiye neden oldu. Başta Karaburun olmak üzere Güzelbahçe, Çiğli, Bayraklı, Karşıyaka ve Çeşme ilçelerinde günlerce 'ithal aday istemiyoruz' eylemleri düzenlendi. Genel Merkez, daha sonra Çiğli ve Karaburun adaylarını değiştirse de tepkiler dinmedi. Benzer sıkıntılar belediye meclis üyesi belirleme sürecinde de yaşandı.

#2
Foto - İzmir’de ‘Ceketimi assam kazanır’ devri bitiyor! İzmir’de AK Parti ile CHP arasındaki makas kapandı

SANDIĞA GİTMEME EĞİLİMİNDE… CHP Genel Merkezi'nin aday belirleme sürecinde yaptığı hatalar parti tabanında büyük rahatsızlık yarattı. Parti tabanındaki küskünlük, yapılan anketlere de yansıdı. Seçimlere sayılı gün kala çok sayıda seçmenin halen daha kararsızlığını koruduğu, daha önceki seçimlerde CHP'ye oy veren önemli sayıda bir seçmen kitlesinin de sandığa gitmeme eğiliminde olduğu ortaya çıktı. CHP'deki küskünlere, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın seçim çalışmaları sırasında ortaya koyduğu performans da eklenince CHP İzmir'de kan kaybetmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalına konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de AK Parti İle CHP arasındaki makasın giderek kapandığını belirtip, "kaygılıyım" demişti. CHP Büyükşehir Adayı Cemil Tugay da son günlerde aradaki farkın azaldığını yaptığı açıklamalarla kabul etti.

#3
Foto - İzmir’de ‘Ceketimi assam kazanır’ devri bitiyor! İzmir’de AK Parti ile CHP arasındaki makas kapandı

10 GÜN ARAYLA İKİNCİ KEZ İZMİR'E GELİYOR İzmir'de AK Parti ile aralarındaki farkın her geçen gün azalması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de panikletti. 12-13 Mart tarihlerinde 2 gün boyunca ilçe ilçe dolaşıp seçmenden partisinin Büyükşehir Adayı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkan adayları için oy isteyen Özel bugün (Cuma) ve Pazar günü (24 Mart) İzmir'de halk buluşmaları yapacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'liler bina satın alındıktan sonra partililerini kandırmış!
Siyaset

CHP'liler bina satın alındıktan sonra partililerini kandırmış!

CHP'lilerin deste deste saydıkları para skandalına ilişkin tartışmalar devam ederken arşivler de birer birer açılmaya başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı göreve! 8 yaşındakilere bunları mı öğretiyorsunuz?
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı göreve! 8 yaşındakilere bunları mı öğretiyorsunuz?

MEB’in tavsiye kitaplar listesinde bulunan ve ilkokul öğrencilerine okutulan Ömer Seyfettin’in, “Bomba” isimli kitabındaki skandal ifadelere..
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu

Merkez Bankası faizi yüzde 45’ten yüzde 50’ye yükseltti.
Mansur'un ipliğini pazara çıkaran video! İYİ Partili isim ifşa etti
Siyaset

Mansur'un ipliğini pazara çıkaran video! İYİ Partili isim ifşa etti

CHP ile İYİ Parti arasındaki gerilim, meydanlarda siyasilerin birbirlerine sert çıkışlarıyla ateşlenirken; İYİ Parti Ankara adayı Cengiz Top..
Anadolu mutfağının lezzetini sofralara taşıyacak “Ülker Anadolu Baharat” serisi, Bizim Toptan’da satışa sunuldu
Ekonomi

Anadolu mutfağının lezzetini sofralara taşıyacak “Ülker Anadolu Baharat” serisi, Bizim Toptan’da satışa sunuldu

“Ülker Anadolu Baharat” serisi raflarla buluştu. Karabiberden pul bibere, naneden kekiğe Anadolu mutfağının halis lezzetine lezzet katacak ..
Güneydoğu'nun en kalabalık iki aşireti kararını duyurdu: AK Partili ismi destekleyeceğiz
Gündem

Güneydoğu'nun en kalabalık iki aşireti kararını duyurdu: AK Partili ismi destekleyeceğiz

Güneydoğu'nun en kalabalık aşiretlerinden Dereveri aşireti ve Ekremoğulları sürpriz bir kararla AK Parti'ye destek açıklaması yaptı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23