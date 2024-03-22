2024-03-22 09:28:32 İzmir’de ‘Ceketimi assam kazanır’ devri bitiyor! İzmir’de AK Parti ile CHP arasındaki makas kapandı
İzmir’de anket sonuçlarının Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ile CHP Adayı Cemil Tugay arasındaki farkın giderek azaldığını göstermesi ‘CHP’de değişim nerede diyenler İzmir'e baksın’ diyen Özgür Özel’i panikletti. Özel, 10 gün arayla ikinci kez İzmir’e gelme kararı aldı. 12-13 Mart’ta İzmir ve ilçelerinde partisinin büyükşehir adayı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkan adayları için seçmenden destek isteyen Özel’in bugün ve 24 Mart Pazar günü İzmir’de mitingler düzenleyeceği belirtildi.