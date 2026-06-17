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İZBETON davasında şok itiraflar: 'Bırakın biraz da biz yiyelim' kavgası
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İZBETON davasında şok itiraflar: 'Bırakın biraz da biz yiyelim' kavgası

İZBETON bünyesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kooperatiflerde usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla açılan davada yeni duruşma bugün görüldü. Aralarında eski Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanlığı İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da yer aldığı 65 tutuksuz sanığın ifadesi alındı.

#1
Foto - İZBETON davasında şok itiraflar: 'Bırakın biraz da biz yiyelim' kavgası

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Temmuz 2025'te İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında; aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 157 kişi hakkında 'İhaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu bazı şüpheliler tutuklandı, bazıları serbest bırakıldı.

#2
Foto - İZBETON davasında şok itiraflar: 'Bırakın biraz da biz yiyelim' kavgası

İZBETON bünyesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kooperatiflerde usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla açılan davada yeni duruşma bugün görüldü. Aralarında eski Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanlığı İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da yer aldığı 65 tutuksuz sanığın ifadesi alındı. Şok eden itirafların yer aldığı oturumda İZBETON'daki durumun vehameti gözler önüne serildi.

#3
Foto - İZBETON davasında şok itiraflar: 'Bırakın biraz da biz yiyelim' kavgası

Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 65 kişi hakkında ayrıca 'İştirak halinde ve zincirleme şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık', 'Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' ve bu suçlara teşebbüs suçlarından 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Bu iddianame de İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Soyer, Kaya ve Aslanoğlu'nun aralarında bulunduğu 11 tutuklu 65 sanığın yargılanmalarına İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanırken, farklı duruşmalarda tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi.

#4
Foto - İZBETON davasında şok itiraflar: 'Bırakın biraz da biz yiyelim' kavgası

Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik yürütülen 'zimmet' soruşturması kapsamında tutuklanan Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya, devam eden diğer soruşturmalar nedeniyle tahliye edilmedi. Yine İZBETON AŞ üzerinden İzmir Gaziemir İlçesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı projeleri kapsamında S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi aracı kılınarak menfaat teminine ilişkin olarak 'zimmet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve denetim görevinin ihmali' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya ve Şenol Aslanoğlu bir kez daha tutuklandı.

#5
Foto - İZBETON davasında şok itiraflar: 'Bırakın biraz da biz yiyelim' kavgası

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturmada kooperatiflerdeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 6'ncı duruşması, bugün Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülecek. Duruşmaya diğer soruşturmalardan tutuklu bulunan Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya ve Şenol Aslanoğlu ile bazı tutuksuz sanıklarla avukatların katılması bekleniyor.

#6
Foto - İZBETON davasında şok itiraflar: 'Bırakın biraz da biz yiyelim' kavgası

Kimlik tespitiyle duruşma başladı. Mahkeme Başkanı, geçen celse istenilen bilirkişi raporunun mahkemeye ulaşmadığını söyledi. Ardından sanıklardan Heval Savaş Kaya’ya söz verildi. Savunmasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı eleştiren Kaya, “İnşaatlar yürümesin diye kasten hareket edilmiş. Bunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Bu dönemde bir kurultay süreci yaşadık. Tunç Soyer ve biz Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Cemil Tugay ise Özgür Özel’i desteklemişti. Özel kazanınca Tugay’ı aday gösterdi. Cemil Tugay, kendisinin Karşıyaka Belediye Başkanı olmasında emeği bulunmasına rağmen Soyer ile arasına politik bir mesafe koydu. Kendisi Tunç Başkanı duygusal ve ruhsal olarak aşamamış, kompleks haline getirmiş. Belli ki aynı kompleksleri bana karşı da yaşamış. Göreve geldikten sonra ilk işi İZBETON’a denetçi göndermek oldu. Suç bulamayınca FETÖ’cü gibi suç uydurmaya başladılar. Meseleleri üzüm yemekmiş. Kim nerede, kiminle ne kadar üzüm yiyor bilmiyorum ama ben tüm yargılamalardan Allah’ın izniyle çıkacağım” dedi.

#7
Foto - İZBETON davasında şok itiraflar: 'Bırakın biraz da biz yiyelim' kavgası

Beraat talebinde bulunan Tunç Soyer ise “İddianameler keyfi olarak yazılmıyor. Tertemiz olduğum MASAK raporlarıyla da ortadadır. Tutuklu olduğum soruşturmalarda her ay tutukluluğumun gözden geçirilmesi iki dakika sürüyor. Suçsuzum ve herkes gerçeği biliyor. Masum bir insana çektirilen bir eziyet memleketin içinde bulunduğu ortamı düzeltmez. Bu suçlar bende durmaz. Bir an önce beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı. Söz alan Şenol Aslanoğlu da tutuklu bulunduğu soruşturmalardan bir an önce dava açılmasını talep etti.

#8
Foto - İZBETON davasında şok itiraflar: 'Bırakın biraz da biz yiyelim' kavgası

Duruşmada söz alan sanık avukatları, bilirkişi raporu istenmesinden vazgeçilmesi ve müvekkillerinin beraatlerini talep etti. Duruşmada mütalaasını sunan iddia makamı, bilirkişi raporunun beklenmesi ve sanıkların adli kontrol hükümlerinin devamı yönünde görüş bildirdi. Mütalaanın ardından ara karar açıklandı. Bilirkişi raporunun beklenmesine hükmeden heyet, sanıkların adli kontrol hükümlerinin devamına karar verip, duruşmayı 16 Ekim’e erteledi.

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