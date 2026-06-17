İZBETON davasında şok itiraflar: 'Bırakın biraz da biz yiyelim' kavgası

Kimlik tespitiyle duruşma başladı. Mahkeme Başkanı, geçen celse istenilen bilirkişi raporunun mahkemeye ulaşmadığını söyledi. Ardından sanıklardan Heval Savaş Kaya’ya söz verildi. Savunmasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı eleştiren Kaya, “İnşaatlar yürümesin diye kasten hareket edilmiş. Bunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Bu dönemde bir kurultay süreci yaşadık. Tunç Soyer ve biz Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Cemil Tugay ise Özgür Özel’i desteklemişti. Özel kazanınca Tugay’ı aday gösterdi. Cemil Tugay, kendisinin Karşıyaka Belediye Başkanı olmasında emeği bulunmasına rağmen Soyer ile arasına politik bir mesafe koydu. Kendisi Tunç Başkanı duygusal ve ruhsal olarak aşamamış, kompleks haline getirmiş. Belli ki aynı kompleksleri bana karşı da yaşamış. Göreve geldikten sonra ilk işi İZBETON’a denetçi göndermek oldu. Suç bulamayınca FETÖ’cü gibi suç uydurmaya başladılar. Meseleleri üzüm yemekmiş. Kim nerede, kiminle ne kadar üzüm yiyor bilmiyorum ama ben tüm yargılamalardan Allah’ın izniyle çıkacağım” dedi.