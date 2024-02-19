2024-02-19 15:16:52 İYİ Parti’yi sarsan suikast girişimi! Detaylar ortaya çıktı! Şifre herkesi şaşkına çevirdi
İYİ Parti Manavgat eski İlçe Başkanı Hüseyin Ergen'e yönelik düzenlenen silahlı saldırının ardından suikast girişimi çıktı. Söz konusu saldırının emri ise yine bir başka İYİ Partili isim tarafından verilirken, detaylar gündem oluşturdu. Belediye başkan adaylığı sürecinde yaşananlar sonrası saldırı talimatı verildiği belirtilirken, "Çocuklar denize girdi mi?" mesajının bir şifre olduğu ortaya çıktı.