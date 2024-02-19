İYİ Parti’yi sarsan suikast girişimi! Detaylar ortaya çıktı! Şifre herkesi şaşkına çevirdi

Söz konusu saldırının detaylarını Sözcü gazetesindeki köşesinde aktaran İsmail Saymaz; Mart ayı sonunda yapılacak yerel seçimlerde belediye başkan adayı olmak isteyen İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Ayşen Kurt'un adaylığına İlçe Başkanı Ergen'in karşı çıktığı ve bu yüzden aralarında husumet başladığını iddia etti. Ergen, Kurt için sosyal medyada ağır ifadeler kullanınca Ayşen Kurt'un eşi Yahya Kurt devreye girdi. Ergen'in öldürtmeye karar veren Kurt, azmettirici olarak Ahmet Çelik ile görüştü. Çelik, "İlçe başkanı olduğu için olay başka yere çekilebilir" uyarısında bulununca iddiaya göre Kurt, Ergen'in görevden alınmasını sağladı.