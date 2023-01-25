  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Geleceğin Bill Gates ve Steve Jobs’ları burada yetişecek! Hizmete açıldı

Kar İstanbul'a dayandı! Görüntüler az önce geldi

Altını olanlara haberi verdi ‘2023’te ve 2024’te…’

Araç sahipleri dikkat... İşte yakıt cimrisi otomobiller

İstanbul başta olmak üzere Türkiye donacak! Kar yağışı geliyor

İnsülin duyarlılığını artırıyor, kan şekerini düşürüyor! Diyabet ve kalp hastaları için şifa

İYİ Partili Aytun Çıray'ın akıl tutulması: Yeni Zelanda'daki cami katliamını ve İsveç'te Kur'an yakılmasını AK Parti'ye bağladı.

 Cihat Yaycı TCG Anadolu Gemisi ile ilgili sürpriz gelişmeyi duyurdu: Güney Kore bizden görünce hemen başlattı

Ailelere yarıyıl uyarısı! Çocuğunuzun sağlığı için mutlaka bunları yapın

Dikkat! Sivilceler bakın neyin belirtisi…
Gündem
5
İYİ Partili Aytun Çıray'ın akıl tutulması: Yeni Zelanda'daki cami katliamını ve İsveç'te Kur'an yakılmasını AK Parti'ye bağladı.

2023-01-25 10:54:43
İYİ Partili Aytun Çıray'ın akıl tutulması: Yeni Zelanda'daki cami katliamını ve İsveç'te Kur'an yakılmasını AK Parti'ye bağladı.

Seçimlere kısa bir süre kala, adaylık tartışmaları üzerinden birbirine giren ve "yine kaybedeceğiz" korkusuna kapılan muhalefet partileri temsilcileri, çaresizce kara propagandalara başladı. Bunun son örneğine İYİ Parti Milletvekili ve Meral Akşener'in Başdanımanı olan Aytun Çıray imza attı. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çıray, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını AK Parti'ye bağladı. Bununla da yetinmeyen İYİ Parti vekili, geçtiğimiz yıllarda Yeni Zelanda'da gerçekleşen cami katliamını da iktidara mal edip, "Bu tür olaylar neden seçimlerin öncesine denk geliyor? Hristiyanlar AK Parti'ye can suyu mu veriyorlar?" ifadelerini kullandı.

#1
Foto - İYİ Partili Aytun Çıray'ın akıl tutulması: Yeni Zelanda'daki cami katliamını ve İsveç'te Kur'an yakılmasını AK Parti'ye bağladı.

NATO'ya katılmak için Türkiye'nin kapısında yatan İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı. Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görülmüştü. PROVOKASYONLARDA YENİ PERDE: İZİNLE VE POLİS GÖZETİMİNDE KUR'AN-I KERİM YAKTI İsveç'te yaşanan skandallara geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklenmiş, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, İsveç'te Türk Büyükelçiliği önünde, polislerin koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. İsveç yetkilileri söz konsu yakma eylemine de izni vermişti.

#2
Foto - İYİ Partili Aytun Çıray'ın akıl tutulması: Yeni Zelanda'daki cami katliamını ve İsveç'te Kur'an yakılmasını AK Parti'ye bağladı.

İSVEÇ'E NATO KAPISI KAPANDI: TÜRKİYE GÖRÜŞMELERİ ASKIYA ALDI Yaşananlar sonrası bugün Kabine Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'e oldukça sert ifadelerle yüklendi. 'Rabbimizin koruması altındaki Kur'an-ı Kerim, bir haçlı artığının onun nüshasını yakması ile asla zarar görmez.' diyen Başkan Erdoğan, 'Böyle bir kepazeliğe izin verenler NATO'ya başvuru konusunda bizden destek destek beklemesinler.' ifadeleriyle NATO'ya katılım talebine 'ret' sinyali verdi. Ankara'nın talebi üzerine Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz şekilde iptal edildi.

#3
Foto - İYİ Partili Aytun Çıray'ın akıl tutulması: Yeni Zelanda'daki cami katliamını ve İsveç'te Kur'an yakılmasını AK Parti'ye bağladı.

İYİ PARTİLİ AYTUN ÇIRAY'IN AKIL TUTULMASI: YENİ ZELANDA'DAKİ CAMİ KATLİAMINI VE İSVEÇ'TE KUR'AN YAKILMASINI AK PARTİ'YE BAĞLADI Seçimlere kısa bir süre kala, adaylık tartışmaları üzerinden birbirine giren ve 'yine kaybedeceğiz' korkusuna kapılan muhalefet partileri temsilcileri, çaresizce kara propagandalara başladı. Bunun son örneğine İYİ Parti Milletvekili ve Meral Akşener'in Başdanımanı olan Aytun Çıray imza attı. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çıray, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını AK Parti'ye bağladı. Bununla da yetinmeyen İYİ Parti vekili, geçtiğimiz yıllarda Yeni Zelanda'da gerçekleşen cami katliamını da iktidara mal edip, 'Bu tür olaylar neden seçimlerin öncesine denk geliyor? Hristiyanlar AK Parti'ye can suyu mu veriyorlar?' ifadelerini kullandı.

#4
Foto - İYİ Partili Aytun Çıray'ın akıl tutulması: Yeni Zelanda'daki cami katliamını ve İsveç'te Kur'an yakılmasını AK Parti'ye bağladı.

İYİ PARTİ'NİN SKANDAL AÇIKLAMASINA VATANDAŞLARDAN TEPKİ: 'BUNLARA HASTALIK TEŞHİSİ BİLE KOYAMIYORUZ ARTIK' Twitter hesabından paylaşım yapan Çıray, 'İstanbul BBB seçimlerinin hemen öncesi Yeni Zelanda'da bir sosyopat camide katliam yapmıştı. Şimdi de İsveç'te Kuran yakıyorlar. Bu tür olaylar hep bizim seçimlerin öncesine denk geliyor. Neden!? Hristiyanlar AK Parti'ye can suyu mu veriyorlar?' ifadelerini kullandı. Çıray'ın akıl tutulmasına vatandaşlar tepki gösterdi. O tepkilerden bazıları şöyle: 'Ezanlar seçim yaklaştığı için okunuyor diyecek neredeyse... Allah ıslah etsin ne diyelim...'

Akaryakıt fiyatlarına zam geldi
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarına zam geldi

Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 1 lira 25 kuruş zamlandı. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin litre fiyatı 22 liraya yaklaşt..
Habertürk o rezil görüntüleri paylaştı
Gündem

Habertürk o rezil görüntüleri paylaştı "Annem karne hediyesi et aldı der misin?"

Habertürk tarafından iş akdine son verilen muhabirin "karne hediyesi olarak ailesi çocuğa et aldı" haberinin ardından gerçek ortaya çıktı. H..
Bu ürünleri kullananlar dikkat: Tehlikeli çıktı! Sağlık Bakanlığı cezayı bastı
Gündem

Bu ürünleri kullananlar dikkat: Tehlikeli çıktı! Sağlık Bakanlığı cezayı bastı

Sağlık Bakanlığı, piyasadaki 203 kozmetik ürünü denetledi. Denetimlerde güvensiz olduğu belirlenen 178 kozmetik ürün için para cezası kesild..
Ali Babacan'ın başına saksı mı düştü? Erdoğan'ı bakın nasıl övdü
Medya

Ali Babacan'ın başına saksı mı düştü? Erdoğan'ı bakın nasıl övdü

Ali Babacan'ın, Davos'tan yaptığı canlı bağlantıyı izleyenlerin, şaşkınlıktan küçük dillerini yuttuğundan emin olduğunu belirten Okan Müderr..
Kış yeni başlıyor! Uzmanı açıkladı: Türkiye'ye, İstanbul'a o tarihte beklenen yağmur, kar yağışı lapa lapa geliyor!
Yaşam

Kış yeni başlıyor! Uzmanı açıkladı: Türkiye'ye, İstanbul'a o tarihte beklenen yağmur, kar yağışı lapa lapa geliyor!

Son dakika haberi: Kar yağışı geliyor. Meteoroloji son dakika açıkladı. Birçok ili fena vuracak. Türkiye'de uzun bir süredir sıcaklıklar mev..
İP'li Erhan Usta'dan itiraf! 'FETÖ'nün de desteklediği bir ittifak bu'
Gündem

İP'li Erhan Usta'dan itiraf! 'FETÖ'nün de desteklediği bir ittifak bu'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın, henüz MHP Milletvekili iken İYİ Parti için kullandığı ifadeler yeniden gündeme geldi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23