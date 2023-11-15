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İYİ Parti’den pis kokular geliyor! Kız çocuklarını ve delikanlıları kim istismar etti? Mide bulandırıcı iddialar
Medya
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İYİ Parti’den pis kokular geliyor! Kız çocuklarını ve delikanlıları kim istismar etti? Mide bulandırıcı iddialar

2023-11-15 16:06:58
İYİ Parti’den pis kokular geliyor! Kız çocuklarını ve delikanlıları kim istismar etti? Mide bulandırıcı iddialar

Abdulkadir Selvi, Meral Akşener’in İYİ Parti grubunda verdiği "Hele gariban kız çocuklarına, delikanlılara, onları üzenleri, onları istismar edenleri silmezsem adiyim” mesajının perde arkasını köşesine taşıdı. Ortada, "siyasi rekabetin bitip mide bulandırıcı iddiaların gündeme geldiği bir durum" olduğunu belirten Selvi, Hürriyet gazetesindeki dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - İYİ Parti’den pis kokular geliyor! Kız çocuklarını ve delikanlıları kim istismar etti? Mide bulandırıcı iddialar

"İYİ Parti’de istifalar, itiraflar nedeniyle bir deprem yaşanıyor. Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem’in istifasının son olmadığı söyleniyor. Şimdi gözler bir dönemler Meral Akşener’in en yakınındaki isimler olan Uğur Poyraz ve Ümit Dikbayır’a çevrilmiş durumda. Meral Akşener’in İYİ Parti grubunda yaptığı konuşma şifre mahiyetindeydi. İYİ Parti’yi iyi bilen bir isme sordum. Akşener’in konuşmasının şifrelerini şöyle çözdü: (...) Akşener: “Hele gariban kız çocuklarına, delikanlılara, onları üzenleri, onları istismar edenleri silmezsem adiyim.” ‘Akşener’in bu mesajının hedefinde kim ya da kimler var?’ dedim. Anlatılanlar midemi bulandırdı. Siyasi partilerde bazı iddialar gündeme gelir. Kimi doğrudur kimi yanlıştır. Ama Akşener’in “Gariban kız çocuklarına, delikanlılara...” iması gerçekten rahatsız edici. Siyasi rekabetin bitip mide bulandırıcı iddiaların gündeme geldiği bir durum söz konusu olduğu için daha fazla bu konuya girmek istemiyorum.

#2
Foto - İYİ Parti’den pis kokular geliyor! Kız çocuklarını ve delikanlıları kim istismar etti? Mide bulandırıcı iddialar

Ama bildiğim bir şey var. İYİ Parti kaynıyor. İYİ Parti’de iddialar havada uçuşuyor. Yurtdışına çıkarılan bir paradan söz ediliyor. İYİ Parti’de istifalar sürecek. Huzursuz olan milletvekili sayısının 10 olduğu, hatta 3 milletvekilinin istifa aşamasına geldiği söyleniyor. AKŞENER, ARINMA SÜRECİ BAŞLATMIŞ Ama İYİ Parti İstanbul ve Ankara’da aday çıkaracak, bu durumda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın seçimi kaybetme tehlikesi doğdu. “Biz buna karşı çıktığımız için istifa ediyoruz” diye bir gerekçe sunacaklar. Ama gerçekler farklı. Güvendiğim bir kaynağım Meral Akşener, partide bir arınma ve temizlik süreci başlattı dedi. Temizlik süreci başladığına göre demek ki pis işler olmuş..."

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