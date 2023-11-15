İYİ Parti’den pis kokular geliyor! Kız çocuklarını ve delikanlıları kim istismar etti? Mide bulandırıcı iddialar

"İYİ Parti’de istifalar, itiraflar nedeniyle bir deprem yaşanıyor. Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem’in istifasının son olmadığı söyleniyor. Şimdi gözler bir dönemler Meral Akşener’in en yakınındaki isimler olan Uğur Poyraz ve Ümit Dikbayır’a çevrilmiş durumda. Meral Akşener’in İYİ Parti grubunda yaptığı konuşma şifre mahiyetindeydi. İYİ Parti’yi iyi bilen bir isme sordum. Akşener’in konuşmasının şifrelerini şöyle çözdü: (...) Akşener: “Hele gariban kız çocuklarına, delikanlılara, onları üzenleri, onları istismar edenleri silmezsem adiyim.” ‘Akşener’in bu mesajının hedefinde kim ya da kimler var?’ dedim. Anlatılanlar midemi bulandırdı. Siyasi partilerde bazı iddialar gündeme gelir. Kimi doğrudur kimi yanlıştır. Ama Akşener’in “Gariban kız çocuklarına, delikanlılara...” iması gerçekten rahatsız edici. Siyasi rekabetin bitip mide bulandırıcı iddiaların gündeme geldiği bir durum söz konusu olduğu için daha fazla bu konuya girmek istemiyorum.