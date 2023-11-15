2023-11-15 16:06:58 İYİ Parti’den pis kokular geliyor! Kız çocuklarını ve delikanlıları kim istismar etti? Mide bulandırıcı iddialar
Abdulkadir Selvi, Meral Akşener’in İYİ Parti grubunda verdiği "Hele gariban kız çocuklarına, delikanlılara, onları üzenleri, onları istismar edenleri silmezsem adiyim” mesajının perde arkasını köşesine taşıdı. Ortada, "siyasi rekabetin bitip mide bulandırıcı iddiaların gündeme geldiği bir durum" olduğunu belirten Selvi, Hürriyet gazetesindeki dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti: