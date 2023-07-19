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İYİ Parti'den kötü provokasyon! Polise saldırdılar! AK Parti'den çok sert tepki

2023-07-19 07:37:18
İYİ Parti'den kötü provokasyon! Polise saldırdılar! AK Parti'den çok sert tepki

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, İYİ Partililer ile polis arasında yaşanan arbedeye tepki gösterdi.

#1
Foto - İYİ Parti'den kötü provokasyon! Polise saldırdılar! AK Parti'den çok sert tepki

Bursa'da akaryakıt zamlarını protesto etmek için yapılan basın açıklaması sonrası İYİ Partililer ile polis arasında yaşanan arbedeye AK Parti'den tepki geldi.

#2
Foto - İYİ Parti'den kötü provokasyon! Polise saldırdılar! AK Parti'den çok sert tepki

'EMNİYET GÜÇLERİNE TEKME TOKAT ATTILAR' AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan yaptığı açıklamada "Çok üzücü bir hadise yaşadık. Demokrasi kültüründe olmaması gerekenlere şahit olduk. Muhalefetin yapması gereken basın açıklaması yapıldıktan sonra, izinsiz bir şekilde İl Başkanlığımıza baskın yapılmasını şiddetle kınıyoruz. Protesto ve muhalefet etme bu şekilde olmamalı. Bize adete 12 Eylül öncesindeki terör eylemlerini aklımıza getirdi. Seçim kaybedenlerin sahada kargaşa ve kavga çıkartarak bu tür provokasyonlara girmelerini şiddetle kınıyoruz. Bugün yaşadığımız hadiselerde de özellikle herhangi bir kargaşaya sebebiyet vermemesi için emniyet tedbiri alan emniyet güçlerimize saldırılmasını da suçlanmasını da şiddetle kınıyoruz. Demokratik kültürde bunların asla olmaması gerekiyor. Siz söylemlerinizi milletimizden almış olduğunuz irade ile Meclis'te yerine getirmeniz gerekiyor. Ardından da usulet ve suhulet içerisinde eleştirilerinizi yapabilirsiniz. Ama barbarlıkla emniyet güçlerine tekme tokat atmak, onların oluşturduğu bariyerleri dağıtmak, hakaret etmek hiçbir milletvekiline ve siyasi partiye yakışmaz" dedi.

#3
Foto - İYİ Parti'den kötü provokasyon! Polise saldırdılar! AK Parti'den çok sert tepki

'İYİ PARTİ KORSAN SİYASET YAPMAK İSTEDİ' AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ise "İYİ Parti’nin İl Teşkilatının organizasyonunda iki milletvekili de dahil olmak üzere adeta korsan siyaset yapmak istedi. Milletvekili sıfatına güvenerek polisimize saldırdılar. Biz bu görüntüleri ne yazık ki başka partilerde de görmüştük. Şahsen Bursa milletvekili olarak, aynı çatı altında görev yapmış olduğumuz milletvekillerine bu davranışları yakıştıramadım." diye konuştu.

#4
Foto - İYİ Parti'den kötü provokasyon! Polise saldırdılar! AK Parti'den çok sert tepki

'GÖREVİNİ YAPAN POLİSİMİZE SALDIRMIŞLAR' Olayla ilgili eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da paylaşımda bulundu. Varank, "Ak Parti Bursa İl Başkanlığımızın önünde görevini yapan polisimize saldırmışlar. Şehit bacısına küfredenleri partilerinde tutmaya devam eden bu kirli zihniyeti zaten tanıyoruz. Bu açık provokasyon girişimi karşısında sağduyusunu koruyan tüm partili arkadaşlarıma geçmiş olsun. Siyasi partilerin binalarını hedef alan bu vandal zihniyete karşı gereğini yapmaktan çekinmeyiz." dedi.

#5
Foto - İYİ Parti'den kötü provokasyon! Polise saldırdılar! AK Parti'den çok sert tepki

#6
Foto - İYİ Parti'den kötü provokasyon! Polise saldırdılar! AK Parti'den çok sert tepki

Akaryakıta gelen zamları protesto etmek için, Ak Parti Bursa İl Başkanlığı önüne benzin bidonu bırakmak isteyen İYİ Parti Bursa İl Teşkilatına polis müdahale etti.

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