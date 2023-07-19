İYİ Parti'den kötü provokasyon! Polise saldırdılar! AK Parti'den çok sert tepki

'EMNİYET GÜÇLERİNE TEKME TOKAT ATTILAR' AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan yaptığı açıklamada "Çok üzücü bir hadise yaşadık. Demokrasi kültüründe olmaması gerekenlere şahit olduk. Muhalefetin yapması gereken basın açıklaması yapıldıktan sonra, izinsiz bir şekilde İl Başkanlığımıza baskın yapılmasını şiddetle kınıyoruz. Protesto ve muhalefet etme bu şekilde olmamalı. Bize adete 12 Eylül öncesindeki terör eylemlerini aklımıza getirdi. Seçim kaybedenlerin sahada kargaşa ve kavga çıkartarak bu tür provokasyonlara girmelerini şiddetle kınıyoruz. Bugün yaşadığımız hadiselerde de özellikle herhangi bir kargaşaya sebebiyet vermemesi için emniyet tedbiri alan emniyet güçlerimize saldırılmasını da suçlanmasını da şiddetle kınıyoruz. Demokratik kültürde bunların asla olmaması gerekiyor. Siz söylemlerinizi milletimizden almış olduğunuz irade ile Meclis'te yerine getirmeniz gerekiyor. Ardından da usulet ve suhulet içerisinde eleştirilerinizi yapabilirsiniz. Ama barbarlıkla emniyet güçlerine tekme tokat atmak, onların oluşturduğu bariyerleri dağıtmak, hakaret etmek hiçbir milletvekiline ve siyasi partiye yakışmaz" dedi.