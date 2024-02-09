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Siyaset
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İyi Parti'den istifası olay olmuştu! Eski futbolcu Gökhan Zan’dan Türkiye’yi ayağa kaldıracak sözler! Sen ne yaptın böyle

2024-02-09 15:06:46
İyi Parti'den istifası olay olmuştu! Eski futbolcu Gökhan Zan’dan Türkiye’yi ayağa kaldıracak sözler! Sen ne yaptın böyle

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'daki anma törenlerinde tepkilerin hedefi olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, eski futbolcu Gökhan Zan'ı hedef almıştı. Sosyal medya hesabından Savaş'a yanıt veren Zan "şahsıma karşı atfettiğiniz suçlamaları şaşkınlıkla izledim ve bu toprakların bir evladı olarak Hataylılar adına daha çok üzüldüm." dedi.

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Foto - İyi Parti'den istifası olay olmuştu! Eski futbolcu Gökhan Zan’dan Türkiye’yi ayağa kaldıracak sözler! Sen ne yaptın böyle

Adaylıktan çekilmeyeceğini duyurduğu açıklamasında Savaş, protestoculara işaret ederek "Onları harekete geçiren bir Gökhan Zan vardı" demişti.  Savaş "Gökhan Zan futbolu bıraktığında ben ona kucak açtım. Onu maaşlı elemanın gibi futbol takımımda çalıştırdım. Onun şahitliğini biz yaptık. Bizim aramızda hiçbir kırgınlık yoktu. Ne olduysa Volkan hocanın Hatay'a gelmesiyle oldu" iddiasında bulunmuştu.

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Foto - İyi Parti'den istifası olay olmuştu! Eski futbolcu Gökhan Zan’dan Türkiye’yi ayağa kaldıracak sözler! Sen ne yaptın böyle

Gökhan Zan, Savaş'a sosyal medya hesabında yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Zan, paylaşımında özetle şu ifadeleri kullandı: “Değerli büyüğüm Sayın Lütfü Savaş Başkanıma cevaben; Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, şahsıma karşı atfettiğiniz suçlamaları şaşkınlıkla izledim ve bu toprakların bir evladı olarak Hataylılar adına daha çok üzüldüm. Bir devlet büyüğüm olarak bana katkılarınızı inkar etmeyeceğim gibi, yanınızda çalışmış biri olarak, emeğimin karşılığını almamın nesi sizi bu kadar rahatsız etti anlayabilmiş değilim. Sizin depremin birinci yılında, Hataylılar tarafından böylesine bir protestoya maruz kalmanız herkesten çok beni üzmüştür.

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Foto - İyi Parti'den istifası olay olmuştu! Eski futbolcu Gökhan Zan’dan Türkiye’yi ayağa kaldıracak sözler! Sen ne yaptın böyle

Ancak, bu protestoların nedeni BEN değil, kendi seçmeninizle bu denli iddialaşmanız, en zor zamanlarımızda yanımızda olmamanız ve kalpten kalbe giden yolda bizlerle bağınızı koparıp, SAVAŞ-mak yerine YALNIZ bırakmanızdır. Kaldı ki, farklı kültürlerin sembolü olan Hatay'da, birlik ve beraberliğimizi yakanda, kül edende, yanlış kararlara imza atanda, bize sırtını dönende SİZSİNİZ! Ayrıca şahsınıza karşı yapılan bu protestolar yeni değil, daha adaylığınızın açıklandığında ilk gün başlamıştır. Yani benimle alakalı DEĞİLDİR! Öyle ki, olayla hiç alakası olmayan, depremde gece gündüz çalışan, Hatay için elini taşın altına koyan kıymetli hocam kardeşim Volkan Demirel'i bahane etmeniz ise, hem kendisine, hem halkın gönlündeki yerine HAKARETTİR.”

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