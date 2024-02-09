2024-02-09 15:06:46 İyi Parti'den istifası olay olmuştu! Eski futbolcu Gökhan Zan’dan Türkiye’yi ayağa kaldıracak sözler! Sen ne yaptın böyle
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'daki anma törenlerinde tepkilerin hedefi olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, eski futbolcu Gökhan Zan'ı hedef almıştı. Sosyal medya hesabından Savaş'a yanıt veren Zan "şahsıma karşı atfettiğiniz suçlamaları şaşkınlıkla izledim ve bu toprakların bir evladı olarak Hataylılar adına daha çok üzüldüm." dedi.